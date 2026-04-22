검진 결과 확인도 전에, 장모님이 먼저 읽어낸 것

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"이 서방, 왜 이렇게 살이 빠졌어. 운동 좀 해."

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'장상피화생, 위축성 위염.'

큰사진보기 ▲고스란히 긴장을 받아내고 있던 몸. ⓒ ethanethan on Unsplash 관련사진보기

"왜 이렇게 살이 빠졌어."

얼마 전부터 장모님이 나를 볼 때마다 하는 말이다. 장모님만 그런 것도 아니다. 오랜만에 만난 지인들도 비슷한 이야기를 꺼낸다. 얼굴이 핼쑥해 보인다, 허벅지가 너무 가늘어 보인다, 전체적으로 많이 야위었다는 식이다. 그 말을 들을 때마다 나는 속으로 고개를 갸웃 하게 된다. 체중계 숫자는 거의 달라지지 않았기 때문이다. 몸무게는 그대로인데 남들 눈에는 내가 많이 수척해 보이는 걸까.예전 같으면 대수롭지 않게 넘겼을 말이다. 나이가 들면 원래 조금 그렇게 보일 수도 있고, 보는 사람의 느낌이 다소 과한 것일 수도 있다고 여겼을 것이다. 그런데 이번에는 그 말을 그냥 흘려들을 수 없었다. 지난 4월 초, 윗배 통증으로 며칠 밤잠을 설쳤기 때문이다.잠을 자기 위해 침대에 누우면 속이 쓰리고, 안쪽을 누가 움켜쥔 듯 묵직하게 아팠다. 똑바로 누워도 불편했고, 옆으로 돌아누워도 통증은 좀처럼 사라지지 않았다. 새벽녘이면 몇 번이나 잠에서 깼고, 손으로 명치 부근을 눌러보며 가만히 숨을 고르곤 했다.약국 약으로 이틀 쯤 버텨봤지만 통증은 쉽게 가라앉지 않았다. 결국 병원을 찾았고, 위염이 의심된다는 말을 들은 뒤 5일치 약을 처방 받아 복용하면서 잠다운 잠을 잘 수 있었다. 통증이 조금 가라앉은 뒤에야 지난 2월에 했던 건강 검진 결과를 들여다봤다. 이메일로 받아두고도 차일피일 미뤄두었던 위내시경 결과였다.그 문장을 읽는 순간 마음이 철렁 내려앉았다. 짧은 문장이었지만, 그 안에는 내가 외면해온 시간의 흔적이 고스란히 들어 있었다. 몸은 이미 이상 신호를 보내고 있었는데, 나는 그 신호를 일상 속에 묻어둔 채 지나가고 있었던 셈이다.돌이켜보면 몸이 하루아침에 달라진 것은 아니었다. 아침이면 카페에 앉아 아메리카노 한 잔을 앞에 두고 글을 쓰는 생활을 오래 이어왔다. 빈 속에 커피를 마신 날도 적지 않았고, 저녁 식사 뒤 소파나 침대에 드러눕는 날도 잦았다. 위에 좋을 리 없는 습관이다.하지만 그것만으로는 다 설명되지 않는다. 올해 들어 강의 소득은 눈에 띄게 줄었고, 가로주택정비사업 문제도 정리되지 않은 채 오래도록 마음을 짓눌렀다. 겉으로는 예전처럼 밥을 먹고, 카페에 가고, 강의도 다녔지만 속은 계속 긴장 상태였다. 아무 일 없는 얼굴로 하루를 보내도, 몸은 이미 그 긴장을 고스란히 받아내고 있었는지 모른다.현역 때도 힘든 일은 있었다. 그래도 회사가 하루의 틀을 잡아주고, 월급이 들어오는 흐름이 삶을 받쳐주었다. 조금 지치고 예민한 날이 있어도 일상이 통째로 흔들리지는 않았다. 그런데 퇴직 후의 삶은 다르다. 나는 지금도 강사의 길을 걷고 있지만, 강의가 줄면 곧바로 소득의 빈칸이 생긴다. 달력의 공백이 통장의 공백으로 이어진다는 사실을 몸이 먼저 감지한다. 남들 눈에는 시간이 자유로워 보일지 몰라도, 내 마음은 늘 다음 강의와 다음 달 지출을 먼저 계산하게 된다.또래들과 이야기를 나눠봐도 비슷하다. 검진표에 빨간 글씨를 확인하기도 전에 주변 사람이 먼저 이상하다고 말하는 경우가 적지 않다. 얼굴이 어두워 보인다, 어깨가 처져 보인다, 예전보다 기운이 덜해 보인다는 말이다. 정작 본인은 큰 병이 있는 것도 아니고 생활도 그럭저럭 흘러간다고 여긴다. 나 역시 그랬다. 하지만 가까이 있는 사람들 눈에는 이미 다른 기색이 보였던 것이다. 내 눈에는 익숙해서 보이지 않던 피로가 남의 눈에는 먼저 드러났던 것이다.몸은 참 솔직하다. 입으로 말하지 않아도 표정으로 드러나고, 자세와 걸음으로 새어 나온다. 줄어든 소득에 대한 불안, 집 문제를 둘러싼 피로, 앞날이 선명하지 않을 때의 압박은 서류나 숫자로만 남지 않는다. 사람의 얼굴에 배고, 어깨에 얹히고, 몸의 리듬을 바꿔 놓는다. 그래서일까. 나 자신은 잘 몰라도 오랜만에 보는 사람은 금세 눈치챈다. 몸무게는 그대로여도 전과 달라 보일 수 있는 이유다. 이는 결국 살이 빠진 것이 아니라, 삶의 현실이 얼굴에 먼저 드리운 것일 수도 있다.장모님의 그 말은 체중만 두고 한 말은 아니었을 것이다. 숫자로는 드러나지 않는 내 기색의 변화를 먼저 알아챈 말에 더 가까웠다. 본인은 아직 버틸 만하다고 여기는데, 옆에서 보는 사람은 얼굴빛 하나만으로도 이상한 낌새를 읽는다. 말수가 줄고, 웃는 표정이 옅어지고, 어깨가 예전보다 조금 더 내려앉은 것만으로도 상태를 알아차리는 것이다.나이가 들수록 건강은 몸무게만으로 판단할 수 없다. 몸은 버티고 있는데 삶이 사람을 먼저 눌러 앉힐 때가 있기 때문이다. 어떤 날은 검사 결과보다 표정이 먼저 무너지고, 또 어떤 날은 통증보다 기운 빠진 모습이 먼저 드러난다.이번 일을 겪으면서 나는 내 몸만 돌아본 것이 아니라, 내 삶이 지금 어떤 긴장 위에 놓여 있는지도 함께 돌아보게 됐다. 어디가 아픈가만 볼 일이 아니라, 무엇이 나를 오래 지치게 했는지도 함께 봐야 한다는 생각이 들었다.퇴직 이후의 건강은 운동, 식단, 약만으로 다 설명되지 않는다. 잠 못 이루는 밤, 흔들리는 수입, 오래 이어지는 걱정, 관계에서 생기는 마찰이 천천히 그러나 분명하게 몸을 건드린다. 몸은 마지막에야 무너지는 것이 아니다. 오히려 가장 먼저 이상을 알리는 쪽에 가깝다. 살은 빠지지 않았는데 사람들이 내 안색부터 묻기 시작했다면, 내 몸은 이미 오래 전부터 내가 짊어진 삶의 무게를 대신 말하고 있었던 것이다.