CTX 전략영향평가 공청회... 청주 도심통과 노선 우려 제기

큰사진보기 ▲14일 국토부는 청주시 청원구청에서 ‘충청권광역급행철도 전략영향평가 초안 주민공청회’를 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국토교통부가 주관한 '충청권광역급행철도(CTX) 전략영향평가 초안 주민공청회'에서 청주 도심통과 노선에 대한 우려의 목소리가 제기됐다.국토부는 지난 14일 청주시 청원구청에서 '충청권광역급행철도 전략영향평가 초안 주민공청회'를 진행했다.이번 공청회는 환경영향평가법 시행령 제16조에 따라 주민 30명 이상이 공청회 개최를 요구할 경우 열리도록 규정된 절차에 따른 것이다.앞서 3월 23일 청주충북환경연합은 "2월 청원구청에서 진행된 주민설명회에서 공사 영향에 대한 충분한 설명과 실질적인 의견 수렴이 부족했다는 지적이 있었다"며 공청회 개최 요구서를 제출했다.이에 따라 국토교통부가 공청회를 개최했다.이날 공청회는 김동욱 공주대학교 교수가 사회를 맡았다. 의견 진술자로는 반영운 충북대학교 도시공학과 교수, 송상호 충북기후위기비상행동 공동운영위원장, 이성우 청주충북환경운동연합 정책국장이 참여했다.이성우 정책국장은 도심 통과 노선 추진 시 터널 공사로 인한 폐수 문제를 지적했다. 그는 "전략환경영향평가서 초안에 청주시의 대기, 수질, 소음, 진동 등 중요한 영역에 대한 검토가 누락됐다"며 "따라서 초안에 대한 반려가 필요하다"고 주장했다.송상호 공동운영위원장은 CTX의 탄소 배출 감소 효과와 관련해 "도심 통과 노선이 도입되더라도 자동차 수송 분담률을 낮추는 데 한계가 있다"고 지적했다.반영운 교수는 "청주 시민들이 청주 지하철을 환영하는 이유는 청주의 도심 교통이 나아질 것이라는 기대 때문"이라며 "충청권광역급행철도 도심통과는 광역급행이라는 목적과 대중교통의 역할 어느 쪽에도 부합하지 못하다"고 도심 통과 노선의 기능성에 문제를 제기했다.이어 "광역급행이라는 목적에 부합하려면 기존 충북선 활용을 검토하는 것이 바람직하다"며 "대중교통 혁신을 목적으로 한다면 트램 등 대안도 염두에 두어야 한다"고 주문했다.이어진 질의응답 과정에서 청주 도심에서 청주공항까지 도심 통과 노선 기준 약 30분이 소요된다는 설명이 나오자, 일부 참석자들은 "사업 목적에 부합하지 않는다"는 반응을 보였다.이에 대해 전략환경영향평가서를 제출한 업체 측은 "수익이 창출될 수 있도록 촘촘히 정거장 배치를 계획했다"며 "인구 밀집 지역에 집중하여 역을 설치하여 운행할 예정"이라고 설명했다. 도심통과에 대한 의지를 보인 것으로 풀이된다.