한국 민주주의 성숙을 위한 '미완의 공간'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난달 30일 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 열린 타운홀미팅 '제주의 마음을 듣다'에서 발언권 요청을 받고 있다. 2026.3.30 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남대 도시자치융합학과 교수입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

지방자치는 자기입법(self-rule)과 자기통제를 주된 개념으로 합니다. 즉 구성원들이 자신을 지배하고 통제하는 법률을 자신들이 만들어야 한다는 것입니다. 이 개념을 한국의 지방자치제도에 적용해 보면, 광역시도와 시군구에는 지방의회를 두고, 조례제정권을 가지고 있기에, 지방자치제도가 도입되어 있는 것이지만, 읍면동 구역에는 지방자치제도가 도입되어 있지 않은 공간이라고 할 수 있습니다.그렇다고 하면, 읍면동 공간에 대한 정체(politeia)는 어떤 것으로 보아야 할까요? 읍면동에는 주민센터가 설치되어 있고, 읍면동장이 시군구의 공무원자격으로 행정사무를 처리하고 있습니다. 읍면동이라는 공간에 한정하여 본다면, 읍면동에는 민주주의가 도입되어 있지 않고, 외부에서 파견된 임명직 공무원이 읍면동에 대한 전권을 가지고 관리하고 있는 셈이라고 할 수 있습니다.21세기 한국의 민주주의의 성숙을 위하여 미완의 공간이 바로 읍면동에 대한 민주화라고 할 수 있습니다. 1952년부터 10년간 한국에서 읍면에는 대의제 민주주의제도가 도입되어 있었습니다. 즉 선거를 통하여 읍면의회가 구성되었고, 읍면의회에서 읍면장을 선출하기도 하였고, 직접 읍면 주민들이 선출하기도 한 적 있었습니다. 그런데 선거로 인한 갈등과 혼란을 이유로 1961년에 지방자치를 전면적으로 중단하게 되었고, 30년후인 1991년에 지방자치를 부활시키면서도 읍면이 아니라 시군구 계층에 기초지방자치제도를 도입하는 것으로 제도화되었기에, 읍면은 시군구의 행정관리계층, 그리고 국가의 직접 관리를 받는 행정계층으로 남아 있게 된 셈입니다.즉 읍면동에는 지방자치가 도입되지 않은 것이고, 주권자인 국민은 중앙정부와 광역시도, 시군구에는 선거를 통하여 대표자를 선출하여 자신의 주권을 표현하지만, 읍면동 공간에는 주권자로서 근린정부를 구성하는데 참여하고 있지 못한 것입니다. 실질적인 주권자로서의 행위가 제약되어 있는 것입니다.이재명정부는 국민주권정부를 지향하고 있습니다. 국민이 주권자로서 실질적으로 행동하고 존중받을 때, 국가와 정부는 그 역할을 다하는 것이라는 생각입니다. 이러한 생각이 국무회의의 진행과정을 방송을 통해서 공개하는 것으로 표현되었던 것입니다. 대통령과 각부 장관들이 모여서 회의하는 장면을 개요만 공개하는 것이 아니라, 전 과정을 공개함으로써, 주권자인 국민에게 보고한다는 혁신적인 생각이 그것입니다.국민은 국정의 의사결정이나 내용을 언론을 통하여 간접적으로 듣는 것이 아니라, 직접 대통령의 질문과 각부장관들의 보고내용을 듣고 볼 수 있으며, 그 내용을 바탕으로 국정과정에 실질적으로 참여할 수 있는 준비를 할 수 있는 것입니다. 또 그 시청과정에서 주권자로서 국정에 대한 관심을 가지게 되고, 국정의 내용과 의사결정과정을 학습하게 됨으로서, 국민들이 삶의 현장에서도 소통하고 질문하고 보고하는 생활문화의 수준이 높아지게 되고 주권자의 국정참여에 대한 잠재력과 역량이 향상되게 하는 교육효과도 있는 것입니다.이전에는 주권자로서의 국민은 선거과정에 4년에 한번 참여하는 정도로 인식되었습니다. 그래서 정당에서 공천하는 후보자들을 보고, 투표권을 행사하는 것이 주권자로서의 의무를 다하는 것이라고 생각하였던 것입니다. 그러다 보니, 선거기간이 끝나고 나면, 국정운영이나 지방자치단체의 운영에 대해서 무관심하게 되었고, 국정은 그들만의 경쟁과 논리에 빠져들어서, 엘리트화되어 버려, 과두정이나 참주정으로 전락할 위험성을 가지고 있었던 것입니다.대통령이 국무회의의 보고현장을 공개하고, 전국을 순회하면서 지역권역 타운홀미팅을 수십 회 개최하면서, 주권자 국민들의 삶의 현장 목소리와 국정에 대한 다양한 의견들을 직접 청취하고 소통하는 국정운영방식은 21세기 한국에서 새롭고 놀라운 혁명이고, 정책학의 관점에서도 국정의 정책과정이 이렇게 주권자인 국민에게 공개되는 것은 혁신적인 사건이라고 할 수 있습니다.