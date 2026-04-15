'비트코인 1476개 증발' 재판 증인 "범행 주체, 경찰보다 도박 사이트 일당 의심"

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큰사진보기 ▲광주지방법원 ⓒ 안현주 관련사진보기

2021년 경찰의 도박사이트 수익금 압수 과정에서 벌어진 비트코인 1476개 증발 사건 재판에서, 증인으로 출석한 인물이 범행 주체는 경찰이 아니라 탈취범으로 지목된 부녀일 가능성이 크다는 취지로 증언했다.광주지방법원 형사10단독 유형웅 판사는 15일 범죄수익은닉의 규제 및 처벌등에 관한 법률 위반 혐의 등으로 재판에 넘겨진 이아무개(36)씨 부녀에 대한 속행 공판 기일을 열었다.이씨 부녀는 2021년 11월 경찰 압수수색이 진행되던 중 자신의 블록체인 지갑에 있던 비트코인 1476개를 빼돌린 혐의로 기소됐다.검사는 이날 A(47)씨를 증인으로 신청해 신문했다. A씨는 과거 이씨 측 부탁을 받고 비트코인 환전에 도움 준 인물이다. 현재는 코인 관련 별도 사기 혐의로 보석 상태에서 재판을 받고 있다.A씨는 이날 검사의 질문을 받고 "이씨 지갑에서 사라진 비트코인 1400여 개의 행방을 쫓기 위해 거래 내역을 분석한 결과, 비트세븐 거래소와 연결된 지갑이 다수 등장했다"고 말했다.이어 "당시 경찰은 일일 전송 제한량이 걸려 있어 이씨 지갑에 있던 비트코인을 여러 날에 걸쳐 경찰 지갑으로 옮겨 압수했는데, 같은 시기 탈취범은 순식간에 이씨 지갑에 있던 비트코인 1400여 개를 빼간 것으로 나타났다"고 증언했다.그러면서 "경찰과 달리 이씨 지갑에서 순식간에 다량의 비트코인을 탈취해 간 점, 탈취된 비트코인 이동 경로에 비트세븐 거래소 지갑이 활용된 점을 고려할 때 탈취범은 비트세븐 거래소를 통제할 수 있는 사람들"이라고 사실상 이씨 부녀를 겨냥했다.A씨가 언급한 비트세븐 거래소는 정상적인 가상자산 거래소가 아니라, 이씨 부녀가 해외에 서버를 두고 운영했던 도박 사이트이기 때문이다. 비트세븐 거래소와 관련해 이씨는 도박공간 개설 혐의 등으로 대법원에서 유죄 판결을 확정 받았다.다만 해당 재판에서 사라진 비트코인 1476개에 관한 추징(현 시세 기준 약 1620억 원) 책임은 인정되지 않아, 검찰은 범죄수익 은닉 혐의를 적용해 부친과 함께 추가 기소했다.A씨의 증언에 대해 이씨 부녀 측은 즉각 반박하는 대신 별도 의견서를 재판부에 제출하겠다고 밝혔다.다만 변호인들은 A씨가 가상화폐 관련 사기 혐의로 재판을 받고 있는 피고인이라는 점을 부각하며 증언의 신빙성에 의문을 제기했다.이씨 부녀 측은 또 사건 발생 뒤 광주지검 검사장 출신 변호사를 소개받아 탈취 사건 규명에 나서려 했다는 점도 강조했다.자기들 소행이었다면 굳이 검사장 출신 변호사를 A씨에게 소개받아 검찰에 진정서를 내는 등 사건 규명에 나서려 했겠느냐는 취지였다.A씨는 이씨 부녀 측으로부터 "피고인(이씨) 부탁을 받고 검사장 출신 B 변호사를 소개해 준 것은 맞지 않느냐"는 질문에 "맞다"고 인정했다.다만 딸 이씨는 A씨와 함께 변호사 사무실에서 B 변호사를 만나기는 했으나, 사건과 관련해 실제 선임으로는 이어지지 않은 것으로 알려졌다.또 딸 이씨는 비트코인 증발 사건 이후 2차례에 검찰에 진정서를 제출한 것은 사실이지만, 그 내용은 압수수색에 나섰던 경찰관들이 의심스럽다는 취지였던 것으로 전해졌다.재판부는 다음달 20일 오후 법정동 204호에서 속행 공판을 이어갈 예정이다.