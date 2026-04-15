"세월호 아픔 겪은 부모님들께서 보내준 지원, 더 크게 와닿아"

4·16재단은 세월호참사 피해 가족과 함께 만든 ‘4.16청소년지원기금’을 통해 지난 1년간 청소년들을 지원해 왔다. 2년 차 지원을 준비하며 현장의 목소리를 들었다.

큰사진보기 ▲4·16재단은 세월호참사 피해 가족과 함께 만든 ‘4.16청소년지원기금’을 통해 지난 1년 간 청소년들을 지원해 왔다. 2년 차 지원을 준비하며 현장의 목소리를 들었다. ⓒ 4·16재단 관련사진보기

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"용돈 지원을 받게 된 한 친구는 너무 기뻐 지원금이 나가기도 전에 감사 편지를 보내왔어요. 그 친구는 지원금을 자신의 꿈을 이루기 위해 사용했어요. 공모전에 도전해 경험을 쌓았고, 결국 시각디자인 관련 대학에 진학했어요."

큰사진보기 ▲2025년 4월 10일, 4·16재단은 청소년지원기금의 원활한 운영을 위해 안산 지역 내 청소년 관련 기관들과 협약을 체결했다. ⓒ 4·16재단 관련사진보기

"갑작스럽게 자녀를 잃는 아픔을 겪은 부모님들께서 보내주시는 지원이기에 더욱 따뜻한 마음이 크게 느껴집니다. 아이들이 마음껏 꿈꾸고 나아갈 수 있게 도와주셔서 감사드립니다."

덧붙이는 글 | 4·16재단은 세월호참사를 기억하고 생명을 존중하고 안전한 사회를 만들어 가는데 힘쓰고 있습니다. 중요한 과제로 청소년·청년을 응원하고 지원하는 사업을 적극 펼치고 있습니다.