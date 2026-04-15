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사회

만평·만화

26.04.15 15:48최종 업데이트 26.04.15 15:48

[만평] 그날의 트라우마

그 순간을 나는 기억한다

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2014년 4월16일 11시, 그 장면을 기억한다.
2014년 4월16일 11시, 그 장면을 기억한다. ⓒ 김왼



#세월호#전원구조#오보

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