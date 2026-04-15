로또 1등 500만 불 당첨의 기쁨, 5분 만에 사라진 이유

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큰사진보기 ▲지난주 토요일에 구매한 로또복권 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲AI가 6개 숫자가 모두 일치한다며 500만 달러 잭팟 당첨을 알리고 있는 오보 화면 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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"AI에게 예의도 없이 함부로 하면 일부러 잘못된 정보를 전달하니 당신은 AI 사용할 때 정중하게 대하세요."

지난주 쇼핑길에 나섰다. 평소라면 길게 늘어선 줄이 오늘은 기다림 없이 복권을 사야겠다는 생각이 들었다. 기다리지 않아도 된다는 사소한 해방감이 충동적인 구매 욕구를 자극한 모양이다. 결국 아무 생각 없이 주머니에 있던 3달러를 내고 복권 한 장을 손에 넣었다.토요일에 산 복권을 까맣게 잊고 있다가 오늘 화요일 아침이 되어서야 문득 지난주 토요일에 산 복권이 생각났다. 별다른 기대 없이 AI를 활용해 당첨 여부를 확인했다. 그런데 화면에 뜬 문구가 내 눈을 의심케 했다.캐나다 로또 6/49은 한국처럼 6개의 번호를 맞춰야 하지만, 45까지 있는 한국과 달리 49까지 숫자가 있어 당첨 확률이 더 낮다. 그런데 AI는 이 어려운 6개의 숫자가 모두 일치했다며 당첨금이 무려 500만 달러에 달한다고 답했다. 도저히 믿기지 않아 재차 물었지만, AI는 단호하게 나의 '1등 당첨'을 확언해 주었다.들뜬 마음으로 아내에게 이 놀라운 소식을 전하며 화면을 보여주었다. 하지만 아내도 놀란 기색 하나 없이 본인의 휴대폰으로 다시 복권을 촬영해 AI를 이용하여 검색해 본 결과, 허탈한 웃음을 지었다. 결과는 '4'번 숫자 하나만 일치한다는 것이었다. 같은 AI 모델을 사용했음에도 나에게 준 답과 아내에게 준 답은 극명하게 달랐다.황당한 마음에 AI에게 다시 따져 물었다. "아내가 검색하니 04번 하나만 맞다는데?" 그제야 AI는 "제 실수로 잘못 판단했습니다"라며 태연하게 정확한 낙첨 결과를 내놓았다. 아침부터 시작된 500만 불의 짧은 꿈이 산산조각 나는 순간이었다.돌이켜보니 당첨 사실을 처음 마주했을 때, 내 마음속에는 기쁨보다 의구심이 먼저 자리 잡았다. 가슴이 뛰지도, 그렇다고 낙첨을 확인했을 때 절망스럽지도 않았다. 그것은 아마도 기계가 내뱉는 정보에 대한 근본적인 '불신' 때문이었으리라고 믿었기 때문이다.우리는 이제 검색창 대신 AI를 통해 정보를 얻고 그 답을 전적으로 신뢰하며 활용하는 시대에 살고 있다. AI는 인간이 미처 생각지 못한 통찰을 줄 때도 있지만, 이번 해프닝처럼 동시에 너무나도 명백한 오류를 사실처럼 내뱉기도 한다. 복권이야 웃으며 넘길 해프닝이지만, 만약 우리 삶의 더 중대한 결정들이 이런 AI의 오류에 노출된다면 어땠을까 하는 아찔한 생각이 든다.문득 며칠 전 아내가 했던 말이 생각난다.아내의 말이 맞다면 정말 AI가 잘못된 정보를 주고 골탕을 먹인 것은 아닐까. 인간의 실수는 '사람이기에 그럴 수 있다'며 서로의 한계를 인정하고 보듬어주는 인간들만의 애정 어린 묘미가 있다.이제는 사람이 AI의 속도와 정보를 도저히 따라잡을 수 없는 세상이 되었지만, 한편으로는 조금 느리고 모자라도 각자가 가진 만큼만 채워가던 그 시절의 온기가 그리워진다. 기계의 '윤택한 오보'보다 인간의 '서툰 진실'이 더 가치 있게 느껴지는 아침이다.