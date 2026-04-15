수도권 공공소각시설 확충 본격화... "사회적 비용 감소 대책"

큰사진보기 ▲용인시 처인구 포곡읍 금어리 용인환경센터(사진 왼쪽)와 수지구 풍덕천동 수지환경센터(오른쪽). ⓒ 용인시 관련사진보기

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수도권에서 추진되고 있는 공공소각시설 확충 속도를 높이기 위해 정부가 밀착 지원을 본격화한다. 지방정부별 상황에 맞춘 정밀 진단과 현장 중심 지원을 통해 사업 지연 요인을 해소하겠다는 계획이다.15일 기후에너지환경부에 따르면 다음날인 16일 오전 서울 중구 써밋원 서울역점에서 '공공소각시설 확충 지원단' 2차 회의를 열고, 수도권 지방정부를 대상으로 맞춤형 진단(컨설팅)을 실시한다. 확충 지원단은 기후부를 비롯해 유역·지방환경청, 한국환경공단, 지방정부, 학계와 법조계 전문가들이 참여하는 협의체로, 공공소각시설의 조기 확충을 지원하기 위해 구성됐다.정부는 앞서 지난 2월 발표한 '수도권 공공소각시설 확충사업 단축방안'의 현장 적용성을 높이기 위해 지난 3월 지원단을 출범시켰다. 이번 달에는 국고보조금 업무처리지침 개정과 환경영향평가 사전 검토단 운영 등 후속 조치를 이어가고 있다. 개정 지침에는 철거비와 부지 매입비 지원 확대, 총사업비 조정 절차 간소화, 시설 규모 산정 방식 표준화 등이 포함됐다.지원단은 지난 3월 25일부터 권역별 설명회를 통해 지방정부 담당자들을 대상으로 행정절차와 사업 단축 방안을 안내해 왔다. 이번 맞춤형 진단에서는 민·관이 함께 사업 단계별 병목 요인을 점검하고, 구체적인 해소 방안을 이끌어내는 데 초점을 맞춘다.기후부에 따르면 회의는 사업 진행 단계에 따라 입지 선정 단계와 사전 행정절차 및 설계 단계로 나뉘어 진행된다. 입지 선정 단계에서는 주민 수용성 확보를 위한 갈등관리 사례를 중심으로 논의가 이뤄진다. 지방정부별로 서로 다른 사업 여건과 애로사항을 점검한다. 입지 선정 과정에서 발생할 수 있는 갈등과 절차적 쟁점에 대해서는 전문가 맞춤형 자문을 제공한다.사전 행정절차 및 설계 단계에서는 사업계획의 적정성과 환경영향평가의 주요 검토사항을 집중적으로 다룬다. 특히 소각 용량 산정 등 초기 단계에서 반복적으로 발생하는 지연 요인을 분석해 협의 기간 단축 방안을 모색할 계획이다. 총사업비 관리 과정에서의 변경 절차로 인한 추가 지연을 방지하기 위한 현장 중심 자문도 함께 이뤄진다.김고응 기후부 자원순환국장은 "소각시설 조기 확충은 발생지 처리 원칙을 지키고 사회적 갈등비용을 줄이기 위한 근본 대책"이라며 "지방정부의 어려움을 신속히 해소해 지방정부의 행정 부담을 줄이고 수도권 생활폐기물의 안정적인 공공 처리기반을 차질없이 확보해 나가겠다"고 말했다.한편 기후부는 이번 회의 이후 희망 지방정부를 대상으로 현장 방문 진단을 실시해 사업 쟁점별로 보다 구체적인 해결책을 제시할 방침이다.