이춘희 · 황운하 "엇박자, 행정수도특별법" 회기 내 통과 한목소리

큰사진보기 ▲왼쪽부터 이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보, 황운하 국회의원(조국혁신당) 사진 ⓒ 뉴스피치 편집 관련사진보기

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큰사진보기 ▲황운하 국회의원이 15일 세종시청 브리핑실에서 열린 공약 발표 기자회견에서 행정수도특별법과 관련된 브리핑을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 완성을 둘러싼 국가 핵심 과제가 행정부와 입법부 간 '엇박자' 속에 표류하고 있다. 대통령이 세종집무실 건립에 속도를 내며 실질적 추진 단계에 들어선 반면, 국회는 핵심 입법인 '행정수도 특별법' 논의에서 진전을 이루지 못하고 있다는 비판이 제기된다.지난 14일 이재명 대통령은 세종집무실의 신속한 건립을 지시하며 임기 내 집무실 활용과 세종에서의 퇴임식까지 염두에 둔 구상을 밝혔다. 부지 조성부터 설계 공모, 건축 계획까지 구체적 실행 단계에 진입하면서 행정수도 기능 강화에 속도가 붙는 모습이다.하지만 같은 날 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회에 계류 중인 행정수도 특별법은 또다시 심의 후순위로 밀리며 실질적 논의 없이 지연됐다. 입법 절차가 첫 단계부터 답보 상태에 머물면서 정책 추진 동력과의 간극이 커지고 있다는 지적이다.세종 정치권의 비판도 거세다. 이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보는 15일 논평을 통해 "대통령은 행정수도라는 집을 짓기 위해 직접 팔을 걷어붙였는데, 국회는 그 집의 기둥이 될 법적 기반 마련을 방기하고 있는 형국"이라며 "이러한 엇박자 속에서는 우리가 목표하는 세종집무실 건립의 속도도, 완성도도 결코 담보할 수 없다"고 지적했다.그는 이어 "대통령 집무실 위상 강화, 국회 세종의사당과의 연계, 국가 운영 중심축 이전은 입법 없이는 불가능하다"며 "여야 간 큰 이견이 없는 법안을 지연시키는 것은 국민적 기대와 지역의 염원을 철저히 외면하는 직무유기"라고 압박 수위를 높였다. 또 "필요하다면 밤을 새워서라도 이번 회기 내에 반드시 특별법 통과를 이끌어내야 한다"고 촉구했다.한편 국회 안팎에서는 여야가 수도권 민심을 의식해 법안 처리를 지방선거 이후로 미룰 수 있다는 관측도 제기된다. 정치적 부담을 고려한 전략적 판단이 작용하면서 심의 순서를 뒤로 미루는 방식의 지연이 반복되고 있다는 분석이다.​황운하 국회의원(조국혁신당, 국토교통위)은 15일 세종시청 브리핑실에서 열린 기자회견에서 "본회의 통과를 두고 여야 지도부가 정치적 계산을 한 결과, 지방선거 이전 처리는 수도권 표심에 도움이 되지 않는다고 판단했을 가능성이 있다"며 "이로 인해 법안이 후순위로 밀리고 있는 구조"라고 해석했다.다만 황 의원은 "소위원회가 잇따라 열리는 등 과거와 달리 진전이 이뤄지고 있고, 논의가 반복되면서 의원들 사이에 상당한 공감대와 심적 부담이 형성된 상태"라며 "지금까지는 일종의 '빌드업 과정'"이라고 평가했다.이어 "여야 지도부에 강한 압박을 가할 경우 5월 법사위 및 본회의 통과 가능성도 기대해 볼 수 있다"며 "22일 소위 심의 시작, 28일 소위 통과, 30일 국토위 전체회의 통과를 목표로 지속적으로 대응하겠다"고 밝혔다.행정수도 완성은 수도권 집중 구조를 완화하고 국가 균형발전을 추진하기 위한 핵심 과제로 평가된다. 이를 뒷받침하는 행정수도 특별법 역시 단순한 입법을 넘어 제도적 기반을 구축하는 의미를 갖는다. 국회 단계에서 입법이 장기 지연될 경우 세종집무실 건립 등 행정부 추진 계획도 속도와 완성도 측면에서 영향을 받을 수 있다는 우려의 목소리가 높다.정치권 안팎에서 조속한 처리 필요성에 대한 공감대가 확산되는 가운데, 향후 국회의 입법 속도에 지역사회의 관심이 집중되고 있다.