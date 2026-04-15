"소득 증명해야 지원"... 희소 질환자 가족이 화를 낸 까닭

과성장을 동반하는 선천성 복합혈관질환, 이른바 'KT 증후군'을 가지고 태어난 나의 아이는 사시사철 딱 한 켤레의 신발로 버틴다. 지난 1월, 그런 아이에게 만 13년 인생 처음으로 신발 두 켤레가 생긴 일이 있었다.
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그러나 그 기쁨도 잠시, 아이는 다시 신발 한 켤레로 살아가고 있다. 청소년기 급성장을 겪으며 몇 달 사이에 골반 높이 차이, 다리 길이 차이가 심화되고, 그로 인해 척추측만증 역시 급격히 악화되면서 12월에 무상으로 제작 지원을 받은 신발을 신기가 불편해졌기 때문이다.
일반 신발과 달리 불편한 부분을 동네 구둣방에서 바로 수선해서 신을 수 있는 것도 아니고, 다시 맞춰 신을 방법도 없어서 결국 그 신발은 현관 앞에서 잠자는 신세가 되었다.
선의로 시작된 연락, 그러나
그런데 지난 2월, 예정된 검사를 하러 갔다가 예정에 없던 재수술을 하게 되었던 주간에, 어느 복지지원 단체에서 연락이 왔다. <오마이뉴스>에서 내 글을 읽었다며, '교통약자'를 위한 지원의 일환으로 KT 증후군 아이들의 신발 제작 비용을 지원하고 '문화체험'을 제공하고 싶다는 뜻을 전해왔다. '교통약자'라거나 '문화체험'이라는 표현에서 갸우뚱 했지만, 거절을 하더라도 구체적인 내용은 듣고 거절해야겠다는 생각으로 사전 면담에 응했다.
면담 결과는, 역시나였다. 언론매체나 복지지원단체는 희소질환이라고 하면 당연히 상상을 초월하는 고액의 치료비가 소요되어 경제적으로나 신체적, 심리적으로 아주 힘든 상황에 있으리라 짐작하고 접근하는데, KT 증후군의 경우 꼭 그렇지만은 않다. 간혹 발달지연이나 장애를 얻게 되는 경우가 있지만, 그 외에는 치료법이 없어 오히려 의료비가 많이 들지 않는 경우가 많다.
그때그때 필요한 검사나 시술의 일부는 산정특례 적용을 받고, 비급여라서 산정특례가 되지 않는 시술이나 약물이라 하더라도 수백만 원에서 1천만 원 사이 정도면 해결(?)이 된다. 물론 우리처럼 태어날 때부터 증상이 심한 경우는 민간보험을 들 수 없어 그 비용을 고스란히 부담해야 하지만, 그렇다고 해도 뉴스거리가 될 정도의 수억, 수십 억 단위의 돈이 들 일은 없다. 그 이유가 완치법이나 치료제가 없기 때문이라는 점이 쓰라리지만 말이다.
'그럴싸한 그림'이어야 가능한 지원
그러나 이야깃거리를 좋아하는 언론매체와 복지지원단체는 수십만 원짜리 신발 한 켤레나 150만 원 전후의 척추보조기 정도로 만족하지 않는 편이다. 나와의 면담 후 다소 당황한 낯으로 보였던 담당자로부터 다시 연락이 온 것은 그로부터 며칠 뒤였다. 상부와의 상의 끝에, 우리 아이와 같이 맞춤 신발이 필요한 아이들 10명을 대상으로 신발 2켤레씩을 지원해주기로 결정했다는 것이다. 50만원짜리 2켤레를 10 가정에 지원한다면 그럴싸한 그림이 만들어진다고 판단한 것일 테다.
그 연락을 받고 회원들을 수소문해 맞춤신발이 필요한 가정이 몇 가정이나 되는지 파악한 다음, 해당 단체에서 작성해달라고 요청한 '신청서' 양식을 열어보았다. 그때서야 알게 되었다. 대표인 내가 각 가정의 소득수준을 파악한 다음, 그 소득 수준에 근거해 '추천서'를 써야 신발 제작 지원이 가능하다는 것을. 해당 단체의 담당자는 내게 사전에 소득 수준에 대한 얘기를 한 적이 없었기에 황당했다. 심지어 사전 면담 때 내가 그런 방식의 접근을 싫어한다고 분명히 밝혔는데도 이러한 신청서 양식을 보냈다는 점에 화가 났다.
동정이 아니라 권리의 문제다
평소 시혜적 복지에 대한 반감이 강한 나로서는 도저히 받아들일 수 없는 일이었다. 물론 우리 집 형편에 신발 한 켤레에 50만 원을 들이는 건 결코 쉽지 않다. 하지만 우리에게 신발 제작 지원이 필요한 것은 우리가 돈 없고 불쌍한 사람들이어서가 아니라, 신발은 사람이 한 사회의 일원으로서 사회생활을 하는 데 반드시 필요한 물건이기 때문이다.
