울산 여천쓰레기매립장, 정원형 파크골프장으로 변한다

큰사진보기 ▲울산 파크골프장이 조성되는 여천매립장 조감도. 왼쪽이 태화강역이다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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2028울산국제정원박람회는 태화강 국가정원과 과거 쓰레기매립지였던 여천매립장이 주 무대다. 매립지가 친환경 공간으로 변모하면서 산업도시→생태도시가 된 울산의 상징을 표현한다는 취지다.근래들어 고속열차 정차와 광역철도로 새롭게 주목받는 태화강역 뒤쪽에 위치한 이곳 여천매립장에 중장년층 여가선용 공간인 파크골프장이 조성된다.울산시 관계자는 "여천파크골프장은 어르신(시니어)을 위한 스포츠에서 3대가 함께 걷고, 함께 즐기는 친환경·정원형 파크골프장으로 조성된다"라고 설명했다.울산시가 15일 오후 3시 여천매립장에서 기공식을 갖는 '정원형 여천파크골프장 조성공사'는 97억 원을 투입해 3개 코스 27홀 규모로 내년 4월 준공 후 시민에게 전면 개방할 계획이다.특히 여천파크골프장은 일반적인 파크골프장과 차별화했는데, 클럽하우스를 설치해 이용 편의를 높이고 티박스 주변에는 국제정원박람회 참가국 이미지를 반영하는 풍차(네덜란드), 신전 기둥(그리스), 선인장(멕시코) 등 다양한 조형물을 설치해 박람회 개최 분위기를 상승시킨다는 구상이다.또한 중앙광장에는 공업탑 모형을 설치해 산업도시 울산이 스포츠 선진도시로 변모하고 있음을 부각시킨다.울산시 관계자는 "코스 설계에도 변화를 줬다"라며 "홀과 홀 사이에 오솔길을 배치해 정원을 거닐며 골프를 치는 느낌을 살렸으며 경사와 벙커, 해저드 등을 도입해 난이도를 조절했다. 특히 C코스 9홀은 길이를 기존보다 90m 이상 늘린 240m로 설계해 대표(시그니처) 홀로 조성할 계획"이라고 밝혔다.이어 "비골프인을 위한 공간도 마련된다"라며 "코스 사이에는 오솔길을, 골프장 외곽에는 둘레길을 조성해 일반 시민도 자유롭게 이용할 수 있도록 하는데, 이는 파크골프장이 동호인 전용 공간이라는 기존 인식을 바꾸겠다는 취지"라고 설명했다.김두겸 울산시장은 보도자료를 내고 "여천파크골프장은 시민 누구나 쉽게 이용할 수 있는 생활체육시설로서 지역 주민의 건강 증진과 공동체 활성화에 크게 기여할 것"이라며 "앞으로도 시민 삶의 질 향상을 위한 체육 기반(인프라) 확충에 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.한편 이날 기공식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 지역 주요 인사와 생활체육 관계자, 파크골프 동호인, 시공사 대표 등 200여 명이 참석해 기념사와 축사에 이어 시삽, 기념촬영 등을 진행한다.울산시는 강동관광단지에도 파크골프장 조성을 추진 중이다. 이곳은 산지 지형을 활용해 높낮이가 있는 코스와 벙커, 해저드 등을 갖춘 '산지형 명품 골프장'으로 계획하고 있다.