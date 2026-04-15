김용 "전해철 안산 출마? 민심에 부합하는지 의문"

큰사진보기 ▲김용 전 민주연구원 부원장은 15일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 경기권 재보선 출마 의지를 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

"지난 4년은 검찰의 프레임에 갇혀 시간이 정지된 것과 같았습니다. 이제는 국정특위 등을 통해 진실이 증명되고 있는 만큼, 현장에서 민생을 위해 다시 뛰고 싶습니다."

AD

김용 전 민주연구원 부원장이 6.3 재보궐선거를 앞두고 경기 평택을 등 경기권 출마에 대한 강한 의지를 드러냈다.김 전 부원장은 15일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 최근 국회 기자간담회에서 밝힌 검찰의 조작 기소 의혹을 조목조목 반박하며 이재명 정부의 성공을 위해 헌신하겠다는 포부를 밝혔다.특히 그는 민주당 양문석 전 의원의 의원직 상실로 재선거가 확정된 안산갑 지역구에 대한 강한 애착을 드러냈다. 그는 "안산의 김현, 박해철 의원 등 현역 의원들도 (안산갑에 출마해) 안산의 어려운 정치 상황을 극복해주길 바라는 목소리를 전해오고 있다"고 밝혔다.그는 안산갑 출마를 선언한 친문(친문재인)계 중진 전해철 전 의원을 향해 날을 세우기도 했다. 그는 "검찰이 이재명 당시 대표를 사냥할 때 사실상 손을 들어줬던 분이 재선거에 나서는 것이 민심에 부합하는지 의문"이라며 직격탄을 날렸다. 또한 경쟁자로 꼽히는 김남국 당 대변인에 대해서는 "아끼는 후배"라며 말을 줄인 뒤, 공천과 관련해 당이 결정을 내리면 따르겠다고 밝혔다.이어 그는 민주당 이병진 전 의원의 의원직 상실로 재선거가 열리는 평택을 지역구에 대해서도 입장을 내놨다. 그는 조국 조국혁신당 대표가 평택을을 '험지'로 규정하며 출마를 선언한 것에 대해 다른 의견을 밝혔다.그는 "평택은 지난 총선에서 민주당이 석권한 곳으로 험지가 아니라 격전지 정도다"라며 "이재명 경기도지사 시절 삼성 캠퍼스 지원과 고덕신도시 조성 등 행정 성과가 집약된 곳"이라고 강조했다. 그러면서 "당에서 평택으로 가서 조국 대표와 붙으라고 한다면 기꺼이 따를 것"이라고 덧붙였다.국민의힘이 '피고인 신분 출마' 비판에 대해 김 전 부원장은 "검찰의 진술 회유와 조서 조작 정황이 속속 드러나고 있다"며 "상고심 결과를 기다리며 가만히 있는 것은 정치검찰의 의도에 굴복하는 것"이라고 반박했다. 이어 "오히려 선거를 통해 국민의 직접적인 심판을 받고 정당성을 회복하겠다"고 강조했다.그는 6·3 지방선거의 중요성도 강조했다. 그는 "이번 선거는 이재명 정부 출범 이후 치러지는 첫 번째 선거로, 정부의 정책이 각 지자체에서 실현될 수 있는지 결정하는 중대한 분수령"이라며 "일 잘하는 후보들이 민생 정책으로 승부한다면 대구·경북, 부·울·경 등 험지에서도 기적 같은 승리를 거둘 수 있을 것"이라고 내다봤다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.