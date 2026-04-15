사회만평·만화 26.04.15 15:48ㅣ최종 업데이트 26.04.15 15:48 [만평] 그날의 트라우마 그 순간을 나는 기억한다 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천1 댓글 공유 큰사진보기 ▲2014년 4월16일 11시, 그 장면을 기억한다. ⓒ 김왼 관련사진보기 #세월호#전원구조#오보 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 늑구야, 제발… 갤러리 오마이포토 사북항쟁 시기 국가폭력에 대한 공식 사과 이행 촉구 사북사건 피해자 및 유가족 기자회견 1/15 이전 다음 이전 다음 "전쟁반대! 파병반대!" 대학생 3천명, 평화 선언 '연어 술파티' 수원지검 현장 재연 나선 의원들 DMZ 평화이음 열차, 6년 6개월 만에 운행 재개 SPC 손가락 절단 사고 규탄 및 재발방지 촉구 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.