이러한 국민주권정부의 철학이 시군구 지방자치 주민들과 읍면동 주민들에게 적용되게 할 수는 없을까요? 시군구청장이 타운홀미팅을 개최하고, 읍면동 주민자치회가 타운홀미팅을 통해 근린지역문제와 인생과 삶의 문제를 토론하고 교육하고, 숙의할 수 있는 나라가 될 수는 없을까요?대의민주주의제도는 자유민주주의제도라고 하기도 합니다. 이 제도를 설계하였던 존 스튜어트 밀(J.S. Mill)이 1861년 '대의정부론'을 통하여 대의정부가 가장 좋은 정부라고 제안하였던 것인데, 당시 영국의 정치시대적 상황을 반영하면서 미래의 이상적인 정치체제를 제시하였던 데에서 기인하였습니다.가장 좋은 정치체제는 정부운영의 효율성보다도 국민의 도적적·지적능력을 지속적으로 성장시킬 수 있는 제도라고 정의합니다. 그러면서 정부의 목적은 질서유지와 함께 시민의 능력을 향상시키는 것입니다. 전 국민이 국정에 참여할 수 없는 근현대국가에서 시민참여를 통하여 인간의 역량을 성장시킬 수 있는 체제가 바로 대의자를 선출하여 숙의할 수 있도록 하고, 그 과정에 시민이 참여함으로써 교육되어, 그 시민의 역량이 높아지도록 하는 제도라는 것입니다.이것이 가능하려면, 시민이 참여할 능력이 있어야 하고, 제도가 국민의 성격과 부합해야 한다는 것입니다. 그래서 대의정부가 모든 사회에 바로 적용할 수 있는 것은 아니라고 하면서, 공공문제에 대한 시민의 참여가 확대되어, 국정을 전문가들이 운영하더라도 이를 시민이 감시하고 통제할 수 있어야 한다는 것입니다. 그래서 좋은 정부는 국민을 더 나은 존재로 만들어주는 정부이고 이것을 가능하게 하는 것이 바로 대의정부라는 논리입니다.그러나 20세기를 통하여 대의민주주의는 구조적 한계를 드러내었습니다. 대표자들이 엘리트화되고 정당에 의한 과점현상이 생겨서 그들만의 정치가 되기도 했고, 소수계층이나 취약계층이 배제되는 대표성 왜곡현상도 생기게 된 것입니다. 또 단기적인 이슈들이 우선 반영되고, 장기적인 이슈들은 후순위로 밀리는 현상도 생기며, 참여 편익에 부합하는 정도의 관심만 가지게 되어, 유권자들의 수동적 참여도 나타나게 되어 참여민주주의를 확대해야 한다는 주장들이 나타났고, 다양한 제도적 노력이 도입되었습니다. 주민참여예산제도, 주민자치회 시범실시, 공청회, 자문위원회 공론조사 시민의회 등의 제도들도 주권자인 주민들이 국정이나 지방자치에 대한 참여를 확대하여, 대의제의 한계를 보완하기 위한 것들이었습니다.현실적으로 민주주의의 성숙은 대의제민주주의를 기본으로 하면서 그 한계를 보완해 나갈 수 있는 참여민주주의제도와 숙의민주주의제도로 보완해 나가는 것으로 가능할 수 있습니다. 참여만을 강조하여 읍면동에 총회제로 정부를 구성하여 운영하는 것은 21세기 도시화로 인하여 개인의 익명성과 개인주의 문화가 주도적인 곳에서 쉽지 않을 수 있습니다. 대의제 지방의회와 총회제 주민자치회가 서로 균형 있고 조화롭게 상호작용할 수 있을 때, 주민들의 공공성이 함양되고, 공민으로 성숙하게 될 것입니다.2026년 4월 지방자치법의 개정으로 인하여 주민자치가 법률로서 시행되게 되었습니다. 주민자치가 임의조직이 아니라, 법적 기관으로서의 성격을 가지게 된 것입니다. 읍면동단위에 주민자치회를 설치하게 되었고, 주민이 참여하는 대표형 주민기구로 운영하게 됩니다. 단순한 프로그램운영이 아니라, 읍면동 지역의 의사결정에 참여하는 주민조직이 될 것입니다. 지역계획에 참여하게 되고, 협치행정에도 참여하며, 주민총회를 통하여 주민들의 의견을 수렴하는 것이 공식적인 과정으로 인정되게 된 것입니다.법률로서 주민자치회의 운영에 대한 지원근거가 법제화되었다는 혁신적 변화가 생긴 것은 분명하나, 실제 운영이 읍면동에 대한 주권자로서의 주민으로 참여할 수 있을 것인가는 모니터링하고 지속적인 학습과 교육이 필요할 수 있습니다. 여전히 공무원이 주도할 가능성도 있고, 여전히 참여하는 주민들만의 엘리트화의 문제라든지, 주민총회가 형식화할 가능성도 있기 때문입니다.성숙한 민주주의와 실질적 민주공화정의 길은 지속적인 과정인 것이지 도달점이 있는 결과물은 아닐 수 있습니다. 새로운 제도의 보완과 함께, 제도의 부작용도 관찰하면서, 지속적으로 주권자로서의 국민역량을 함양할 수 있는 제도운영이 되도록 숙의하고 혁신해야 할 문제일 수 있습니다. 그러한 과정 자체가 주민들의 행복일 수 있고, 그 과정에서 우리 사회와 정부의 정의가 회복되어 가는 것일 수 있습니다. 모처럼 국정방향에 주권자로서의 국민과 주민이 강조되는 시대에, 21세기를 선도할 수 있는 민주공화정의 이상적인 푯대를 향하여 제도가 설계되기를 기대합니다.