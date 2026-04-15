영국·프랑스도 제쳤다... 한국, '주목할 만한 AI 모델' 보유국 세계 3위

큰사진보기 ▲13일(현지시간) 미국 스탠퍼드대 사람 중심 인공지능연구소(HAI)는 '인공지능 지수 보고서(AI INDEX REPORT) 2026'을 공개했다. ⓒ AI INDEX REPORT 2026 관련사진보기

큰사진보기 ▲매해 세계 각국의 AI 지수를 종합해 분야별로 평가하는 해당 지수에서 한국은 '주목할 만한 인공지능 모델(Notable model production)' 분야에서 미국(50개)과 중국(30개)에 이어 5개의 AI 모델이 선정돼 세계 3위에 올랐다. ⓒ AI INDEX REPORT 2026 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 정부 들어 한국의 AI 기술 도입이 크게 증가했음을 알 수 있는 대목도 있었다. 2025년 상반기와 하반기의 인구 대비 AI 도입률을 비교한 결과 한국은 기존 25.9%에서 30.7%로 도입률이 증가해 조사대상 30개국 중 4.8%p로 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다. 순위 또한 25위에서 18위로 일곱 계단이나 크게 뛰어 올랐다. ⓒ AI INDEX REPORT 2026 관련사진보기

한국이 미국과 중국에 이어 주목할 만한 인공지능(AI) 모델을 전 세계에서 세 번째로 많이 보유한 국가로 선정되었다. 과학기술정보통신부는 "세계 인공지능 3대 강국 향해 순항"이라고 평했다.13일(현지시간) 미국 스탠퍼드대 사람 중심 인공지능연구소(HAI)는 '인공지능 지수 보고서(AI INDEX REPORT) 2026'을 공개했다. 매해 세계 각국의 AI 지수를 종합해 분야 별로 평가하는 해당 보고서에서 한국은 '주목할 만한 인공지능 모델(Notable model production)' 분야에서 미국(50개)과 중국(30개)에 이어 5개의 AI 모델이 선정돼 세계 3위에 올랐다.한국의 뒤로는 캐나다·프랑스·홍콩·영국 등이 각각 한 개의 AI 모델만이 선정되어 AI 기술을 선도하는 미국과 중국을 한국이 후발주자로 바짝 추격하는 모양새다.특히 인구 10만 명당 인공지능 특허 수에서 한국은 14.31건으로 전 세계 1위를 차지했다. 중국(6.95)과 미국(4.68), 일본(4.30) 등 주요 선진국들을 크게 앞지른 수치다.보고서는 "전 세계적으로 승인된 AI 특허 수는 2010년 3866건에서 2024년 13만 1121건으로 기하급수적으로 증가했다"며 "특허 활동을 인구 규모 대비로 보면 지역별 선두 국가들이 등장한다"라며 한국을 꼽았다.이재명 정부 들어 한국의 AI 기술 도입이 크게 증가했음을 알 수 있는 대목도 있었다. 2025년 상반기와 하반기의 인구 대비 AI 도입률을 비교한 결과 한국은 기존 25.9%에서 30.7%로 도입률이 증가해 조사대상 30개국 중 4.8%p로 가장 큰 폭의 상승세를 기록했다. 순위 또한 25위에서 18위로 일곱 계단이나 크게 뛰어 올랐다.이외에도 보고서에서 한국은 산업용 로봇 도입 수 세계 4위(3만 600대), 주요 20개국(G20) 중 인공지능 관련 법안 통과 수에서 2위(17건) 등을 기록했다. 보고서는 올해 1월 22일 시행된 '인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법'에 대해선 "이 법은 신뢰할 수 있고 윤리적인 AI 활용 여건을 조성하는 동시에, AI 발전을 위한 한국의 포괄적인 정책 기조와 거버넌스 체계를 정립한다"고 호평했다.또한 AI 관련 규제보다 혁신을 우선하는 비율에 있어 한국이 세계 2위(혁신 70 : 규제 30)로 평가되며 민·관의 혁신 노력이 주목받은 데 이어, 고대역폭메모리(HBM) 제조 관련 세계적 선도 기업으로 한국의 SK하이닉스와 삼성전자가 미국의 마이크론과 함께 집중 조명되었다.해당 보고서에 배경훈 부총리는 "이재명 정부 출범 이후 짧은 기간에도 불구하고, 인공지능 고속도로 구축 및 독자 인공지능 모델 확보, 인공지능 전환 확산 등 인공지능 경쟁력 강화를 위한 국가 차원의 전폭적인 지원이 성과로 나타나고 있다"며 "앞으로도 모자란 부분은 보완하면서, 정부의 정책적 지원을 더욱 강화하여 대한민국이 명실상부한 인공지능 3대 강국으로 자리 잡고, 모든 국민이 일상에서 인공지능의 혜택을 고루 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.