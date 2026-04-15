"진짜 사장 교섭 시대" 민주노총부산본부 결의대회 열려

큰사진보기 ▲원청교섭 쟁취! 민주노총부산본부결의대회 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.

4월 15일 수요일 오후 2시 부산노동청 앞에서 원청교섭 쟁취! 민주노총부산본부 결의대회가 개최됐다.민주노총부산본부는 "원청교섭 관련 경과를 공유하고 전 조직적 투쟁으로 높여 나갈 것을 결의하는 투쟁이다. 정부(공공기관)의 원청교섭 꼼수 행태를 규탄하고 노동부의 역할을 촉구하는 투쟁에 민주노총부산본부 조합원들이 나섰다"고 결의대회 취지를 밝혔다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 대회사를 통해 "부산은 40여 개 사업장이 교섭을 요구했다. 교섭을 응한 사업장도 있겠지만 6, 7군데 빼놓고는 대부분 교섭을 응하지 않았다. 특히 중앙 행정기관을 비롯한 부산시, 구청, 공공기관이 교섭을 거부하고 있다"라고 말했다.이어 "노동부에 지금 부당 노동행위를 하고 있는 사업주에 대한 적극적인 사업장 감독과 엄중 처벌을 요구한다. 5월 교섭을 거부한 사업장에 대해 공동투쟁으로 몰아쳐 갈 것이다. 그리고 7월 총파업으로 원하청 불공정한 구조를 종지부 찍는 투쟁을 한 판 벌여보자"라고 말했다.원청교섭을 요구한 현장들의 발언이 이어졌다.공공연대부산본부 신애진 사무국장은 "공공연대 노동조합은 전국 중앙부처 그리고 공공기관 지자체 60여 곳의 사업장에 원천 교섭 요구 공문을 보낸 바 있다. 그런데 그중에서 달랑 두 곳, 화성시와 전주시가 교섭 요구 사실 공고를 했을 뿐이다. 부산교통공사는 우리 용역 노동자들의 원청 사용자성을 부정하고 있다"라고 주장했다.그는 "공공연대 노동조합은 내일 첫 심판 회의에서 반드시 승리하고 동지들과 함께 차별을 해소하고 불평등을 타파하는 투쟁에 같이 연대하고 단결해 나가겠다. 공공연대 노동조합도 2026년 원청 교섭 쟁취 투쟁에 함께 힘차게 투쟁해 나가겠다"고 말했다.민주일반노조 부산본부 배성민 본부장은 "부산시에 우리 노조가 3월 30일 교섭 요청을 했고 부산시에서 바로 답변이 왔다. 사용자성 판단을 위해서는 고용노동부의 자문을 구하겠다는 입장이었다. 교섭을 요청한 것은 장기 요양 종사자들의 수당이 차별 지급되고 있기 때문이다. 50만 명이 넘는 요양보호사가 일을 하고 있지만 수당에서 차별을 받고 있는 현실이다"라고 말했다.이어 "기장군에서 우리 영어 강사들이 요구하는 것은 휴게실이다. 휴게실 요구에 대해서도 기장군은 하청하고 이야기하라고 한다. 법을 만든 것은 국회의원일지 모르지만 이 법을 바꾸는 것은 우리 노동자라고 생각한다. 투쟁을 통해서 우리가 돌파하지 않는다면 우리 단체 교섭을 쟁취할 수 없을 것이다"라고 말했다.부산지하철노조 운영서비스지부 허명신 지부장은 "우리의 임금 예산과 인력 규모를 누가 결정하는가? 바로 부산교통공사 아닌가? 임금의 줄기를 쥐고 있는 것은 결국 공사다. 우리의 임금은 자회사 사장의 주머니에서 나오는 것이 아니다. 임금과 인력에 대한 모든 권한을 가진 공사가 책임을 회피하는 것은 명백한 직무유기다"라고 지적했다.허 지부장은 "실질적 지배력이 있다면 교섭의 의무도 당연히 따져야 한다. 부산교통공사는 시대착오적인 하청 뒤에 숨지 말고 당당히 교섭의 장으로 나와야 한다"라고 말했다.금속노조 부산양산지부 HJ중공업지회 김성봉 지회장은 "전 조직적 투쟁으로 원천 교섭을 반드시 쟁취하자. 민주노총 전체의 힘으로 원청 책임을 강제하여야 한다. 산별의 힘, 지역의 힘, 전체 노동자의 힘을 하나로 모아내자. 투쟁 확대, 투쟁에 전면적으로 나서야 한다"고 목소리 높였다.그는 "조직된 노동자만이 교섭을 만들고 권리를 쟁취할 수 있다. 우리는 이번 투쟁을 계기로 현장을 뒤집고 미조직 노동자를 조직된 노동자로 만들어내는 역사적 전환을 반드시 만들어 낼 것이다"라고 말했다.결의대회 참가자들은 부산시청 후문까지 구호를 외치면서 행진을 진행했다.집회 마무리 발언으로 공공운수노조 부산연구원지부 권태상 지부장이 나섰다. 권 지부장은 "4월 2일 기자회견을 개최해서 부산시에 노정 교섭을 요구했다"면서, "부산시 공공기관 담당관실은 책임을 회피하고 있다"라고 주장했다. 그는 "자율적 노사관계는 담당관실의 개입에 의해서 파괴되고 있다. 스스로 사장임을 인정하고 나와서 교섭에 임하기를 요구한다"라고 말했다.민주노총부산본부는 5월 1일 노동절 부산대회 그리고 7월 총파업을 통해서 원청교섭을 쟁취하는 투쟁을 이어갈 예정이다.