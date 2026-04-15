경기신보 남양주 이전 본격화… 경기북부 금융 인프라 확충 기대

큰사진보기 ▲경기신용보증재단 시석중 이사장과 주광덕 남양주시장이 15일 남양주시청에서 '경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약'을 체결한 뒤, 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기신용보증재단(이사장 시석중)이 15일 남양주시청에서 남양주시와 '경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약'을 체결했다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기신용보증재단(이사장 시석중)이 15일 남양주시청에서 남양주시와 '경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약'을 체결한 뒤, 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 경기신용보증재단 관련사진보기

경기북부 금융 인프라 확충의 전환점이 될 경기신용보증재단(이사장 시석중, 이하 경기신보)의 본점 이전이 본격화하고 있다. 단순한 기관 이전을 넘어, 상대적으로 취약했던 북부권 금융 접근성을 개선하고 지역 경제 성장 기반을 강화하는 계기가 될지 주목된다.경기신보는 15일 남양주시와 '경기북부 균형발전을 위한 공동협력 업무협약(MOU)'을 체결했다. 이번 협약은 재단 본점을 남양주로 이전하는 과정에서 필요한 행정·정주 지원과 금융 협력을 포괄하는 내용으로, 경기도 균형발전 정책과 맞물려 추진된다.시석중 경기신보 이사장은 이번 협약을 두고 "경기북부 지역경제 대개조를 완성하여 경기도 균형발전이라는 큰 꿈을 실현하는 중요한 출발점"이라고 강조했다.협약의 핵심은 경기신보 본점의 단계적 이전이다. 남양주시는 이전 부지 확보와 행정적 지원을 맡고, 경기신보는 임직원 정착과 조직 운영 안정화 방안을 마련한다. 이는 단순한 물리적 이동을 넘어 금융 서비스의 중심축을 북부로 이동시키는 의미가 있다.그동안 경기신보는 보증지원, 경영컨설팅, 교육 지원 등을 통해 도내 소상공인과 중소기업의 '금융 안전망' 역할을 해왔다. 그러나 금융기관과 지원 인프라가 상대적으로 남부에 집중되면서, 북부 지역은 접근성과 지원 체계 측면에서 한계를 지적받아 왔다.이번 이전이 완료될 경우, 남양주를 중심으로 한 북부권에 금융지원 거점이 형성되면서 이러한 격차 해소에 일정 부분 기여할 것으로 기대된다.경기신보 측은 본점 이전이 단순한 금융서비스 확대를 넘어 지역경제 전반에 파급효과를 가져올 것으로 보고 있다. 금융 접근성이 개선되면 창업과 투자 여건이 좋아지고, 이는 자연스럽게 일자리 창출과 산업 생태계 활성화로 이어질 가능성이 크기 때문이다.특히 경기북부는 개발 잠재력에 비해 금융 인프라가 부족하다는 평가를 받아온 만큼, 정책금융 기관의 거점 이전은 민간 투자 유입을 유도하는 '마중물' 역할을 할 수 있다는 분석도 나온다.시석중 이사장은 "본점 이전은 단순한 공간 이동이 아니라 남양주를 균형발전의 핵심 거점으로 만드는 의미를 갖는다"면서 "경기신보는 남양주시와의 긴밀한 협력을 바탕으로 경기북부 균형발전과 미래성장 동력 강화를 위한 금융 사다리 역할에 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.다만 경기신보 본점 이전이 실제 지역경제 활성화로 이어지기 위해서는 단순한 이전을 넘어선 후속 정책이 필요하다는 지적도 있다. 금융지원 확대뿐 아니라 지역 산업 특성과 연계한 맞춤형 보증·투자 프로그램, 창업 지원 체계 등이 함께 구축돼야 한다는 것이다.결국 이번 협약의 성패는 '이전' 자체보다 이후의 실행력에 달려 있다. 경기신보가 남양주를 중심으로 북부권 금융 생태계를 얼마나 빠르게 구축하고, 실질적인 지원 효과를 만들어내느냐에 따라 이번 이전이 상징적 조치를 넘어 실질적인 균형발전 모델로 자리 잡을 수 있을지 판가름 날 전망이다.