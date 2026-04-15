이 대통령 "첨단산업 분야는 최소 규제로, 불안하지만 믿어야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 규제합리화위원회 제1차 전체회의에서 발언하고 있다. 2026.4.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

이재명 대통령이 첨단기술 분야에 있어서는 법에서 금지한 것 외엔 원칙적으로 다 허용하고 인정하는 최소 규제, 이른바 '네거티브 규제'로 전환해야 한다고 했다.이 대통령은 15일 취임 후 처음 주재한 규제합리화위원회 전체회의에서 "대한민국 경제가 다시 살아나는, 성장잠재력을 회복하는 길 중 매우 중요한 방식 중 하나가 규제 합리화"라며 이러한 생각을 밝혔다.법령에 명시된 것만 허용하는 최소 허용 규제, 이른바 '포지티브 규제'는 현 시대에 다소 맞지 않게 됐다고 평했다. 이 대통령은 "보통은 정부에서 '이것만 하라'고 정해준다. 할 수 있는 것만 쫙 나열하고 그 외에는 절대 금지. 지금까진 그래왔다"라며 "산업 발전 단계가 좀 낮을 땐 그 사회에 제일 똑똑한 집단이 관료들이었기 때문"이라고 했다.이어 "그런데 산업과 기술이 발달하고 사회의 발전 수위가 높아지면 공공 영역이 민간 영역을 못 따라가는 상황이 발생한다. 지금 대한민국이 그렇게 됐다"라며 "규정을 바꿔야 되고 허가를 받아야 되고 이 과정에서 경쟁력을 잃게 된다"라고 지적했다.이 대통령은 "저도 사실 말은 이렇게 해놓고 (네거티브 규제 전환에) 엄청 불안하다"라고도 토로했다. '규제를 최소화했다가 사고가 발생하면 어떻게 하냐'는 것.이 대통령은 "그러나 믿어야 되겠죠. 대신에 동작이 좀 빨라야 한다. 문제가 생기면 즉각 금지를 하든지 통제를 해야 된다"라며 "그런 방향으로의 규제를 구체적으로 어떻게 할 것이냐를 이제 여러분들이 많이 논의해주시기 바란다"라고 당부했다.'5극 3특 지원을 위한 메가 특구 추진 방안'에 대한 기대도 표했다. 소규모 지역에 파편화 돼 운영돼 왔던 기존의 '특구' 추진 방식에서 대상 지역을 광역화하고 광범위한 규제 특례 및 정책 패키지를 제공하는 내용이다.이에 대해 이 대통령은 "특정 지역, 특정 영역에서는 규제를 완화하거나 아예 없애거나 이런 것들을 시도하고 있는데 이걸 좀 대규모로, 지역 단위로 한 번 해보는 것도 좋겠다는 생각"이라며 "준비도 하신 것 같다"라고 말했다.이어 "지방균형발전 또 지방소멸방지는 이제 시혜나 배려가 아니라 피할 수 없는 국가 생존 전략이 됐다"라며 "그래서 대규모 지역 단위의 대규모 규제 (합리화) 특구도 한번 만들어 봐야 되겠다는 생각"이라고 덧붙였다.이 대통령은 기존의 '규제개혁위원회'를 '규제합리화위원회'로 바꾼 이유도 설명했다.더 이상 필요하지 않거나 효용성이 떨어지는 규제, 특히 "아주 속된 표현으로 기업이나 경제 활동 주체를 갈취하는 수단이었던 규제"는 완화하거나 철폐해야 한다. 하지만 "국민의 생명과 안전을 지키기 위한" 필요한 규제는 강화하거나 만들어야 한다는 것. 그래서 개혁 혹은 철폐란 용어 대신 합리화란 용어를 택했다는 얘기였다.이날 위촉장을 수여한 박용진·남궁범·이병태 부위원장에 대한 기대도 표했다.이 대통령은 이들이 각각 정치권·기업·학계 출신인 점을 짚으면서 "세 분의 (배경이) 완전히 다르다. 세 분의 이런 시각들을 토론을 통해 좀 정립하자는 생각"이라고 말했다. 이어 "(위촉장 수여 때) 제가 장난스럽게 '열심히 싸우는 대신 멱살 잡고 헤어지지 말고 균형을 이루자'고 했다"라며 "규제도 좀 그랬으면 좋겠다"라고 밝혔다.