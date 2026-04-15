"용인은 경기 남부 의병항쟁의 전략적 허브였다"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인특례시청 문화예술원 국제회의실에서 지난 10일 용인문화원 부설 용인학연구소(소장 우상표)가 주최한 '한말 용인지역 민족의식의 성장과 민족운동' 학술세미나가 열렸다.이번 세미나는 그동안 주목받지 못했던 용인 지역의 동학농민혁명, 의병전쟁, 근대 교육 및 국채보상운동, 그리고 순국선열들의 활동을 집대성하며 지역사 연구의 지평을 넓혔다는 평가를 받았다.첫 번째 주제 발표를 맡은 성주현 경희대 교수는 경기지역 동학농민혁명에서 용인이 차지했던 위상을 조명했다. 성 교수는 1893년 보은 집회 당시 용인에서 약 200여 명의 교도가 참여했으며 이들이 '용의(龍義)'라는 깃발을 내걸고 세력을 과시했다고 밝혔다.특히 1894년 9월 죽산부사 이두황에 의해 진압되기 전까지 용인 직곡과 김량장 일대에서는 이용익, 정용전, 이삼준, 이주영 등 접주급 지도자들이 활발하게 활동하며 성대한 세력을 형성하고 있었다.이에 대해 토론자로 나선 임형진 동학교육원 원감은 용인이 정암 조광조를 필두로 한 기호학파의 중심지였음을 상기시키며, 경기지역 동학 세력이 훗날 3·1운동의 주요 동력으로 이어진 점에 주목했다. 임 원감은 경기 동학의 유력자였던 서인주의 행적과 경기 동학군 주력이 손병희 부대에 편성돼 활동한 구체적 정황에 대해 추가적인 질의를 던지며 동학 선양 사업의 필요성을 강조했다.심철기 한남대 교수는 대한제국기 용인 지역의 의병전쟁을 '선과 면의 항쟁'으로 정의하며 용인이 경기 남부 의병항쟁의 전략적 허브였음을 증명했다. 심 교수는 용인이 수원, 광주, 이천, 안성을 잇는 교통의 요충지였으며, 특히 백암장은 군자금 확보와 병력 집결의 핵심 거점으로 기능했다고 분석했다. 또한 용인 의병이 초기 대부대 중심에서 점차 소규모 유격전으로 전환하며 1910년 6월까지 끈질기게 저항했음을 부각했다.토론을 맡은 김명섭 단국대 교수는 1896년 김하락의 진중일기에 기록된 용인 의병의 초기 활동 자료를 확인하고, 1905년 독성리 야광마을 전투 등 잊힌 현장에 대한 표지석 설치와 기념사업의 중요성을 제언했다. 김 교수는 기록에 남지 않은 '무명의 병'들의 구체적인 무기 체계와 기거 방식 등에 대한 실증적 연구가 보완돼야 한다고 덧붙였다.세 번째 주제 발표에서 김형목 선인역사문화연구소장은 용인 지역의 근대 교육 운동과 국채보상운동의 함의를 다뤘다. 김 소장은 1906년 명륜학교를 시작으로 진명학교, 흥영학교, 삼악학교 등 수많은 사립학교가 설립돼 식민지 교육에 맞선 민족 교육을 실천했다고 설명했다.이런 교육 열기는 1907년 국채보상운동으로 이어져 수여면에서만 272명의 주민이 97원 81전이라는 거금을 모으는 등 신분과 성별을 초월한 자발적 헌신이 잇따랐다. 토론자인 김태근 용인독립운동기념사업회 회장은 용인공립소학교의 설립 배경과 기호학파 '낙론' 계열의 학맥이 명륜학교 설립에 미친 영향에 대해 심도 있는 질문을 던졌다.특히 일진회 세력인 송병준 등이 주도한 교육 활동과 민족계몽운동 차원의 교육이 갖는 본질적 차별성을 규명해야 한다고 강조하며, 주요 교통로인 영남로를 중심으로 국채보상운동이 확산된 양상에 대해 추가적인 고견을 물었다.마지막 주제는 최보영 용인대 교수가 발표한 순국선열 민영환과 이한응의 구국 활동이었다. 최 교수는 두 선열이 국제 정세에 밝았던 외교 관료로서 을사늑약이라는 국치 앞에서 기득권 세력의 도덕적·윤리적 책임을 다하기 위해 자결을 선택했다고 평가했다.특히 민영환 순국 직후 그의 가신이었던 송병준이 민영환의 유산인 '목양사' 토지를 강탈하려 했던 사건을 상세히 소개하며, 이에 맞선 조선인 변호사들의 무료 변론과 민중들의 규탄 목소리가 민영환의 정신을 대중적 정의로 승화시켰음을 역설했다.토론자로 나선 김현선 단국대 강사는 민영환이 러시아 사행 이후 영국 특사로 파견됐던 이력 등 중앙 핵심 관료로서의 연속적인 활동상을 보완할 필요가 있다고 지적했다. 또한 런던에서 순국한 이한응의 유해가 고국으로 돌아오는 과정에서 명예총영사 모건의 역할이 컸음을 밝히며, 두 선열의 자결이 당시 사회와 해외 한인 사회에 미친 영향에 대한 서술이 보강돼야 한다고 제언했다.종합토론에서는 조성운 역사아카이브연구소 소장이 좌장을 맡아 용인 지역 민족운동이 한국 근현대사 전체의 흐름 속에서 차지하는 중요성을 재확인했다. 참석자들은 이번 세미나가 단순한 과거의 기록 복원을 넘어 용인 지역의 정체성을 확립하고 시민들의 자긍심을 고취하는 계기가 됐다는 데 뜻을 모았다.세미나를 통해 발굴된 자료들은 향후 지역 교육 자료와 사적지 정비, 기념사업의 기초 자료로 활용될 예정이다. 용인학연구소는 앞으로도 묻혀 있는 지역 인물과 사건들을 지속적으로 발굴해 용인의 역사가 대한민국 주권 수호의 상징적 지표로 자리매김할 수 있도록 연구 활동을 이어가겠다고 밝혔다.