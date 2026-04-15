전남도, 중기 취업 청년 학자금 상환 지원... 연 최대 120만원

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큰사진보기 ▲전남 중소기업 취업 청년 학자금 상환 지원 사업. ⓒ 전라남도 관련사진보기

전라남도는 지역 중소기업에 취업한 청년의 학자금 대출 상환 지원을 위한 신청자를 모집한다고 15일 밝혔다.이 사업은 지역 중소기업에 취업한 청년의 학자금 대출 상환 부담을 줄이고 지역 인재 이탈 방지를 위해 시행 중이다. 2020년부터 시작해 총 596명에게 6억 원을 지원했다.공고일(4월1일) 현재 전남에 주소를 둔 18세 이상 45세 이하 청년으로, 소득에 관계없이 전남지역 중소기업에 근무하고 현재 한국장학재단의 학자금대출을 상환하고 있으면 신청 가능하다.신청은 6월 5일까지 전남도 희망인재육성과에 우편 접수로 가능하며, 서류 심사를 거쳐 6~7월 중 지원 대상자 50여 명을 선정할 계획이다.지원 대상자로 선정된 청년은 선상환 후지원 방식으로 분기마다 개인별 학자금 대출 상환 내역을 확인한 후 월 최대 10만 원, 연 120만 원까지 지원받을 수 있다.전남도 누리집을 참고하거나 전남도 희망인재육성과(061-286-3426)로 전화 문의하면 된다.강석운 전남도 희망인재육성과장은 "지역 중소기업에 근무하는 청년의 학자금 상환 부담을 줄이고 지역 인재의 이탈 방지와 정착을 유도하는 환경을 조성하는 데 노력하겠다"고 말했다.