김성근 충북교육감 예비후보, '안심 교육' 10대 공약 발표

큰사진보기 ▲김성근 충북교육감 예비후보. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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김성근 충북교육감 예비후보가 학생과 교직원, 학부모 모두가 안심할 수 있는 교육환경 조성을 핵심으로 한 '안심 교육' 10대 공약을 발표했다.김 예비후보는 15일 보도자료를 통해 "교육은 안전과 신뢰라는 기반 위에서 완성된다"며 "충북에서만큼은 누구나 안심할 수 있는 교육을 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.공약은 ▲ 학생 안심 교육환경 ▲ 교직원 안심 근무환경 ▲ 학부모 안심 교육체계 등 크게 3분야로 구성됐다.학생 분야에서는 0세부터 18세까지 이어지는 '안심 동행' 복지체계를 마련하고, 영유아 돌봄부터 청소년기까지 국가 책임형 지원 강화 계획을 밝혔다.또한 학교폭력 예방과 사후 치유를 아우르는 '365일 안전·치유 시스템' 도입도 제시했다.갈등 조정 전문가를 확대 배치하고 위기 학생에 대해서는 '발견-연결-치유'로 이어지는 원스톱 지원체계 구축하며 상담교실 확대를 통해 학생 맞춤형 지원을 강화한다는 계획이다.또 초등학교 학급 정원을 1·2학년은 학급당 15명 이하, 3~6학년은 20명 이하로 줄이고, 스마트폰 과몰입 예방을 위한 방안도 마련한다.교직원 분야에서는 교육감 직속 '교육활동 보호팀'을 신설해 악성 민원과 법적 분쟁에 교육청이 직접 대응하는 체계를 구축하고, 고의나 중대과실이 없는 경우 공소를 제한하는 '교육활동 면책 보장제'를 도입하겠다고 밝혔다.이와 함께 AI 기반 행정업무 지원 시스템을 통해 공문 작성과 수업자료 준비 등 반복 업무를 줄여 교사가 교육에 집중할 수 있도록 한다는 구상이다.학부모 분야에서는 초·중·고 신입생에게 30만 원의 입학준비금을 지원하고, 향후 '학생 기본소득'으로 확대하는 방안을 추진한다.자녀의 학습과 정서, 학교생활 전반을 상담하고 지원까지 연계하는 '학부모 Edu-Care 119' 체계도 구축할 계획이다. 또한 방과후·돌봄·체험활동이 연계되는 마을교육공동체 복원을 통해 지역과 함께하는 교육 생태계 조성에도 나선다.김 예비후보는 "안심은 교육의 선택이 아니라 출발점"이라며 "아이와 교사, 학부모 모두가 걱정 없이 교육에 참여할 수 있는 충북을 만들겠다"고 강조했다.