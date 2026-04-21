풍경을 넘어 문화와 역사, 이야기를 품은 길

큰사진보기 ▲풍암정 원효계곡 깊은 숲 속, 바위와 물길 사이에 자리한 풍암정 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲모란무늬 작은병투박한 질감 속에 모란무늬 문양이 살아 있는 분청사기 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲도자기 연표고려 청자부터 분청사기, 조선 백자에 이르기까지 한국 도자의 변천 과정을 한눈에 보여주는 연표 ⓒ 문운주 관련사진보기

도자기는 물과 흙, 그리고 불의 숨결로 빚어진다. 교려 말 왜구의 침입으로 강진의 사기장들이 전국으로 흩어진다. 그 중 일부가 도자기를 생산하는데 안성맞춤인 원료를 품은 무등산 금곡동 · 충효동 일대에 터를 잡으며 자기를 생산하였다. 충효동 가마터에서는 사기장들의 수준 높은 제작기술이 어우러져 조선 전기 분청사기의 꽃을 피웠다. - 전시관 홍보자료

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큰사진보기 ▲풍암정 계곡원효계곡을 따라 흐르는 물과 바위 사이에 자리한 풍암정 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲무돌길숲속 이끼 낀 돌무더기, 자연이 만든 시간의 흔적 ⓒ 문운주 관련사진보기

"안녕하세요!"

큰사진보기 ▲영산홍길 양옆을 물들인 영산홍, 봄이 가장 화려하게 번지는 순간 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲독수정전신민의 충절이 깃든 독수정 전경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲독수정독수정 인근, 전신민 장군을 알리는 안내판 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲정곡마을 당산나무정곡마을 입구, 고목과 함께 서 있는 마을 표석 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲느티나무정곡마을 입구, 노거수와 계곡이 어우러진 풍경 ⓒ 문운 관련사진보기

[탐방코스]

금곡마을 →분청사기전시실→풍암정

평촌마을

동림마을

독수정

함충이재

정곡마을

경상마을

무등산 자락을 따라 이어지는 무돌길 담양구간은 풍경보다 먼저 이야기를 품은 길이다. 담양 금곡마을에서 시작된 발걸음은 숲과 들, 마을을 지나며 문화와 역사, 선조들의 삶을 자연스럽게 드러낸다. 스쳐 지나면 보이지 않던 것들이, 천천히 걸을 때 비로소 모습을 드러낸다.18일 아침, 평소보다 조금 서둘러 길을 나섰다. 완주도 중요하지만, 길 곁에 숨은 문화 유적을 찬찬히 들여다보는 즐거움 또한 그에 못지않다. 잠시 길을 벗어나 풍암제 방면으로 향했다. 분청사기전시관과 충효동 도요지가 자리하고 있다.지금은 고요한 산자락이지만, 한때는 가마의 불길이 밤을 밝히던 곳이다. 이곳에서 만들어진 분청사기는 푸른빛 그릇 위에 흰 흙을 입혀 자유롭게 흔적을 남긴 도자기다. 완벽하게 다듬기보다 손의 결을 살린 그릇으로, 그 안에 당시 사람들의 생활이 스며 있다.분청사기는 분장회청사기의 약칭으로, 회색 또는 회흑색 태토에 백토를 입혀 문양을 낸 뒤 유약을 발라 구운 도자기다. 고려 말 14세기 중반에 시작해 세종~세조 시기인 15세기에 전성기를 이루었다. 고려청자와 조선 백자를 잇는 과도기적 성격을 지닌다.도요지에 서니 흙과 불이 빚어낸 시간이 은은하게 전해졌다. 이어 전시관으로 들어서자 그 흐름이 한층 또렷해진다. 진열된 그릇마다 생활의 온기가 배어 있고, 방금 지나온 가마터의 기억이 눈앞에서 되살아난다.전시관을 나와 풍암제길을 따라 20여 분 걷자 풍암정에 닿는다. 풍암정은 조선 중기 의병장 김덕령의 동생 김덕보가 세운 정자다. 임진왜란 속에서 형제들을 잃은 뒤 이곳에 은거해 학문에 전념했던 자리다. 원효계곡의 단풍과 바위가 어우러진 풍광 속에서, 정자는 아픔을 견디며 스스로를 다스린 한 선비의 삶을 고요히 품고 있다.금곡마을에서 평촌 마을회관까지 무돌길 제4길은 산자락을 따라 이어진다. 계곡물이 합류하며 물살이 점차 불어나고, 물소리와 작은 보를 타고 흐르는 물줄기가 어우러져 시골 냇가에 온 듯한 풍경을 만들어낸다.평촌 탐방센터 인근에서 한 분이 인사를 건넨다. 뜻밖이라 순간 놀랐다. 인적 드문 마을에서 우리를 아는 사람인가 싶었지만, 다정한 인사에 자연스럽게 답하게 된다. 조금 전 풍암정에서 마주쳤던 분이다. 이곳에서는 낯선 이에게도 먼저 마음을 건넨다.블루베리를 손질하고 있는 부부를 만났다. 광산구에서 이곳까지 오가며 일을 한다고 했다. 블루베리는 손이 많이 가는 작물이다. 검게 익은 열매를 하나하나 손으로 따야 하기 때문이다. 고향 부모님이 남기신 땅을 놀리지 않으려, 노후의 소일거리로 정성껏 가꾸고 있다는 말이 인상적이었다.평촌마을에서 반석마을을 거쳐 연천마을로 이어지는 길, 길가에 핀 노란 꽃들이 앙증맞게 시선을 끈다. 아직 순이 트지 않은 배롱나무 길이 이어지고, 그 사이사이 영산홍이 붉게 번져 있다. 봄은 이렇게 색을 바꿔가며 계절을 앞당긴다.무돌길 제5길은 산음마을(독수정)에서 함충이재를 넘어 정곡마을을 거쳐 경상마을 정자에 이르는 구간이다. 담양 구간 가운데 난이도가 가장 높은 길로 꼽힌다. 함충이재는 예전 담양과 화순 사람들이 땔감을광주시장에 내다 팔기 위해 넘나들던 고갯길이다. 이름은 꾀꼬리가 벌레를 물고 있는 형국에서 붙여젔다.길머리에 자리한 독수정은 고려 말 병부상서를 지낸 전신민이 나라가 바뀌자 벼슬을 버리고 내려와 세운 정자다. 그는 북쪽 개경을 향해 절하며 충절을 지켰다고 전해진다. '독수정'이라는 이름 역시 이태백의 시에서 따온 것으로 은거한 선비의 절개를 상징한다.함충이재를 넘어 정곡마을을 지나면 경상마을에서 무돌길 제5길이 마무리된다. 마을은 조용하다 못해 고요하다. 곳곳에 수백 년 된 느티나무들이 마을을 지키듯 서 있고, 새끼줄이 둘린 당산나무로 보이는 나무도 눈에 띈다.