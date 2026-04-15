미온적 개선으론 농협 개혁 못 한다

큰사진보기 ▲위기의 농협중앙회지난 1월 8일 농림축산식품부는 농협중앙회와 농협재단 특별감사에서 비위 의혹과 인사·조직 운영 난맥상, 내부 통제 장치 미작동 등 65건의 사실관계를 확인해 두 건에 대한 법령 위반 정황을 포착했다고 밝혔다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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최근 당정이 발표한 농협 개혁 방안을 두고 일각에서는 법리적 타당성과 실효성, 비용 효율성을 근거로 신중론과 우려의 목소리를 내고 있다. 특히 독립적인 감사기구 신설과 조합원 직선제 도입이 과잉 개혁이며 자율성을 침해하고 있다고 주장한다.어떠한 제도나 개혁도 완전무결한 것은 아니기 때문에 보는 관점에 따라 서로 다른 의견이나 주장을 제시하는 것은 민주사회에서 마땅히 존중받아야할 일이다. 그러나 개혁안 또한 하루 아침에 졸속으로 만들어진 것이 아니라 농업, 협동조합, 경제, 금융, 행정, 법률, 시민사회 등 다양한 분야의 수십 명의 전문가가 수개월에 걸쳐 숙의한 끝에 나온 안이므로 이 또한 존중받아 마땅하다.따라서 본인은 당정의 개혁안을 지지하며 신중 내지 우려의 목소리는 작금의 농협이 처한 도덕적 해이와 폐쇄적인 운영 구조를 지나치게 소극적이고 낙관적으로 바라본 시각이 아닌가 생각한다. 수십 년간 반복된 부패와 비리의 사슬을 끊기 위해서는 기존 체제 안에서의 개선이 아닌, 근본적인 구조의 대전환, 즉, 비리가 원천적으로 불가능하도록 민주적 정당성과 상시 감시 체계를 공고히 하는 구조적 개혁이 필요하다고 본다.반대 혹은 신중론 측은 농림축산식품부의 기존 감독권 강화나 지자체 위임으로도 충분하다고 주장한다. 하지만 지난 세월 동안 농림축산식품부의 감독권이 부재해서 농협의 비리·부패가 발생했는가? 결코 아니다. 물론 농림축산식품부가 제대로 감독권을 행사하지 않고 직무유기한 측면이 없지는 않으나 관료 조직의 감독은 행정적 한계가 명확하며, 농협 내부의 방대한 조직·금융·경제 네트워크를 실시간으로 감독하고 견제하기에는 역부족이다.독립 법인 형태의 감사위원회 신설은 단순히 비용의 문제가 아니라 견제와 균형의 문제다. 농협 내부 권력으로부터 완전히 분리된 독립기구가 상시 감시 체제를 갖추는 것은 중복 규제가 아니라, 부패 비용을 사전에 차단함으로써 얻는 사회적 이득이 훨씬 큰 미래를 위한 투자다. 일본의 사례를 들며 지자체 위임을 제안하지만, 우리 농촌 사회의 끈끈한 지연과 혈연을 고려할 때 지자체 위임은 오히려 지역 토착 비리를 심화할 독이 될 가능성이 크다.중앙회장은 회원조합(법인)의 연합체 대표이므로 조합장이 선출하는 것이 맞다는 주장은 너무 형식 논리에 치우친 것이라고 본다. 농협의 주인은 1,100여 명의 조합장이 아니라 200만 명의 농민 조합원이다. 현재의 조합장 직선제는 소수 조합장의 표심에만 집중하는 조직 선거, 줄 세우기 선거, 금권·부패선거를 고착했다.중앙회장을 전체 조합원이 선출하는 조합원 직선제는 농협 운영의 무게 중심을 중앙회 권력에서 농민 현장으로 옮겨오는 작업이다. 선거 비용과 정치화를 우려하지만, 이는 투명한 선거 공영제와 디지털 투표 도입으로 충분히 관리할 수 있는 기술적 문제다. 오히려 소수의 표를 매수하는 것이 대규모 대중 선거보다 훨씬 쉽고 은밀하게 비리를 양산한다. 조합원 직선제는 중앙회장에게 제왕적 권한을 부여하는 것이 아니라, 200만 농민 조합원의 준엄한 감시 아래 놓이게 하는 민주적 통제 장치다.비리를 사람의 문제로만 돌리며 제도 개선에 회의를 갖는 것은 본말전도다. 부패한 사람이 모이는 것이 아니라, 부패하기 쉬운 구조가 부패한 행태를 만드는 것이다. 불과 5년 전 조합장 직선제로 바꿨는데도 효과가 없었다는 지적은 역설적으로 그 정도의 미온적 개선으로는 농협의 고질적인 권력 구조를 깨뜨릴 수 없음을 증명할 뿐이다.농협은 단순한 사기업이 아니다. 농민의 피와 땀과 국민의 세금이 투입된 준 공공기관 성격의 조직이다. 법리적 합당성과 사회적 비용이라는 논리로 개혁의 칼날을 무디게 만드는 것은 결국 기득권 구조를 공고히 하는 결과로 이어질 뿐이다.독립적인 감시 체제와 광범위한 민주적 정당성 확보는 농협이 다시 농민의 품으로 돌아가기 위한 최소한의 조건이다. 지금 필요한 것은 신중론을 앞세운 개혁 지연이 아니라, 환부를 도려내는 과감한 집행이다.- 경제학 박사, 전 농협중앙회 상무