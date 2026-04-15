2030년 직매립 금지 전면 시행... 소각 외엔 대책 없는 충북

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

정부가 2030년 생활폐기물 직매립 금지를 전면 시행할 계획인 가운데, 현재 시행하고 있는 수도권과 아직 대비조차 하지 못하고 있는 비수도권 간의 환경 불평등이 우려된다.특히 지난 1월부터 직매립 금지 조치가 시행되고 있는 서울 등 수도권의 경우 폐기물 감량 정책을 준비하고 있는 반면, 충북을 포함한 대부분의 비수도권 지자체는 소각 일변도의 해법을 찾고 있어 감량과 재활용 등 근본적인 대책이 요구된다.충북환경련은 15일 성명서를 통해 "준비 없이 시행된 수도권 생활폐기물 직매립 금지 조치는 애초의 취지와는 반대로 수도권 생활폐기물이 비수도권 민간업체에 위탁 처리하는 기형적이고 환경 불평등의 결과를 초래했다"며 "수도권과 비수도권, 공공영역과 민간영역, 폐기물 처리업체와 지역 주민 간의 갈등과 분쟁을 촉발시키며 폐기물 정책의 근간을 흔들고 있다"고 지적했다.환경운동연합이 전국 228개 지자체를 대상으로 조사한 결과, 직매립 금지 대응 전략으로 '소각 의존 및 확대'를 택한 지자체가 127곳에 달한 반면, 폐기물 감량 정책을 주요 전략으로 제시한 곳은 34곳에 그쳤다. 재활용 확대를 중심으로 한 지자체는 단 1곳 뿐이었다.충북환경련은 "도내 11개 시·군 가운데 8곳이 소각장 신·증설 계획을 세운 것으로 나타났으며, 감량 정책을 추진하겠다고 밝힌 곳은 증평군이 유일하지만 구체적인 실행계획은 마련되지 않은 상태"라고 설명했다.비용 부담도 문제다. 민간 위탁 처리비 전국 평균은 톤당 19만 2196원인데, 옥천군은 26만 원(운반비 별도), 보은군 25만 원, 영동군 23만 6000원 등으로 도내 지자체의 위탁처리비용은 전국 평균을 크게 웃돌았다.여기에 수도권은 소각장 증설이 지연되는 가운데 감량 정책과 민간 위탁으로 대응하는 반면, 비수도권은 소각장 신·증설을 내세우고 있어, 수도권 폐기물까지 처리하는 구조가 고착화될 우려도 있다.충북환경련은 "현재와 같은 소각 중심 대응은 폐기물 문제의 근본적인 해결책이 될 수 없다"며 "오히려 지역 간 갈등을 키우고 소각 산업 확대만 초래할 것"이라고 강조했다.이어 "정부와 지자체는 폐기물 발생 자체를 줄이는 감량 중심의 자원순환 체계로 전환해야 한다"며 "충북 역시 소각장 확대에 의존하기보다 지속 가능한 폐기물 정책 마련에 나서야 한다"고 촉구했다.