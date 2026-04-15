모두가 기름값에 놀랄 때... 농가는 뿌리째 흔들리고 있다

큰사진보기 ▲3월 26일 강원 춘천시 서면의 감자밭에서 한 농민이 농업용 멀칭 비닐을 이랑에 씌우고 있다. 농가에 따르면 나프타 수급 불안정으로 인해 멀칭 비닐 1롤 가격이 30%가량 급등해 농사에 어려움을 겪고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중동 사태에 따른 원료 수급 불안 영향으로‘비닐 대란’이 우려가 확산되고 있는 3월 25일 서울의 한 시장에 비닐 관련 용품이 진열돼 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 농기계 이용 현장을 방문한 송미령 농림축산식품부 장관 ⓒ 연합뉴스 = 농림축산식품부 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 필자가 자신의 페이스북에 올린 글을 일부 수정, 보완한 것입니다. 글은 개인블로그(브런치)에도 실립니다.

모두가 기름값을 본다.호르무즈 해협이 사실상 마비됐다는 뉴스가 쏟아지고, 주유소 가격표가 바뀌고, 정부는 비축유 208일치를 말한다(산업통상부 등에 따르면, 3월 10일 기준 정부와 민간이 보유한 석유 비축 물량은 약 1억 9000만 배럴이다. 국제에너지기구에 따르면, 이 물량으로는 수입 없이 약 208일 정도 사용할 수 있다. - 편집자 주). 그런데 아무도 말하지 않는 게 있다.이 위기는 주유소에서 끝나지 않는다.지금 이 순간, 전남 고흥의 시설원예 농가는 하우스 보일러를 틀 때마다 시간당 경영비가 증발하고 있다. 경북 상주의 스마트팜 청년 농가는 매달 융자 상환금을 보내면서 비닐값 인상 고지서를 함께 받았다. 충남 부여의 멜론 농가는 멀칭 비닐을 구하지 못해 파종 일정을 미루고 있다. 이 사람들의 위기는 뉴스에 잘 나오지 않는다.한국 시설원예 농가의 경영비에서 난방비 비중은 30~50%다. 네덜란드나 일본 같은 시설원예 선진국보다 2배 이상 높다. 평시에도 이미 기름값에 목줄이 잡혀 있는 구조다.유가가 흔들리면 농가의 손익계산서가 먼저 흔들린다.바로 그 기름값이 지금 다시 요동치고 있다. 미국-이란 전쟁으로 호르무즈 해협의 유조선 통행량은 급감하고 있다.지난 2월 28일(현지시각) <뉴욕타임즈>는 선박 운행 정보 업체 관계자의 말을 인용해 "이날 밤 늦은 시간 기준으로 호르무즈 해협을 지나는 선박 통행량이 70% 감소했다"고 전했다. 최근 미 당국자들을 취재한 <월스트리트저널>의 14일 보도에 따르면, 지난 24시간 동안 20척 이상의 상선이 호르무즈 해협을 통과했지만, 여전히 전쟁 이전 수준의 회복은 아니다. 사실상 마비 상태는 유지되고 있고, 나프타 가격은 급등세를 이어가고 있다.문제는 유가가 단지 주유소 가격만 올리는 게 아니라는 점이다. 비료, 비닐, 유류, 사료, 포장재. 농사의 기본 투입재 다섯 가지가 한꺼번에 뛴다.한 가지 비용이 아니라, 농사의 기반 전체가 들썩이는 것이다.농식품부 점검회의에 따르면, 비료 핵심 원료인 요소의 약 38%가 호르무즈 해협을 거쳐 수입된다. 멀칭 비닐은 나프타 원료값 급등의 영향으로 소매가격이 20~40%까지 뛰었다. 사료도 환율, 해상운임, 유가의 삼중 압박을 받고 있다.나프타 가격 상승이 흔드는 것은 비닐만이 아니다. 육묘용 트레이, 비료 포대, 관수용 호스, 축산용 사일리지 래핑 필름까지 농업 현장의 자재 전반이 연쇄적으로 흔들린다. 