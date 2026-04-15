"수지는 확장이 아닌 고도화가 필요한 도시"

큰사진보기 ▲이영민 수지구청장 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 정상락 한국공인중개사협회 수지구 지회장, 이영민 수지구청장, 명동공인중개사무소 중개보조원 김경자 씨, 신현철 명동공인중개사무소 대표, 명동공인중개사 중개보조원 현연희 씨. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도 용인시 수지구는 늘 특별한 이름으로 불린다. 교육도시, 주거도시, 베드타운, 신도시, 교통요지라는 말이 따라붙는다. 겉으로 보면 수지는 이미 어느 정도 완성된 도시처럼 보인다. 아파트 단지가 촘촘히 들어서 있고 생활편의시설이 밀집해 있으며 서울과 판교, 분당 생활권과도 맞닿아 있다.시민들의 생활 수준과 행정 수요도 높은 편이다. 그러나 도시의 안쪽으로 들어가면 수지는 단지 '살기 편한 곳'이라는 말만으로 설명되지 않는다. 오래된 공동주택의 정비 문제, 생활도로 안전, 교육과 돌봄, 주차난, 녹지와 하천 관리, 세대 간 문화 수요, 구도심과 신도심의 결합 같은 과제가 겹겹이 놓여 있다. 편리한 도시라는 평판만으로는 감당하기 어려운 생활의 요구가 수지 안에 촘촘히 쌓여 있다.이영민 수지구청장과의 인터뷰는 이런 수지의 현재를 다시 묻게 했다. 수지를 어떻게 보고 있는지, 시민들은 무엇을 바라고 있는지, 그리고 용인 전체에서 수지구가 맡아야 할 현재와 미래의 역할은 무엇인지가 대화의 중심에 놓였다. 인터뷰는 행정 전반을 소개하는 자리가 아니라 수지라는 도시의 성격을 어떻게 읽고 어디로 이끌 것인가를 묻는 시간에 가까웠다.이 구청장이 바라보는 수지의 첫 번째 특징은 '생활의 밀도'다. 수지는 용인의 다른 두 구와 비교할 때 상대적으로 넓은 산업용지나 대규모 개발 여지가 많은 곳은 아니다. 그 대신 사람들의 일상과 직결된 생활행정이 훨씬 세밀하게 작동해야 하는 곳이다.도로 하나, 보도 하나, 공원 하나, 버스 정류장 하나가 시민 체감과 곧바로 연결된다. 대형 개발 계획 못지않게 등하굣길 안전, 주차 공간, 소음, 보행 환경, 체육시설 이용 같은 문제가 중요하게 떠오르는 이유다. 수지에서는 시민들이 행정에 기대하는 수준도 그만큼 높다. 단순히 민원을 처리하는 수준을 넘어 삶의 질을 실제로 끌어올리는 행정을 원한다는 뜻이다.그는 수지를 설명할 때 흔히 따라붙는 '주거 중심 도시'라는 표현이 틀린 말은 아니지만 충분한 말도 아니라고 본다. 수지는 사람이 머무는 도시이면서 동시에 도시의 방향을 먼저 보여주는 곳이기도 하다는 것이다.정주 환경이 좋다는 것은 단지 집값이나 교통 편의의 문제가 아니라, 시민들이 그곳에서 얼마나 안전하고 편안하게 살아가는지, 세대별로 필요한 공공서비스를 제대로 누릴 수 있는지의 문제이기도 하다. 결국 수지의 경쟁력은 생활의 질에서 나온다는 말과 다르지 않다.시민들이 수지구에 가장 많이 바라는 것도 거창한 구호보다 생활 속 변화에 가깝다. 인터뷰에서 드러난 시민 요구의 핵심은 크게 세 가지로 정리된다. 하나는 안전, 하나는 편의, 또 하나는 균형이다.안전은 어린이 보호구역, 학교 주변 교통, 골목길 보행, 낡은 시설 관리와 직결된다. 편의는 교통 혼잡 완화, 주차 대책, 생활체육과 문화시설 접근성, 공원과 산책로 관리 같은 문제로 이어진다.균형은 세대와 지역 사이의 격차를 줄이는 일과 닿아 있다. 수지에는 새 아파트 단지와 오래된 주거지가 함께 있고, 젊은 세대와 고령층이 동시에 증가하는 흐름도 있다. 어느 한쪽만을 위한 정책으로는 시민 체감을 얻기 어렵다.수지는 '좋은 동네'라는 이미지가 강할수록 역설적으로 불편에 대한 민감도도 커진다. 기대 수준이 높은 곳에서는 작은 불편도 크게 다가온다. 이 구청장이 강조한 것도 바로 이 지점이다. 수지의 행정은 단순한 시설 공급이 아니라 체감 행정이어야 한다는 것이다.주민센터나 구청에서 무엇을 했다가 아니라 시민이 일상에서 무엇이 달라졌는지를 느끼게 해야 한다는 얘기다. 