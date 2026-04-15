전교조 충북지부 "일부 학교 정수기 비용, 교사 사비로... 개선해야"

큰사진보기 ▲15일 전교조충북지부(지부장 김민영)가 일부학교에서 교무실에 설치된 정수기 임차비용을 교사가 사비를 갹출해 부담하고 있다며 개선을 요구했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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충북교육청과 전교조충북지부가 먹는 물을 두고 이견을 보이고 있다.15일 전교조충북지부(지부장 김민영)가 일부 학교에서 교무실에 설치한 정수기 임차 비용을 교사들끼리 사비를 갹출해 부담하고 있다며 개선을 요구했다.이들은 "정수기 대여를 학교 예산으로 할 수 있다고 안내해 달라고 교육청에 요청했다"면서 "충북교육청은 수돗물의 음용 안전성에 대한 불필요한 부정적 인식을 확산시킬 우려가 크다는 이유로 '수용 불가' 즉 '거부' 의사를 표명했다"고 전했다.이에 대해 충북교육청 관계자는 "학생들이 이용하는 음수대의 경우 상수도를 이용하고 있다"며 "교사만의 문제가 아닌 만큼, 학교 전체구성원이 식수를 어떤 것으로 할 것이냐는 차원에서 토론 돼야 할 문제같다"고 밝혔다.15일 전교조충북지부는 '교사가 이런 일도 한다' 기획보도자료 1편을 통해서 충북지역 내 학교 정수기 설치 문제를 거론했다.이들은 "조사결과 전국 17개 시도 대부분 학교의 교무실에 정수기가 비치되어 있고, 정수기 대여 등의 계약 주체는 행정실이었다"며 "그런데 충북은 대부분 학교의 교무실에 정수기가 비치되어 있지 않으며, 학교 예산으로 정수기를 구입하여 사용할 수 있는지도 학교장 또는 행정실의 판단에 따라 들쭉날쭉, 정수기 대여 계약 주체도 학교마다 천차만별"이라고 지적했다.전교조는 실제 사례로 청주 시내 A고등학교의 경우를 들었다.이에 따르면 A고는 지난해 행정실에서 학교 예산으로 정수기를 설치할 수 없다고 해, 일부 교무실의 교사들이 사비(私費)를 갹출해 정수기를 대여했다.정수기 임대계약도 교사 개인 명의로 했다.전교조는 "운이 나쁜 학교의 교사들은 정수기를 아예 쓸 수 없거나, 쓰더라도 개인 돈을 각출해 개인 명의로 계약된 정수기를 쓴다"며 "학교 예산으로 정수기를 비치 할 경우에도 그것을 품의하는 업무가 교사에게 전가되는 경우가 비일비재하다"고 지적했다.그러면서 "노동자로서 너무나 당연하게 제공 받아야 할 필수 요소인 '물', 충북 교사들은 물 마시기가 이렇게도 어렵다"고 꼬집었다.전교조충북지부는 충북교육청에 정수기 문제에 대해 개선을 요구했지만 거부당했다고 밝혔다.이들은 "2025년 노사협의회 안건으로 교직원 복지 증진을 위해 각 학교에서 민주적 협의 절차를 거쳐 학교 예산으로 교직원용 정수기를 렌탈하여 사용할 수 있도록 한다'라는 요구를 했다"면서 "이에 충청북도교육청은 '정수기 대여를 학교 예산으로 할 수 있다고 안내하면 수돗물의 음용 안전성에 대한 불필요한 부정적 인식을 확산시킬 우려가 크다'는 이유로 '수용 불가' 즉 '거부' 의사를 표명했다"고 밝혔다.김민영 전교조충북지부장은 "다수의 공공기관, 관공서 등에서 수돗물 음용 가능성과 별개로 구성원의 복지 차원에서 정수기를 비치하고 있다"며 "학교 구성원의 복지 증진과 민주적 의사결정 보장을 위해 수용되어야 마땅할 본 안건을 충북도교육청이 단칼에 거부한 것은 교사 복지에 대한 충청북도교육청의 몰이해를 보여 주는 단적인 사례로 기억될 것"이라고 지적했다.이에 대해 충북교육청 관계자는 "정수기 문제는 교사만의 문제가 아니다"라고 밝혔다.이 관계자는 "학생들이 이용하는 음수대의 경우, 상수도관에서 직접 연결해 공급된다"며 "교사들에게 정수기를 제공하냐 안 하냐의 문제가 아니라 전체 구성원이 어떤 물을 먹는 게 좋은 것인지 논의해 볼 문제"라고 전했다.그러면서 "교사에게 정수기를 제공한다면, 마찬 가지로 학생에게도 정수기 물이 제공되는 것이 맞다"면서 "이 차원에서 논의되는 것이 바람직한 것 같다"고 말했다.