신현송 한은 총재 후보 "금리 동결은 타당... '환율 왝더독' 현상 경계해야"

큰사진보기 ▲답변하는 신현송 한국은행 총재 후보자신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲답변하는 신현송 한국은행 총재 후보자신현송 한국은행 총재 후보자가 15일 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

신현송 한국은행 총재 후보자가 최근 한국은행의 기준금리 동결 결정과 관련해 "불확실성이 큰 상황에서 맞는 방향이었다"고 평가했다. 또 최근 환율 급등의 원인으로 실물 경제가 아닌 파생상품 시장이 전체를 뒤흔드는 '왝더독(꼬리가 몸통을 흔듦)' 현상을 지목하며 시스템 개선 의지를 밝혔다.신 후보자는 15일 열린 국회 인사청문회에서 지난 10일 한은 금융통화위원회가 기준금리 동결 결정을 내린 데 대해 지지 의견을 밝혔다. 그는 권영세 국민의힘 의원에게 "최근 금리 동결 결정에 다른 의견을 갖고 있느냐"는 질문을 받고 "아닙니다"라고 명확히 의견을 밝혔다.신 후보는 "당시는 중동 사태 초기라 불확실성이 매우 컸던 시기다. (석유) 공급 충격이 기대 인플레이션이나 근원 물가의 상승으로 이어질 수 있을 수 있지만 (그때 당시는) 아직 그런 현상이 나타나지 않은 단계였기 때문에 좀 더 지켜보는 방향이 맞았다고 생각한다"고 평가했다.신 후보자는 최근 환율이 1500원대까지 급등했던 것 관련 "최근 몇 개월 동안 환율은 상당히 높은 수준으로 계속 유지가 된 게 사실"이라고 평가했다.다만 그는 "최근 환율 상승은 국내 투자자들이 해외 자산을 많이 사서 벌어진 일이 아니"라며, 실제 (내국인들의) 달러 수요보다 '장부 외 거래(파생상품)'가 환율을 끌어올린 측면이 크다고 분석했다. 특히 "금융 제도가 충격을 받을 때 자본 흐름에 잡히지 않는 통로를 통해 환율이 움직이는 면이 있다"며 외국인들이 밖에서 원화 가치를 두고 거래하는 역외선물환(NDF) 시장을 콕 짚어 왝더독 현상을 언급했다.그는 "작년 미국의 상호 관세 문제나 엔캐리 청산 사례처럼, 장부 밖 거래가 시장을 흔드는 일이 반복되고 있다"며 "역외 원화 결제 시스템을 구축해 원화 국제화를 추진함으로써, 외부 충격에도 환율을 안정적으로 관리할 수 있는 구조를 만들겠다"는 구상을 밝혔다.한국 경제가 일본의 '잃어버린 20년'처럼 장기 저성장 국면에 접어들 수 있다는 우려에는 "우리 경제가 일본식 저성장 터널 입구라고 보지는 않는다"며 단호히 선을 그었다. 신 후보자는 "일본은 80년대 자산 가격 버블 붕괴라는 특수한 경우가 있었지만 한국은 역동적인 부분이 많고 기술력이 탁월하다"라고 말했다. "다만 양극화가 큰 문제"라면서도 "한은이 어떻게 균형 있게 경제를 이끌지 고민하겠다"고 했다.경기 침체와 물가 상승이 동시에 오는 '스태그플레이션'에 대해서도 "가능성은 비교적 적은 편"이라고 분석했다.한편 신 후보자는 외화자산 보유와 가족 국적 문제로 빚어진 논란에는 고개를 숙였다. 그는 "신상 문제로 인사청문회 기간 동안 국민께 심려를 끼쳐드려 대단히 송구하다"며 "오랫동안 해외 생활을 하면서 제대로 행정 처리를 하지 못한 불찰"이라고 고개를 숙였다.다만 신 후보자는 "고의는 없었다. 증여 재산이나 매각 관련해서는 상당히 (많이) 처리가 됐다"고 해명했다. 그러면서 "앞으로 취임을 하게 되면 지금 나온 문제들을 신속히 처리하고, 한국 경제를 위해서 최선을 다해서 일하겠다"고 포부를 밝혔다.