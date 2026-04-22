26kg 감량보다 뼈 깎는 '요요' 방어전... 20개월 버틴 비결

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큰사진보기 ▲체중 감량에 성공한 이후에도 꾸준히 따릉이 자전거 타기 습관을 유지하고 있다. ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲살 빠져도 폭식은 금물. 균형잡힌 식사 습관 유지는 필수적이다 ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲따릉이 뿐만 아니라 동네 공원 운동기구 활용은 체중 관리에 큰 도움이 된다. ⓒ 김상화 관련사진보기

큰사진보기 ▲보건소에서 운영중인 대사증후군 무료 검진 안내. 각 지자체 별로 이와 유사한 형태의 관리 프로그램을 무료로 운영하고 있다 ⓒ 서대문구 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.