신발은 누구나 적정한 가격에, 사는 곳 근처에서 쉽게 구할 수 있는 것이어야 한다. 발 모양이 달라 기성신발을 신을 수 없는 이들을 위한 신발을 제작하는 곳을 찾기가 쉽지 않은 상황에서, 진짜 필요한 것은 이러한 사람들을 위한 신발 제작 기술을 개발, 전승, 보편화하는 것이다. 각 가정의 경제 사정을 캐묻고 50만원짜리 신발이 부담되는 집이냐, 아니냐를 따질 것이 아니라 국내 맞춤신발 제작 여건과 환경을 점검하고, 현재 기술로 어느 수준까지 가능한지 실험도 해보고, 그 과정을 개선해가며 상용화되도록 견인하는 것이다. 그런데 각 가정의 재정 상태를 파악하고 선별을 하라니.
가난을 증명해야만 받을 수 있는 지원
화를 주체할 수 없어 당장 전화로 따졌지만, 돌아오는 답은 "원래 이런 사업은 다 소득을 따져서 한다"였다. 몰라서 따져 물은 것이 아니다. 그 관점을 이제는 바꿔야 하기에 따진 것이었다. 이미 일부 희소질환 환자들은 고액의 의료비로 가계가 휘청일 때 의료비 지원사업 등을 신청하고 있고, 그때마다 월 수입, 거주 형태, 자동차 소유 여부, 부채 여부, 경제적으로 왜 반드시 의료비 지원이 필요한지를 낱낱이 써내느라 '영혼이 털리는' 경험을 하고 있다.
평생의 '반려병'으로 질병을 안고 살아야 하는 선천성 희소질환자의 가족에게 의료비는 일회성 비용이 아니라 앞으로 계속 들어가야 하는 비용이므로 당연히 부담이 될 수밖에 없는데도, 그걸 굳이 개별 가정의 가난과 힘듦을 증명하는 방식으로 써내라 한다. 화가 나서 길길이 뛰는 내게, 복지지원단체 담당자는 의아하다는 듯이 물었다.
"대표님, 혹시 개별 가정들이 다 소득이 높아서 그러시는 건가요?"
무심한 제도 앞에서 느낀 무력감
이 말을 듣는 순간, 더이상의 문제제기는 무의미하다 느꼈다. 문제를 문제로 인식조차 하지 못하는 이들에게, 화내고 따져서 뭘 하겠는가. 결국 아이들을 위한 신발지원은 무산되었고, 나는 아마 그 단체의 여러 사람들에게 '이상한 아줌마'로 회자되고 있을 것이다.
그리고 그 일이 있은지 얼마 되지 않아, 나는 또 한번 무력감에 빠졌다. 지난 해 12월에 있었던 '범부처전주기의료기기연구개발사업단'과의 교류 이후, KT 증후군 환자에게 필요한 것들을 지원 받을 방법을 알아보기 위해 보건복지부 보험급여과에 면담 요청을 보냈는데, 그것이 반려되어 왔다. 이유는 아래와 같았다.
나는 면담 요청서에 분명히 적었다. KT 증후군 환자들 중 일부는 신발, 척추보조기, 압박스타킹 등을 주기적으로 교체해야 하지만, 현행 장애 기준에 맞지 않아 장애등록이 불가능하다고. 그 결과 장애인에게 제공되는 각종 보조기 지원에서도 제외되어 있다고.
내가 법을 몰라서 면담을 요청한 것이 아니라는 뜻이다. 제도의 사각지대에 놓인 사람들이 있다는 사실을 설명하고, 현실에 맞는 방법을 함께 찾자고 요청한 것이었다. 그러나 돌아온 답은 결국 이렇게 들렸다. '장애인이 아닌 희소질환자로서 지원을 받고 싶다면, 법적 근거부터 만들라.'
그 뒤로 지역구 국회의원 면담도 여러 차례 요청하고 있지만, 답이 없기는 마찬가지다. 그 이유는 모두가 알다시피, 지금이 지역 축제의 계절이자 다가올 지방선거의 계절이기 때문일 테다.
불쌍하거나, 무심하거나
이렇듯, 2026년 현재 대한민국에서 선천성 희소질환자를 바라보는 시각은 단 두 갈래 뿐이다.
불쌍히 여기거나, 무관심 하거나.
그 사이에서 한 사회의 구성원으로서 당연한 권리를 말하는 일이, 왜 이토록 낯선 일이 되어버렸는지 묻고 싶다. 나는 '못난 엄마'로서 동정을 구하는 것이 아니다. 한 사람의 어엿한 시민으로 자라고 있는 아이의 동료시민으로서, 이 아이의 당연한 자리를 묻고 있을 뿐이다.