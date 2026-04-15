소고 장단에 눈물이 그렁... 어깨 통증도 싫지 않다

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"어머니들~ 시선 어깨 끝 넘어 보내요. 박자 맞춰 소고로 하트 그려요. 덩기덕 쿵덕~."

큰사진보기 ▲학부모 국악교실 공용으로 사용할 수 있도록 장구를 비치하고있다. ⓒ 프라나요가보선 관련사진보기

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"어머니들~ 시선 어깨 끝 넘어 보내요. 박자 맞춰 소고로 하트 그려요."

순간 코끝이 찡해지면서 눈물이 그렁 하는 걸 참았다. 딸아이가 입학한 국악중학교에서 '학부모 국악교실'을 열었다. 원하는 이들의 신청을 받아 주1회 진행되는 수업이다. 내겐 너무 낯설기만한 딸아이의 중학 생활에 뭐라도 도움이 될까 싶어 선뜻 신청했다. 하지만 매일 1:1 레슨 일정이 풀로 차 있는 프리랜서 강사의 삶이란. 첫 수업은 결석이었고 두 번째 시간에서야 첫 출석을 했다.준비물은 소고와 장구채. 장단 위주의 수업이라 했다. 예술관동 지하 대합주실(강당)에 매트를 깔고 앉아 모였다. 곧이어 어여쁘신 무용 선생님이 등장하신다. 본격적인 시작 전에 명상과 요가로 몸을 먼저 풀 거라 하신다.국악 수업 들으러 왔는데 뜻밖의 요가 명상이라니! 예상치 못한 수련이라 더 반갑다. 방금까지 병원에서 누군가를 가르치고 온 내게, 이 우연한 수련은 선물 같았다. 늘 남의 몸을 살피던 사람이라 누군가의 가이드를 받으며 오롯이 나를 위해 숨 쉬는 시간이 늘 소중하다. 호흡에 집중하다보면 몸 구석구석 숨이 쉬어지는 익숙한 기분이지만 늘 새롭다.본격적인 국악 장단 수업이 시작된다. 강당 뒤 악기함에서 장구를 가져와 채를 쥐는 법부터 배운다. 어설프게나마 쿵덕쿵덕 소리를 내보는 것만으로도 마음이 울렸다. 생각보다 큰 몸 사위로 왼팔을 하늘로 들었다 내리기를 반복하다보니 신명도 난다. 학교 생활이 재밌다던 딸아이의 말이 스며들어가듯 알게 된다.마지막 소고 장단을 배우는 차례다. 모두 다 자리에서 일어난다. 지난 시간에 배웠다는 소고 장단 복습에 이어 몸 동작과 시선 처리까지 배운다. 오늘이 첫 수업인 나는 생각지도 못한 몸동작과 처음 배우는 장단을 따라하느라 버퍼링에 걸리길 자주 반복한다.선생님의 가이드에 따라 반복을 거듭하다보니 어느새 몸이 리듬을 탄다. 묘한 희열과 함께 잊고 있던 30년 전의 어린 내가 불쑥 고개를 들었다.초등학생 때 매일 방과 후에 남아 풀치마를 두르고 연습하던 아이. 춤의 선을 만들어 가는 게 즐거워 집에서도 거실 바닥만 보이면 무대처럼 누비던 그 아이. 학교 대표로 친구들과 무대에 오르고 대회를 나갈 때마다 고운 의상과 진한 메이크업에 유난히 더 설레던 아이.무용 선생님의 진로 제안에 "취미로도 충분하다"며 선을 그으셨던 어머니의 말씀에, 더는 떼 쓰지 못했던 K장녀의 마음까지. 6학년 마지막 무대 이후 멈췄던 나의 춤이 수십 년의 세월을 건너 국악장단과 함께 되살아나고 있었다. 몸이 기억하는 즐거움은 머리가 지운 기억보다 훨씬 깊고 선명하다.어머니의 반대로 무용가의 꿈은 접었지만, 운명처럼 나는 다시 몸을 쓰는 사람이 되었다. 무대 위에서 화려한 조명을 받는 대신, 매트 위에서 타인의 아픈 몸을 살피는 재활 요가 강사로. 전통 의상 대신 편안한 레깅스를 입고, 굿거리 장단 대신 잔잔한 싱잉볼의 울림에 몸을 싣지만, 결국 나를 표현하고 타인과 교감하는 도구가 '몸'이라는 점은 변함이 없다. 그때 못 다 핀 무용의 갈증이 사람들을 치유하는 요가로 흘러 들어간 것일까.수업이 끝나고 함께 했던 엄마들과 따뜻한 밥 한 끼를 나누며 웃음꽃을 피웠다. 그 즐거움 뒤로 슬쩍 어깨의 묵직함이 올라온다. 장구채를 힘있게 내리치다 낯선 소고 동작까지 소화한 탓이다. 속으로 헛웃음이 났다. 명색이 재활 요가 강사인데, 정작 낯선 국악 장단에 취해 무리하게 팔을 뻗다가 어깨 통증을 마주하게 되다니.하지만 이 통증이 싫지 않다. 익숙치 않은 새로운 경험에 빠져 내 어린 꿈의 추억에 젖어 봤으니까. 그러다 발견한 내 몸의 불편한 신호쯤이야 다시 수련하고 챙기면 된다며 가볍게 넘긴다. 바쁜 프리랜서 워킹맘으로 사느라 늘 팽팽하게 당겨졌던 일상의 줄이, 오늘 이 생경한 국악 선율과 서툰 춤사위 덕분에 모처럼 느슨해졌다. 나를 위한 요가 수련만큼처럼 진한 해방감이 내안을 어루만진다.식사를 마치고 다음 레슨을 위해 운전대를 잡으며 결심한다. 가끔은 이렇게 낯선 자리에 서보겠다고. 내 전문이 아닌 분야에서 헤매고, 틀리고, 다시 따라가는 이 다정한 여유가 얼마나 큰 힐링이 되는지 알았으니까. 꿈을 응원받지 못했던 어린 시절의 아쉬움은 이제 잘 자란 딸아이 덕에 함께 치유되어 간다.부모님의 반대로 멈췄던 나의 꿈은 사실 사라진 게 아니었다. 요가와 명상으로 타인을 치유하는 지금의 내 모습 안에 고스란히 녹아 있다. 매트 위에서 사람들의 호흡을 이끄는 매 순간이 나에겐 가장 아름다운 독무였다.다음 주 수업 때는 미리 수련(어깨를 재활하는)으로 내 몸을 다독이고 가야겠다. 조금 삐그덕대더라도 기꺼이 버퍼링을 겪으며 정성스런 하트를 그려보고싶다. 생소하지만 다정한 휴식이 날 기다릴 테니까.