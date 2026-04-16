[서산] 기초·광역 경선 마무리 한 국민의힘, '후보 확정, 치열한 승부 예고'

큰사진보기 ▲가 선거구 장갑순, 한석화 ▲나 선거구 가충순, 안동석 ▲다 선거구 이정수(사진 왼쪽부터) ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲라 선거구 안원기 ▲ 마 선거구 정구현, 김기욱 ▲ 바 선거구 조동식 ▲ 비례 김미선(왼쪽부터) ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲제1선거구 김옥수 ▲ 제2선거구 이용국 ▲ 제3선거구 이연희 (사진 왼쪽부터) ⓒ 중앙선관위 누리집 갈무리 관련사진보기

국민의힘이 6·3 전국동시지방선거 49일을 앞두고 기초·광역의원 후보를 확정하고 경선을 마무리했다.국민의힘 충남도당은 15일, 서산 지역 6개 기초의회와 3개 광역의회 선거구에 대한 경선 결과를 발표하고 후보자를 확정했다.충남도당에 따르면 확정된 기초의원 후보는 ▲ 가 선거구(대산·지곡) 장갑순, 한석화 ▲ 나 선거구(인지·부석·팔봉) 가충순, 안동석 ▲ 다 선거구(성연·부춘동) 이정수 ▲ 라 선거구(석남동) 안원기 ▲ 마 선거구(음암·운산·해미·고북) 김기욱, 정구현 ▲ 바 선거구(동문 1, 2동·수석동) 조동식 등 모두 9명이다.비례대표는 김미선 민주평통 자문위원이 1번에 배치됐다.기초의회 경선에 나선 강문수, 한석화, 이정수, 안원기, 조동식, 인동석, 김맹호 의원 등 현직 국민의힘 시의원 7명 중 5명이 후보로 확정됐다.다 선거구(성연·부춘동) 후보로 재선에 도전하는 이정수 의원은 "내가 살아갈 해뜨는 서산의 발전과 번영을 위해 저의 모든 에너지를 쏟아내겠다"면서 "보수정당의 자존심을 지키겠다"며 "저 이정수의 진심은 오직 국민의힘과 함께하는 위대한 서산"이라면서 각오를 밝혔다.비례대표로 확정된 김미선 민주평통자문위원은 SNS를 통해 "서산의 내일을 바꾸는 힘은 시민 여러분의 목소리에서 시작된다고 믿는다"며 "현장에서 듣고, 공감하며, 반드시 실천으로 이어가는 비례대표가 되겠다"고 약속했다.이런 가운데, 도의원 후보도 확정됐다. 충남도당에 따르면 ▲ 제1선거구(대산·인지·부석·팔봉·지곡) 김옥수 ▲ 제2선거구(성연·부춘·석남동) 이용국 ▲ 제3선거구(음암·운산·해미·고북·동문1, 2동 ·수석동) 이연희 의원 등 3명 모두 현역 도의원이다.충남도의원 제2선거구 이용국 예비후보는 "정치는 거창한 말이 아니라, 현장에서 답을 찾는 과정이라고 믿는다"면서 "앞으로도 말보다 실천으로 시민의 삶 속에서 답을 찾는 도의원이 되겠다"고 약속했다.서산은 이번 6·3 지방선거에서 시장과 시의회의원 14명(6개 지역구 2명씩, 비례대표 2명), 도의회의원 3명(3개 지역구) 등 모두 18명을 선출한다.한편, 국민의힘은 시장 후보로 4선에 도전하는 이완섭 현 시장의 단수공천을 일찌감치 확정했다.민주당 역시 지난 2일 기초·광역 후보를 확정하면서 서산시장을 비롯한 각 선거구에서 치열한 승부가 예상된다.