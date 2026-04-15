공공연대노조, 행안부에 "공무직 노동자 원청 사용자로 인정하라"

큰사진보기 ▲공공연대노조 지자체분과 조합원들이 ‘지방자치단체 조직관리지침 개정! 행정안전부 원청교섭 사용자성 인정 촉구! 공공연대노동조합 지방자치단체 공무직 기자회견’을 개최했다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

공공연대노동조합(이하 노조)은 15일 세종시 행정안전부 앞에서 기자회견을 열고, 행정안전부에 지방자치단체 공무직 노동자를 원청 사용자로 인정하고 단체교섭에 나설 것을 촉구했다.노조는 지난 4월 9일 행정안전부에 단체교섭 요구 공문을 발송했지만, 행안부가 '교섭요구 사실 공고'를 하지 않고 있다며 강하게 항의했다.공공연대노조는 행안부의 기준인건비 제도와 조직관리지침이 공무직 노동자의 정원, 임금, 고용 형태를 사실상 결정하고 있다고 주장했다.문화현 지자체분과장은 "행안부의 기준인건비 페널티 제도로 인해 예산을 덜 쓰면 지자체에 인센티브가 발생하고, 지자체별 환경·기타직 산정 단가 등에도 직접적인 개입이 이뤄지고 있다"며 "이 같은 구조를 고려할 때 원청교섭의 상대는 행안부"라고 밝혔다.연종흠 경기본부 안산지부장은 "현재 안산시 공무직 정원은 815명으로 정해져 있지만, 2026년 2월 기준 실제 근무 인원은 670명에 그친다"며 "정년퇴직으로 발생한 145명의 공백을 남은 공무직 노동자들이 떠안고 있다"고 말했다.이어 "행안부의 기준인건비 페널티·인센티브 구조로 인해 안산시가 정원을 채우지 못하고 민간 대행과 기간제 인력을 늘리고 있다"고 주장했다.노조는 2023년부터 결의대회, 기자회견, 국회 토론회, 행안부 면담 등을 통해 조직관리지침 개정을 요구해왔지만, 매년 발표되는 지침에는 변화가 없었다고 밝혔다.임보은 전남본부 부본부장은 "행안부를 만나면 완도군청이 문제라고 하고, 군청을 만나면 행안부 조직관리지침 때문에 기준인건비를 초과할 수 없다고 한다"며 "책임을 서로 미루는 상황"이라고 비판했다.노조는 행안부 장관을 수신인으로 한 교섭 요구 공문에서 ▲ 조직관리지침(공무직 정원 축소·민영화) ▲ 기준인건비 산정 기준 개선 ▲ 공무직 인사 기준 ▲ 옥외근무 노동 기준 ▲ 정년 등을 원청교섭 의제로 제시했다.또한 기자회견문을 통해 "2026년 조직관리지침에 공무직 노동자들의 의견을 반영하고, 인력 감축·민간위탁 외주화·업무 통폐합 등의 지침을 폐기하라"고 촉구했다.