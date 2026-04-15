1912년 4월 15일 새벽, 타이타닉호가 침몰했다

큰사진보기 ▲타이타닉타이타닉의 주인공 잭역의 디카프리오와 로즈역의 윈슬렛.연인들이 즐겨 따라하는 포즈로 타이타닉의 명장면 중 하나다. ⓒ 타이타닉 포스터 관련사진보기

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1912년 4월 15일 새벽, 북대서양. 뉴펀들랜드 인근의 차가운 바다에서 타이타닉호가 침몰했다.최신, 최고의 기술로 만든 초호화 여객선은 빙산과 충돌한 지 2시간 40분 만에 바닷속으로 사라졌다. '절대 침몰하지 않는다'고 호언장담하던 배에 탄 약 2200명 가운데 1500명 이상이 목숨을 잃었다. 구명보트는 승객의 절반도 태우지 못했다.이 비극은 과신과 오만, 그리고 경고를 무시한 데서 비롯됐다. 빙산 경고는 여러 차례 있었지만 선장은 이를 무시했다. 승객의 절반도 수용하지 못하는 구명보트만 비치돼 사고 시 피해가 클 수밖에 없었다. 기술 부족이 아니라 시스템과 판단이 따라가지 못한 것이다.누구나 다 아는 이 사실에 살과 기술을 덧붙인 영화로 대박을 낸 사람이 있다. 할리우드의 거장 제임스 캐머런 감독이다. 극작가이기도 한 그는 사건을 그대로 재현하지 않았다. 가난한 청년 잭(레오나르도 디카프리오)과 상류층 여성 로즈(케이트 윈슬렛)라는 허구의 인물을 통해, 계급을 넘어선 사랑을 그렸다. 재난과 마지막 선택의 순간에 드러나는 공포와 인간의 행동을 적나라하게 보여줬다.침몰 직전 갑판에서 연주를 멈추지 않았던 악단, 구명보트에 타지 않고 남은 노부부, 3등 칸 승객들이 문이 잠겨 탈출하지 못했다는 사실 등은 관객의 심금을 울렸다. 인간의 욕망, 이기심, 영웅적 서사는 우리네 삶과 맞닿아 있었다. 여기에 당시 최고 수준의 컴퓨터 그래픽과 집요할 정도의 리얼리즘, 배우의 연기력이 더해지면서 관객은 '보는 것'을 넘어 '체험'하게 됐다.1997년 개봉된 영화 <타이타닉>은 제작비 2억 달러로 22억 달러의 흥행 수입을 올렸다. 아바타 (2009년) 이전까지 세계 최고 기록이었다. 전 세계에서 수억 명이 이 영화를 보았고, 한국에서도 520만 명이 극장을 찾았다. 뻔한 내용과 결말을 알고도 관객은 극장으로 향했다.한국 영화 <왕과 사는 남자>도 마찬가지다. 장항준 감독은 실록에 남은 단 몇 줄의 단종과 영월 촌장 엄흥도라는 역사의 빈칸을 상상력으로 채워 넣었다. 여기에 유해진과 박지훈의 감칠맛 나는 연기가 더해지면서 현재 역대 흥행 2위를 달리는 영화가 됐다.위대한 예술가는 누구나 아는 이야기를 이처럼 전혀 다르게 만든다. 그래서 1912년 침몰된 타이타닉이 지금도 우리 가슴을 뭉클하게 만든다.