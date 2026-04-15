용인시, 제1회 추경 3조 6927억 원 확정... 민생 안정 방점

큰사진보기 ▲경기 용인시는 2026년 제1회 추가경정예산안이 제302회 용인시의회 임시회에서 의결돼 올해 예산규모가 총 3조 6927억 원으로 확정됐다고 15일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 2026년 제1회 추가경정예산안이 제302회 용인시의회 임시회에서 의결돼 올해 예산규모가 총 3조 6927억 원으로 확정됐다고 15일 밝혔다.당초 본예산 3조 5174억 원보다 1753억 원(4.98%) 증가한 것으로, 일반회계 3조 2290억 원, 특별회계 4637억 원이다.이번 추경 예산은 국·도비 보조사업 변경 사항을 반영하고 철도 등 주요 현안사업을 추진하는 한편, 민생 부담을 덜고 지역경제 활성화와 교육 인프라 확충, 시민 복지 향상을 위한 재원 배분에 중점을 두고 편성됐다.일반회계 주요 세입 증가는 지방세 430억 원, 세외수입 440억 원, 지방교부세 305억 원, 조정교부금 120억 원, 국·도비 보조금 279억 원 등이다.시는 재정 여건을 고려해 한정된 재원을 효율적으로 배분하면서도 시민 체감도가 높은 분야에 집중 투자했다.주요 현안 사업으로 추경에 ▲동백신봉선 신설과 용인선 연장 예비타당성 신청을 위한 실행계획 수립 용역(3억 원) ▲옛 기흥중학교 다목적 체육시설 건립(58억 원) ▲백암초등학교 복합시설 건립(81억 원) ▲동부지역 여성복지회관 건립(44억 원) ▲동백1동 행정복지센터 건립(68억 원) ▲신봉동 도서관 건립(24억 원) 등이 책정됐다.민생 부담 완화와 지역경제 활성화를 위한 사업도 대폭 반영됐다. ▲운수업계 유류세 연동보조금(화물)(38억 원) ▲지역화폐 발행지원(102억 원) ▲소규모 기업환경 개선(5억 원) ▲어린이·청소년 교통비 지원(20억 원) 등이다.교육 분야에서는 ▲옛 기흥중 부지에 조성하는 다목적 체육시설 건립(58억 원) ▲백암초등학교 학교복합시설 건립(81억 원) 등이 반영됐다. 교육 인프라를 확충하고 학생·시민 체육활동 여건을 개선하겠다는 것이다.복지와 보건분야에서는 ▲여성·청소년 생리용품 보편 지원(33억 원) ▲보훈명예수당(24억 원) ▲대상포진예방접종(24억 원) ▲장애인 주간이용시설 운영(27억 원) 등이 포함됐다.이 밖에도 ▲역북지구(역북문화공원) 등 공영주차장 조성(29억 원) ▲친환경 대용량 2층 전기버스 보급 지원(35억 원) ▲역북2근린공원 조성(255억 원) ▲공세-지곡 간 연결도로 개설(중1-108호)(24억 원) 등 도시 인프라 확충 사업이 반영됐다.이상일 시장은 "이번 추경은 어려운 재정 여건 속에서도 민생 안정과 지역경제 회복, 그리고 시민 생활과 직결되는 현안사업을 적극 추진하는 것에 초점을 맞췄다"며 "시민들이 체감할 수 있는 변화가 이어질 수 있도록 재정을 효율적으로 운영해 나가겠다"고 말했다.이 시장은 "추경안을 편성하는 데 고생한 시 공직자, 심의를 해준 시의회에도 감사인사를 드린다"며 "시에서는 앞으로도 복지와 교통, 지역경제, 도시 인프라 등 다양한 분야에 균형 있게 투자해 시민 삶의 질을 높이고, 도시 경쟁력도 강화해 나가겠다"고 했다.