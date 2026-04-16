대웅제약 '거점도매' 거래 방침에 유통업계 반발... 양측 쟁점은?

큰사진보기 ▲대웅제약 본사 ⓒ 대웅제약 관련사진보기

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대웅제약(대웅바이오, 한올바이오 포함)이 도입한 '블록형 거점도매' 정책이 의약품 유통 생태계의 뜨거운 감자로 떠올랐다. 전국을 10개 권역으로 나누어 소수 업체에만 독점적 권한을 부여하는 이 정책을 두고, 유통업계는 "중소 도매상을 고사시키는 폭거"라며 거세게 반발하고 있다.당초 대웅제약은 전국 40여 개 도매업체와 거래해 왔다. 그러다 최근 이를 10개 권역으로 구분하고 제안서 평가를 통해 최종 5개 거점 도매업체(인천약품, 백제약품, 복산나이스, 유진약품, 아이팜코리아)를 선정했다. 선정된 업체는 해당 권역 외 판매가 금지된다.대웅제약 측은 <오마이뉴스>의 질의에 대해 "그동안 유통 과정에서 발생하는 다양한 서비스 저하 문제(의약품 파손·변색, 배송시간의 불확실성, 끼워필기나 대형양국 중심 공급 등)로 약국 운영상의 불편과 부담을 지속적으로 겪어왔다"라며 "약사가 조제 및 복약지도라는 본질적 역할에 집중할 수 있게 안정적이고 예측 가능한 공급 서비스를 제공하기 위한 방안으로 블록형 거점도매 운영을 추진하게 됐다"고 답변했다.양 측의 쟁점을 보면 우선 갑질 공방이 있다.한국의약품유통협회 비상대책위원회(이하 비대위)는 블록형 거점도매 운영에 대해 "우월적 지위를 이용한 갑질 영업"이라며, 기존 업체들에 대한 일방적 계약 해지 통보와 상세 내용 없는 계약을 강요했다고 비판하고 있다. 특히 국내 의약품 유통액의 64.1%(약 25조 9천억 원)가 도매 간 거래(도도매)인 상황에서, 직거래를 차단하는 것은 중소 도매상의 생존권을 위협하고 하수인으로 전락시키는 '유통 계급제'라는 주장이다.특히 기존 거래업체와 계약기간이 남아 있는데도 해지 통보를 하고 거점도매와 계약시 별첨 내용 없이 계약하도록 강요하고 있다고 지적했다이에 대해 대웅제약은 "3개월간의 사전 홍보와 투명한 기준(KGSP 준수, IT 시스템 등)을 거쳐 파트너를 선정했다"고 반박했다. 또한 "1년마다 정기 평가를 통해 재계약 여부를 결정한다"라며 "역량 있는 업체라면 언제든 협업의 길이 열려 있다"고 밝혔다.비대위는 또 이번 정책이 법적 가이드라인을 넘어서고 있다고 지적한다. 특정 도매상에만 공급을 집중해 환자의 조제 및 투약에 지장을 주는 행위는 약사법 시행규칙 제44조 위반 소지가 있으며, 100% 담보를 제공했음에도 판매 지역을 부당하게 제한하는 것은 공정거래법상 거래상 지위 남용에 해당할 수 있다는 것이다.반면 대웅제약은 "이번 정책은 환자 편익 제고를 위한 공급망 재편일 뿐, 약국의 구매 선택권을 제한하거나 조제나 투약에 지장을 주는 구조가 아니다"라는 입장이다. 제약사가 약국의 도매상 선택권을 강제한 것이 아니라 1차 공급선을 효율화한 것이며, 품질 관리와 배송 고도화가 목적이기에 법 위반이 성립하지 않는다고 설명했다.하지만 대한약사회 등 일선 현장에서도 우려의 목소리가 나온다. 유통 창구가 단일화되면 물류 병목 현상이 발생해 '인위적 품절'이나 입고 지연이 발생할 수 있고, 간접 거래 구조에서는 반품 거절이나 정산 지연이 심화될 수 있다는 지적이다.이에 대해 대웅제약은 IT 기술을 통해 우려를 해소했다고 강조하고 있다. 대웅제약 측은 "AI 시스템으로 실시간 재고를 분석해 특정 지역의 물량 쏠림을 방지하고, 실시간 배송 추적(TMS) 전용 앱을 통해 약사가 주문한 약의 현재 위치와 도착 예정 시각을 실시간 확인할 수 있다"고 했다. 이어 "'직배송 반품 시스템'을 통해 반품 요청부터 최종 처리까지 10일 이내에 완료하는 체계를 구축했다"고 강조했다.비대위는 오는 21일 오전 11시 30분, 서울 삼성동 대웅제약 본사 앞에서 정책 철회를 촉구하는 규탄대회를 개최하고 실질적인 단체 행동에 나설 방침이다. 비대위는 대웅제약에 방침 철회를 요구하고 있다.이에 대해 대웅제약 측은 "공정하게 절차를 거쳐 선정한 파트너들과 함께하고 있고 앞으로도 의지와 역량이 있는 업체들과 함께하고 싶다. 협력의 문은 열려있다"고 답했다. '블록형 거점도매' 시스템에 합류하라는 의미다.