한국 농업은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 깊이 석유화학 공급망 안에 들어가 있다.여기서 더 뼈아픈 대목이 있다. 2021년 요소수 대란 이후 우리는 중국 의존도를 낮추겠다며 수입선을 다변화했다. 그런데 그 다변화의 방향 중 하나가 중동이었다. 한쪽 리스크를 피하려다 다른 리스크에 갇힌 셈이다.이것이 다변화의 역설이다.나프타도 마찬가지다. 지난해 전체 나프타 수입의 77.6%는 중동산이었다. 2021년에는 44.7%였다. 의존도는 갈수록 깊어졌다.더 위험한 이유는 따로 있다. 생산비가 올라도 농산물 값이 같이 오르지 않는다는 점이다.농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 2025년에 비해 올해 토마토 등 일부 농작물의 소매가격은 하락했다. 겉으로만 보면 "채소값이 싸졌네"라고 생각할 수 있다. 하지만 이번 가격 하락에는 작황 호조에 따른 출하량 증가와 함께 경기 침체 속 소비 위축이 겹쳐 있다.공급 과잉이라면 농가도 다음 시즌에 면적을 조절할 수 있다. 하지만 수요 자체가 줄어드는 상황이라면 농가가 할 수 있는 일은 거의 없다.농가는 지금 위와 아래에서 동시에 눌린다.투입비는 30~50% 오르는데, 내가 키운 채소 값은 오히려 떨어진다. 비용은 위에서 누르고, 가격은 아래에서 무너진다. 농가 소득이 양쪽에서 잘리는 전형적인 '가위 효과'다.시설농가, 특히 융자를 받아 스마트팜에 투자한 농가들은 이 충격을 정면으로 맞는다. 스마트팜 온실 하나에는 수억에서 십수억 원이 들어간다. 정부 보조 50%, 자부담 20%, 융자 30%. 대개 5년 거치 10년 상환 구조다. 많은 농가가 시작부터 수억 원의 빚을 안고 들어간다. 이건 모든 상황이 좋을 때나 겨우 꾸려나갈 수 있는 구조다.난방비 비중이 30~50%인 시설농가에게 유가 급등은 곧바로 경영비 15~25% 급등으로 이어진다. 여기에 비료와 비닐값 상승이 겹친다. 매출은 줄고, 고정비는 폭증하고, 융자 상환금과 이자는 매달 빠져나간다.현금흐름이 마이너스로 돌아서는 순간, 버티는 문제는 곧 생존의 문제가 된다.정부는 난방비 부담을 덜기 위해 난방용 면세유 유가연동보조금을 한시 지원하고, 과채류 소비 촉진 행사를 추진하겠다고 밝혔다. 물론 필요한 조치다. 하지만 지금의 본질은 보조금 규모가 아니라 원자재 수급 자체를 안정시킬 구조가 없다는 데 있다. 비료 비축이든, 수급 안정화 기금이든, 가격 급등 국면을 흡수할 장치가 너무 약하다. 다행히 '필수농자재등지원법'이 통과돼 올해 12월부터 시행될 예정이지만, 지금 이 순간의 농가에게는 너무 먼 이야기다.가장 중요하게 봐야 할 것은 시차다.지금 봄 파종에 쓰는 비료와 비닐은 지난해 하반기에 사둔 물량이다. 창고에 있는 비료는 아직 "어제의 가격"이다. 하지만 여름과 가을에 밭에 뿌릴 비료는 "오늘의 폭등가"로 다시 사야 한다.즉, 농민은 미래의 비용을 오늘 먼저 지불하고, 그 결과를 내일의 불확실한 시장에 맡기는 싸움을 하고 있다.그래서 지금 마트에서 채소값이 싸다고 안심하면 안 된다. 진짜 충격은 하반기에 올 가능성이 크다.그때 가장 먼저 쓰러지는 사람들은 늘 같다.고흥에서 보일러를 돌릴 때마다 돈이 증발하는 시설농가. 상주에서 융자 상환금과 비닐 고지서를 동시에 받은 청년 농가. 부여에서 비닐을 구하지 못해 파종을 미룬 멜론 농가. 모두가 유가를 본다. 하지만 아무도 이 사람들을 보지 않는다.지금 봐야 한다.데이터는 평균의 함정에 빠지기 쉽지만, 현장은 각자의 사정으로 무너진다.