박지원, 국회 온 세월호 유가족 만나 "전직 국정원장으로서 책임 통감"

큰사진보기 ▲더불어민주당 김현, 박지원, 박해철 의원과 4.16세월호참사가족협의회, 0416단원고가족협의회, 4.16재단, 4.16연대 관계자들이 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 '세월호참사 12주기, 기억과 약속을 진실과 생명안전 사회로!' 기자회견에 참석한 뒤 세월호 참사를 둘러싼 의혹 및 국정원의 미공개 자료 공개에 대해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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▲민주당 세월호특위, '기록 공개' 강조... "국정원, '세월호 참사' 자료 공개 협조" 유성호 관련영상보기

큰사진보기 ▲더불어민주당 김현, 박지원, 박주민, 박해철 의원과 4.16세월호참사가족협의회, 0416단원고가족협의회, 4.16재단, 4.16연대 관계자들이 15일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 열린 '세월호참사 12주기, 기억과 약속을 진실과 생명안전 사회로!' 기자회견에 참석해 "세월호를 기억하는 일이 또다른 참사를 막는 일이다"며 생명안전기본법 제정을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

박지원 더불어민주당 의원이 세월호 참사 12주기를 하루 앞둔 15일 국회에 온 유가족에게 "전직 국가정보원장으로서 책임을 통감한다"고 밝혔다.박 의원은 이날 오전 서울 영등포구 국회 소통관에서 열린 세월호 참사 12주기 기자회견을 마친 직후 회견장 바깥에서 세월호 유가족들, 4.16연대 활동가들과 만났다. 이 자리에서 박 의원은 "국정원장을 할 당시 (국정원에 있던) 자료를 다 살펴봤는데, 메인 서버에는 접근할 수 없었다. 후임자인 이종석 국정원장에게도 한 번 더 찾아보라고 했다"라고 말하면서 유가족들을 위로했다.박 의원의 말에 이태호 4.16연대 공동대표는 "사회적참사특별조사위원회에서 국정원 자료를 충분히 보지 못해, 마무리를 할 수 있도록 남은 자료를 볼 수 있었으면 한다. 특히 (세월호 참사) 가족들은 국정원 사찰 과정에서 자신의 이름으로 수집한 정보는 받아봤으면 좋겠다고 한다"고 전했다.한편, 4.16연대는 같은 날 국정원이 세월호 참사 관련 '미공개 자료 정보공개TF'를 가동해 본격적인 자료 공개를 위한 협의를 진행하기로 했다고 밝혔다. 4.16연대에 따르면 이종석 국정원장은 지난 3월 30일 세월호 참사 유가족들, 4.16연대와의 간담회에서 "임기 내에 가능한 (세월호 참사와 관련된) 모든 의혹을 마무리짓고 싶다"며 "법령 내 제한이 있더라도, 원장의 권한 범위 내 규정을 수정해서라도 자료 공개에 적극 협조하겠다"고 한다.특히 4.16연대는 이 원장이 과거 사회적참사특별조사위원회 조사 당시 목록조차 확인하지 못했던 12만 건의 자료에 대해 공개 절차를 수립할 것을 지시했다고 전했다. 간담회 이후 국정원과 4.16연대, 4.16세월호참사가족협의회는 실무 협의 체계를 구축한 상태다.더불어민주당 세월호특별위원회(아래 세월호특위)와 함께 연 국회 기자회견에서 세월호 참사 유가족들과 4.16연대 등 시민사회단체는 6가지 후속 과제를 요구했다. 6가지 후속 과제는 ▲국가 책임 인정 및 대통령의 공식 사과 ▲대통령 기록물 및 군·정보기관 미공개 기록의 투명한 공개 ▲사회적참사특별조사위원회(사참위) 권고 이행 ▲4.16생명안전공원 등 기억추모시설의 차질 없는 건립 ▲피해자 치료 기한 삭제 등 지원체계 개편 ▲생명안전기본법 제정이다.김현 세월호특위 위원장(안산시을 국회의원)은 이재명 대통령이 "세월호 참사에 대해 국가가 끝까지 책임을 지는 것이 국가의 존재 이유"라고 국무회의에서 발언한 내용을 언급했다. 이어 "사회적참사특별위원회에서 논의되고 결론 낸 내용에 대해 국가가 화답해야 하고 국회에서도 책임 있게 일을 처리해 나가겠다"고약속혔다.이어 "세월호특위에서 그동안 유가족들이 요구했던 5가지 과제에 지속 관심을 갖고 법과 제도 개선만이 아닌 국회에서 해야 할 일을 계속 논의하고 있다"고 덧붙였다.김종기 4.16세월호참사가족협의회 운영위원장(당시 단원고 2학년 1반 김수진 학생 아버지)은 "국민주권정부의 최고 책임자인 이 대통령께서 2025년 7월 사회적참사 피해자들을 위로하고 현안을 듣는 간담회 자리를 마련해주셨으나 당시 말씀드린 세월호 참사 과제들이 간담회 이후 9개월이 지나고도 진행되지 않거나 이제 막 시작했다"고 지적했다.그러면서 "다시 한 번 촉구한다. 국가는 세월호 참사 피해자들과 시민들에게 저질렀던 국가폭력을 공식적으로 인정하고 사과하라. 못다한 진상 규명 완수와 책임자 처벌을 위해 지금까지 제공 않은 국정원, 군 등 정보기관의 모든 자료를 제공하라"고 강조했다.더해 "국회는 사람의 생명과 안전을 지키고 안전할 권리를 보장하는 생명안전기본법을 세월호 참사 12주기 이전에 제정하겠다는 약속대로 지금 당장 제정하라"고 요구했다.김정화 0416단원고가족협의회 위원장 또한 "학사 일정의 일환인 수학여행을 가던 중 참사를 겪게 된 아이들을 떠나보낸 가족들에게 전할 수 있는 가장 큰 위로는 안산에 세워질 4.16생명안전공원이 안전에 대한 교육의 장으로 자리매김하는 것"이라며 생명안전공원의 조속한 건립을 촉구했다.