이는 수지 같은 도시에서 특히 중요하다. 도시가 일정 수준 이상 올라와 있을수록 다음 단계는 대형 토목사업이 아니라 섬세한 생활 조정 능력에서 갈리기 때문이다.수지의 또 다른 특징은 교육과 돌봄에 관한 관심이 높다는 점이다. 학부모 비중이 높고 학교 주변 환경에 대한 민감도도 크다. 통학로 안전, 청소년 공간, 도서관과 문화시설, 방과 후 돌봄, 아이 키우기 좋은 환경은 수지 시민들이 꾸준히 요구하는 내용이다.이는 단순히 자녀 교육의 문제가 아니라 도시의 지속 가능성과도 연결된다. 젊은 세대가 머물고 싶고 아이를 키우기 좋다고 느끼는 도시는 결국 활력을 유지할 수 있기 때문이다. 수지가 용인 안에서 안정적인 주거 수요를 유지해 온 배경에도 이런 요소가 깔려 있다.수지가 가족 단위 주거 기능만 가진 곳으로 머물러서는 안 된다는 문제의식도 읽힌다. 수지는 이미 청년과 중장년, 노년층이 함께 사는 도시다. 청년에게는 머물 곳과 기회가 필요하고, 중장년에게는 문화와 건강, 교통, 주거 안정이 중요하며, 고령층에게는 보행 환경과 복지 접근성이 절실하다.어느 한 세대만 만족하는 도시가 아니라 생애주기 전반을 품는 도시로 가야 한다는 뜻이다. 수지의 미래를 이야기할 때 세대 균형이 빠질 수 없는 이유다.수지의 교통 문제도 빼놓을 수 없다. 수지는 외부와 연결되는 장점이 큰 만큼 내부 혼잡도 함께 안고 있다. 출퇴근 시간 주요 도로 정체, 대중교통 환승 불편, 생활권 내 이동 문제는 시민 체감이 큰 사안이다. 서울 접근성이나 광역 이동의 장점만으로는 설명되지 않는 불편이 일상에 남아 있다.이 구청장이 말하는 수지의 과제 역시 단순히 길을 넓히는 데 있지 않다. 시민들이 실제로 움직이는 생활 동선을 얼마나 편하고 안전하게 만들 것인가가 중요하다. 걷기 편한 길, 끊기지 않는 보행, 정체를 줄이는 세밀한 교통 운영, 대중교통 이용 편의 같은 요소가 모두 여기에 포함된다.수지의 자연환경과 녹지 축을 어떻게 관리할 것인가도 중요한 질문이다. 수지는 주거 밀집도가 높지만 동시에 산과 하천, 공원과 산책로에 대한 수요도 높다. 시민들이 도시 안에서 가장 자주 체감하는 만족감 가운데 하나가 바로 이런 녹지 공간에서 나온다.잘 정비된 산책로와 공원, 하천 주변 환경은 단순한 미관 문제가 아니라 건강과 휴식, 공동체 감각에 영향을 준다. 수지가 다른 지역과 구별되는 경쟁력 가운데 하나도 생활권 가까이에 자연을 두고 있다는 점이다. 따라서 환경 관리와 공원 행정은 부수적인 일이 아니라 수지의 품격을 좌우하는 핵심 과제라고 볼 수 있다.'용인 전체에서 수지구의 현재와 미래 역할'에 대해 이 구청장은 단순히 수지 하나의 발전상을 넘어 용인시 전체의 균형 발전과도 연결된다는 입장을 드러냈다. 처인구가 대규모 산업과 미래 개발의 중심지로 거론되고, 기흥구가 산업과 주거, 상업 기능이 복합된 공간이라면, 수지는 시민 삶의 질과 도시 품격을 보여주는 생활 중심축이라고 할 수 있다.다시 말해 수지는 용인의 '생활 기준'을 높이는 역할을 맡고 있다는 뜻이다. 도시가 얼마나 커졌는가보다 시민이 얼마나 잘 사는가를 보여주는 창이 수지라는 해석도 가능하다.이는 수지가 개발의 전면에 서는 도시가 아니라는 뜻이 아니다. 오히려 수지는 무리한 팽창보다 정교한 관리와 재생, 보완을 통해 도시의 완성도를 높여야 하는 단계에 들어섰다고 보는 편이 맞다. 앞으로의 수지 행정은 더 많은 것을 새로 짓는 일보다 이미 형성된 도시의 기능을 얼마나 세밀하게 다듬고 연결하느냐에 무게를 둘 가능성이 크다.도로와 공원, 주거지와 상권, 학교와 문화시설, 복지와 교통을 서로 따로 보지 않고 하나의 생활권 안에서 읽어내는 능력이 중요해진다. 수지의 미래 역할은 그래서 '확장'보다 '고도화'라는 말에 가깝다.이 구청장은 행정 책임자의 역할은 결국 자신의 존재를 드러내기보다 지역의 문제를 얼마나 정확히 읽고 우선순위를 세우느냐에 있다는 인식이 엿보였다. 수지구청장에게 필요한 덕목 역시 화려한 구호보다 현장 감각과 조정 능력, 그리고 시민 요구를 끝까지 듣는 힘일 것이다.수지는 생활 민원이 많은 곳이지만 뒤집어 보면 시민 참여와 관심이 높은 곳이기도 하다. 그 에너지를 행정 개선으로 연결하는 것이 중요하다는 이 구청장의 말에서 현실감각을 느낀다.