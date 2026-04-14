메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.04.14 18:50최종 업데이트 26.04.14 18:58

검찰, 전한길씨 구속영장 청구... 이 대통령 명예훼손 혐의

사유는 ▲혐의 소명 ▲사안 중대 ▲재범·도주 우려... 전씨, 전날 "감당할 수 있겠느냐" 엄포

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
전한길, 사전 구속영장 청구 전 피의자 조사 한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 13일 오후 서울 서초구 서울중앙지검에 사전 구속영장 청구 전 피의자 조사를 받기 위해 출석하며 자신의 의견을 설명하고 있다. 전씨는 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 등 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의를 받고 있다.
전한길, 사전 구속영장 청구 전 피의자 조사한국사 강사 출신 유튜버 전한길 씨가 13일 오후 서울 서초구 서울중앙지검에 사전 구속영장 청구 전 피의자 조사를 받기 위해 출석하며 자신의 의견을 설명하고 있다. 전씨는 이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 등 정보통신망법상 허위사실 적시 명예훼손 등의 혐의를 받고 있다. ⓒ 이정민

검찰이 법원에 전한길씨 구속영장을 청구했다.

서울중앙지방검찰청 인권보호부는 14일 오후 전한길씨에 대해 정통망법 위반(명예훼손) 및 전기통신기본법 위반 혐의로 사전 구속영장을 청구했다고 밝혔다.

검찰은 "자신이 운영하는 유튜브 채널을 통해 대통령과 국회의원에 대한 허위 사실을 유포해 피해자들의 명예를 훼손하고, 자기의 이익을 목적으로 전기통신설비에 의해 허위의 통신을 하였다는 혐의를 받고 있다"라면서 "구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대하며, 재범 및 도주의 우려가 있다고 보아 구속영장을 청구하였고, 심문기일에 검사가 직접 출석하여 의견을 개진할 예정"이라고 설명했다.

AD
전씨는 지난달 자신의 유튜브 채널에서 '이재명 대통령이 160조 원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 등의 출연자 주장을 여과 없이 내보냈고, 전씨 스스로도 그 주장을 요약하며 재차 언급했다. 전씨는 이준석 개혁신당 대표 하버드대 학력 위조도 주장했다.

전씨는 13일 검찰 조사 전 취재진을 만나 "4월에 백악관에 초청받아서 가기로 돼 있었지만, 5월 초로 연기된 상태다. (내가) 구속되면 이재명 정권이 감당할 수 있겠나"라면서 "(나를) 구속 시킨다면 2030 청년들의 분노, 전 국민의 분노가 들불 같이 타오르고 이재명 정권의 종말을 가져올 것"이라고 주장했다.

#전한길

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글4
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
선대식 (sundaisik) 내방
  • 페이스북

    • 오마이뉴스 법조팀 기자입니다. 제가 쓰는 한 문장 한 문장이 우리 사회를 행복하게 만드는 데에 필요한 소중한 밑거름이 되기를 바랍니다. 댓글이나 페이스북 등으로 소통하고자 합니다. 언제든지 연락주세요.

    이 기자의 최신기사'58번 증언 거부' 김건희, "윤석열의 배우자?" 질문에만 대답했다


    독자의견4

    연도별 콘텐츠 보기