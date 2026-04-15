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경제

26.04.15 17:29최종 업데이트 26.04.15 17:29

3월 충청권 고용지표 개선 속 '나홀로 하락' 충북

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국가데이터처 충청지방데이터청 제공.
국가데이터처 충청지방데이터청 제공. ⓒ 충북인뉴스

대전·충남·세종 등 충청권 광역자치단체의 고용지표가 일제히 개선된 가운데, 충북만 취업자 수와 고용률이 동반 하락하는 낙제점을 받았다.

15일 국가데이터처 충청지방데이터청이 발표한 '2026년 3월 충청지역 고용동향'에 따르면 충북의 취업자 수는 97만 1000명으로 지난해 같은 기간에 비해 2000명(-0.2%) 감소했다.

같은 기간 대전은 80만 7000명으로 3000명(0.4%) 증가했고, 세종은 21만 5000명으로 4000명(2.1%), 충남은 132만 7000명으로 4만 7000명(3.7%) 늘었다.

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고용률도 충북만 하락했다. 충북의 고용률은 66.3%로 1년 전보다 0.8%p 하락했다.

반면 충남은 66.5%로 1.6%p 상승했고, 세종도 64.9%로 0.3%p 상승했다.

실업률은 충북이 1.9%로 0.2%p 하락했지만, 이는 취업자 감소와 맞물려 '질적 개선'으로 보기 어렵다는 분석이 나온다. 세종과 충남 역시 실업률이 각각 1.5%p, 1.7%p 하락한 반면, 대전은 3.4%로 소폭 상승했다.

한편 전국적으로는 취업자가 2879만 5000명으로 전년보다 20만6 000명 증가했지만, 청년층 고용 상황은 악화됐다. 청년층 고용률은 43.6%로 0.9%p 하락했고, 취업자 수도 14만7000명 줄었다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

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충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

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