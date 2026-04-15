김용범 정책실장, '석유 최고가격제' 논란 조목조목 반박한 까닭

큰사진보기 ▲25일 오후 대통령 직속 국민경제자문회의가 서울 공평동 센트로폴리스에서 연 ‘K-경제안보 전략과 핵심과제 공개포럼’에서 김용범 청와대 정책실장이 축사하고 있다. ⓒ 국민경제자문회의 관련사진보기

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김용범 청와대 정책실장이 석유 최고가격제와 관련해 "필요한 것은 단순한 찬반이 아니라, 구조에 대한 이해 위에서의 논쟁"이라고 했다. 또 "그래야만 이 제도를 언제, 어떻게, 어떤 조건에서 종료할 것인지에 대한 더 나은 판단으로 이어질 수 있다"고 덧붙였다.'국민 부담을 낮추기 위해 도입한 석유 최고가격제가 오히려 석유 제품 소비를 자극하고 혈세만 낭비하고 있다'는 일각의 비판에 대한 반박. 그리고 시행 한 달을 넘긴 석유 최고가격제의 종료 여부 및 시점에 대한 논의를 열어둔 것으로 해석된다.김 실장은 14일 오후 페이스북에 '석유 최고가격제 : 오해를 넘어서, 무엇을 선택했는가'라는 제목의 글을 통해 "이 제도를 둘러싼 논쟁이, 구조에 대한 이해보다 몇 가지 강한 프레임 위에서 소비되고 있다"고 지적했다.또 ▲ 4조 2천억 혈세 투입 ▲ 정유사 손실 보전 ▲ 소비만 늘린 실패한 정책 등 최고가격제 관련 비판들을 거론하면서 "이 제도가 무엇을 의도했고, 실제로 어떤 방식으로 작동하는지를 분리해서 볼 필요가 있다"고 짚었다.김 실장은 먼저 "정유사 손실을 세금으로 보전한다"는 비판에 대해 "시점을 나눠보면 이야기는 달라진다"고 반박했다.현재 판매되는 휘발유·경유는 전쟁 이전 배럴당 약 60달러대에 도입된 원유로 만든 제품이라서 지금 시점은 정유사가 손실을 보고 있는 게 아니라, 위기 상황에 따른 초과 이익을 정부 정책으로 못 얻고 있다는 지적이었다.그런 측면에서 전쟁 이후 도입한 원유로 제품을 만드는 시점부터가 정유사가 진짜 손실을 입는 구간이고 이번 추가경정예산안을 통해 마련한 4조 2천억 원은 "향후 발생할 수 있는 손실을 대비한 안전장치에 가깝다"는 평이었다.'비축유 스왑(Swap)'을 두고 제기된 정유사 특혜 논란에는 "비축유 스왑은 공급 공백을 메우기 위한 장치"라며 "정유사가 대체 원유를 확보해 오는 동안 정부 비축유를 먼저 빌려 쓰고 나중에 상환하는 구조"라고 설명했다.특히 "(비축유 스왑) 가격 정산은 단순하지 않다. 대여료뿐 아니라 비축유와 대체 원유 간 가격 차이까지 반영된다"라며 "특히 현재처럼 중동산 가격이 급등한 상황에서는 오히려 정유사가 차액을 부담할 가능성도 존재한다"고 지적했다."시행된 지 2주 만에 휘발유 판매량이 24.7% 증가했다"는 등 최고가격제가 유류 소비를 오히려 증가시켰다는 지적에 대해서는 "특정시점만 잘라 비교한 결과"라고 반박했다.김 실장은 시행 직후 유류 소비 일부 증가 원인과 관련 "시행 직전과 직후 2주 사이 실제 가격은 하락했다. 여기에 '다음에 오르기 전에 채워두자'는 선제 구매 심리가 겹치면서 단기 수요가 앞당겨진 측면이 크다"고 짚었다.무엇보다 "기간을 넓혀 보면 그림은 달라진다"라며 "최고가격제 시행 이후 3주간 휘발유 판매량은 전년 대비 0.3% 증가에 그쳤고, 경유는 오히려 감소했다. 소비가 구조적으로 폭증했다고 보긴 어렵다"고 밝혔다.다만 김 실장은 최고가격제를 계속 이어갈 경우 "가격 신호가 약화되면서 에너지 절약 요인이 줄어드는 문제는 분명 존재한다. 이는 이 제도의 가장 중요한 한계 중 하나"라고 적었다."경유 가격을 과도하게 눌렀다"는 일각의 비판에는 "의도적인 정책 설계"라고 설명했다. 국제 시장에서는 경유가 더 비쌌지만, '물가와 실물경제 안정'이란 정책 목표를 달성하기 위해 의도적으로 최고가격을 설정했다는 얘기였다.이에 대해 김 실장은 "경유는 소비재가 아니라 생산과 물류의 연료"라며 "경유 가격 상승은 화물 운송비, 식료품 가격, 대중교통 요금으로 연쇄적으로 전이된다. 같은 100원의 상승이라도 경제 전반에 미치는 파급력은 휘발유보다 훨씬 크다"고 말했다.김 실장은 국내 정유 능력, 내수 공급 통제력, 그리고 손실을 정산할 명확한 사업자가 동시에 존재해야 하는 조건을 모두 갖춘 한국이었기에 최고가격제 시행이 가능했다면서 이는 '옳고 그름'의 문제가 아니라 '비용과 선택'의 문제였음을 강조했다.이에 대해 그는 "이 제도는 분명 대가를 수반한다. 가격 신호 왜곡, 유통 구조의 혼란, 장기화 시 시장 기능 훼손 가능성, 어느 것 하나 가볍지 않다"며 "그럼에도 정부는 단기 충격을 완화하는 쪽을 선택했다"고 설명했다.이어 "따라서 필요한 것은 단순한 찬반이 아니라 구조에 대한 이해 위에서의 논쟁"이라며 "그래야만 이 제도를 언제, 어떻게, 어떤 조건에서 종료할 것인지에 대한 더 나은 판단으로 이어질 수 있다"고 밝혔다.