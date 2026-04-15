충남환경단체, '10대 기후환경 공약' 반영 촉구

큰사진보기 ▲충남환경운동연합은 15일 오전 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, '충남 10대 기후환경 정책'을 발표했다. ⓒ 충남환경운동연합 관련사진보기

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충남지역 환경단체들이 각 정당과 후보자들에게 지역의 고질적인 기후환경 문제 해결을 위한 정책 공약화를 강력히 촉구하고 나섰다.충남환경운동연합은 15일 오전 충남도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고, 전국 온실가스 배출 1위라는 오명을 벗기 위한 '충남 10대 기후환경 정책'을 발표했다.충남환경운동연합은 기자회견에서 "충남은 전국 석탄화력발전소의 절반이 집중되어 있어 2024년 기준 온실가스 배출량 1억 3271만 톤으로 전국 1위를 기록했다"며 "지구 온난화 1.5도 제한 목표 달성을 위해 2035년까지 모든 석탄화력을 폐쇄하고 재생에너지를 빠르게 확대해야 한다"고 주장했다.특히 최근 논란이 되고 있는 수도권 송전선로 추진에 대해 강한 비판의 목소리를 냈다. 참석자들은 "충남이 생산·소비하지도 않는 전기를 용인 반도체 산단에 보내기 위해 5개 노선의 송전선로가 추진되고 있다"며 "전기 생산지와 소비지를 일치시키는 '지산지소' 원칙에 따라 소비 기업이 재생에너지 생산 지역으로 이전해야 한다"고 강조했다.산업 구조 변화에 따른 대책 마련도 주요 의제로 다뤄졌다. 석탄화력 및 석유화학 산업의 전환 과정에서 발생할 수 있는 고용 위기에 대응하기 위해 노동자와 주민이 참여하는 '정의로운 전환 기구' 구성과 기금 조성이 시급하다는 지적이다.또한, 충남의 주요 환경 현안으로 ▲ 지역별 양분관리제 도입 및 적정 사육두수 설정(축산) ▲ 산업폐기물 발생지 처리 원칙 준수 ▲ 지천댐 건설 백지화 및 통합 물관리 전환 ▲ 석면환경보건센터의 홍성의료원 이전 등을 제안했다.단체 관계자는 "충남은 다른 어느 지역보다 기후환경 문제가 심각한 곳"이라며 "이번 지방선거에 출마하는 후보자들은 충남의 탄소중립과 지역 생태계 보호를 위한 정책을 반드시 공약에 반영해야 한다"고 강조했다.