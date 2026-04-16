"한국 고향은 춘천" 튀르키예 학생의 언어 공부 비법

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"누가 물어보면 한국에서 제 고향은 춘천이라고 답해요."

큰사진보기 ▲2025 코리아 타임스 외국인 한국어 말하기 대회문화체육관광부 장관상 수상한 아이부케 ⓒ aybuke 관련사진보기

"교환학생 때는 학교에서 담당자들이 안내해 줬지만, 대학원은 원서 접수부터 모든 준비를 혼자 하나하나 해결해야 했어요. 제출 기한을 놓칠 뻔할 정도로 스트레스가 컸지만, 저보다 더 마음을 졸이며 도와준 남자친구 덕분에 무사히 합격할 수 있었던 것 같아요."

"춘천과 달리 서울은 누군가 다가오길 기다려선 관계를 맺기 힘들어요. 스스로 먼저 움직이고 삶을 책임져야 한다는 점에서, 서울은 제게 '진짜 성인이 된 기분'을 느끼게 해줘요."

큰사진보기 ▲생일 기념 사진꽃다발을 들고 웃고 있는 아이부케 ⓒ aybuke 제공 관련사진보기

"소리를 크게 낼 수도 없고, 기쁨을 나눌 친구도 옆에 없어서 입을 틀어 막고 조용히 웃느라 정말 힘들었어요. 수업이 끝나자마자 바로 가족들과 친구들에게 전화를 돌렸던 것 같아요."

큰사진보기 ▲고려대학교 축제붉은 옷을 입고 즐기는 모습 ⓒ aybuke 제공 관련사진보기

"한국에 적응하는 게 힘들고 언어가 어렵게 느껴진다면, 그냥 밖으로 나가서 친구를 사귀고 대화하세요. 한국어는 책으로만 공부해서는 절대 배울 수 없거든요."

중학생 시절, TV 너머로 보던 K팝과 드라마는 튀르키예 소녀의 마음을 흔들어 놓기에 충분했다. 그저 멀리서 동경하던 마음은 2022년 3월, 그녀를 낯선 땅 한국으로 이끌었다. 한림대학교 교환학생으로 시작된 아이부케씨의 한국 정착기는 그렇게 운명처럼 시작되었다. 아이부케씨와 지난 14일, 전화로 인터뷰를 진행했다.아이부케씨가 한국인의 정을 가장 유쾌하게 실감하는 순간은 아이러니하게도 좁은 택시 안이다. 유창한 한국어로 목적지를 말하면 백미러 속 기사님의 눈이 휘둥그레진다.그녀가 튀르키예에서 왔다고 답하는 순간 차 안의 공기는 순식간에 뜨거워진다. 기사님들은 약속이라도 한 듯 "형제의 나라"를 외치며 반가워한다. 6.25 전쟁 당시의 인연부터 두 나라의 끈끈한 관계까지, 목적지에 도착할 때까지 정겨운 수다가 쉼 없이 이어진다.춘천에서 시작된 여정이 서울 안암동으로 이어지는 동안, 두 도시는 그녀에게 각기 다른 의미로 남았다.한림대학교에서 만난 한국인 친구들은 그녀에게 단순한 동기 그 이상의 존재였다. 밴드부 활동을 하며 함께 웃고 떠들던 기억은 그녀가 한국 사회에 스며드는 첫 번째 사회생활이었고, 그 기억이 너무나 따뜻했기에 춘천은 언제든 편히 쉴 수 있는 집 같은 곳이 되었다.반면, 서울은 그녀에게 치열한 '독립'을 가르쳐준 현장이다. 특히 고려대학교 대학원 진학을 결심하고 합격하기까지의 과정은 그야말로 고군분투였다.외국인이 더 이상 신기한 존재가 아닌 서울이라는 거대 도시에서, 사람들은 먼저 손을 내밀지 않았다.'코리아타임스'가 주최한 '2025 외국인 한국어 말하기 대회'는 전 세계 105개국에서 1780명의 실력자가 참가한 대규모 장이다. 한국어라는 공통분모 아래 치열하게 경쟁하는 이 자리에서, 아이부케 씨는 전체 1위인 문화체육관광부 장관상을 거머쥐며 그 실력을 입증했다.사실 그녀는 이번 수상을 전혀 예상하지 못했다. 그래서일까, 영광스러운 소식을 접한 순간은 더 아찔하고 유쾌했다. 아이부케씨는 "하필 수업 중에 수상 사실을 알게 됐다"며 당시를 회상했다.수상소감으로 단순히 말하기 기술을 넘어 "언어는 사람의 마음과 문화를 이해하는 법을 배우는 것"이라 말하는 아이부케씨. 그녀에게 한국어 공부는 성적을 위한 수단이 아니었다. 언어가 깊어질수록 상대의 진심을 경청할 수 있는 '귀'가 열리고, 문화적 뉘앙스를 이해할 때 비로소 더 많은 가치를 공유할 수 있다는 믿음 때문이었다. 결국 그녀에게 한국어는 한국 사회와 더 깊게 교감 하기 위한 소중한 통로였던 셈이다.이 결실 뒤에는 든든한 조력자인 남자친구의 공도 컸다. 8년차 방송 스태프인 그는 촬영과 편집은 물론 원고의 미세한 뉘앙스까지 함께 고민했다. 두 사람의 호흡은 단순히 시상식 준비에만 그치지 않는다. 아이부케씨는 현재 남자친구와 함께 유튜브 채널인 '부케렐라'를 꾸준히 운영하며 대중과 소통하고 있다. 튀르키예 출신 유학생의 솔직한 한국 살이와 두 사람의 일상을 담은 콘텐츠는 많은 이들의 응원을 받고 있다.아이부케씨에게 유튜브는 한국어 실력을 가다듬는 연습장이자, 자신의 정체성을 기록하는 소중한 공간이다. 그녀는 "현재 10만 구독자를 달성해 실버 버튼을 받는 것이 목표"라며 당찬 포부를 밝히기도 했다.인터뷰를 마치며, 지금 이 순간에도 한국어와 씨름 하며 낯선 땅에서 홀로 분투 중인 유학생들에게 전하고 싶은 말을 물었다. 아이부케 씨는 망설임 없이 "책을 덮고 밖으로 나가라"고 조언했다.그녀는 언어란 결국 사람과 사람 사이의 '놀이'이자 '소통'이어야 한다고 강조했다. 혼자 방 안에서 단어를 외우는 것보다, 친구들과 웃고 떠들며 직접 부딪히는 과정이 언어 습득은 물론 한국 생활에 적응하는 데 훨씬 성공적인 방법이라는 것이다.