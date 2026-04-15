"우리 동네 안전, 점검 요청하세요!"... 이천시, '집중안전점검 주민신청제'접수

큰사진보기 ▲경기 이천시는 시민이 직접 생활 주변의 위험 요소를 발굴하고 점검에 참여하는 ‘2026년 집중안전점검 주민신청제’를 오는 6월까지 추진한다고 15일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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경기 이천시는 시민이 직접 생활 주변의 위험 요소를 발굴하고 점검에 참여하는 '2026년 집중안전점검 주민신청제'를 오는 6월까지 추진한다고 15일 밝혔다.'주민점검신청제'는 시민들이 평소 안전이 우려되었던 공공 및 민간 시설물에 대해 점검을 신청하면, 전문가와 공무원이 합동으로 현장을 방문하여 위험 요인을 꼼꼼히 살피고 결과를 알려주는 제도다. 행정기관 주도의 점검에서 벗어나 안전관리 사각지대를 해소하기 위해 마련됐다.점검 신청 대상은 소규모 교량, 마을회관, 경로당, 노후 건축물 등 공공·민생중심 시설이다. 다만, 관리주체가 명확한 시설이나 공사 중인 건물, 소송(분쟁) 중인 시설 등은 제외된다.신청을 희망하는 시민은 4월 1일부터 6월 1일까지 각 읍면동 행정복지센터를 방문하여 신청서를 작성하거나, '안전신문고' 앱 및 포털을 통해 간편하게 신청할 수 있다.접수된 신청 건에 대해서는 시 자체 선정 기준에 따라 대상지를 확정하며, 집중안전점검 기간 내에 민간 전문가와 담당 공무원이 최첨단 점검 장비를 활용해 합동 현장 점검을 실시한다.점검 후 원인과 위험도, 보수·보강 방법 등을 포함한 점검 결과를 신청인에게 통보하며, 시설 관리주체가 적절한 조치를 취할 수 있도록 안내할 방침이다.시 관계자는 "주민점검신청제는 시민의 눈높이에서 위험 요소를 제거할 수 있는 소중한 기회"라며 "시민 여러분의 작은 관심이 큰 사고를 막는 첫걸음인 만큼 적극적인 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.한편, 이천시는 이번 집중안전점검 기간 동안 지역 내 주요 시설물에 대한 전방위적인 점검을 병행하여 '안전도시 이천'을 만드는 데 총력을 기울일 계획이다.