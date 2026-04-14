"욕설 파문, 매관매직 의혹 김하수 청도군수 공천 배제하라"

큰사진보기 ▲김하수 청도군수의 공천을 반대하는 경북 청도군 주민과 일부 당원들이 14일 오후 국민의힘 경북도당에 '공천 배제'를 요구하는 공개질의서를 전달했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김하수 경북 청도군수가 10일 오후 청도군청 대회의실에서 기자회견을 열고 자신의 여러 의혹에 대해 사실무근이라고 주장했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

경북 청도군 주민들이 욕설 파문과 매관매직 의혹을 받는 김하수 경북 청도군수에 대한 공천을 배제해야 한다고 촉구하고 나섰다.'청도의 자존심을 지키고자 하는 국민의힘 당원 및 군민'들은 14일 국민의힘 경북도당에 김하수 군수의 공천을 배제할 것을 요구하는 공개질의서를 전달했다.이들은 "김 군수를 둘러싼 비위 사실들은 공당의 후보로서 갖추어야 할 최소한의 자격조차 상실했음을 보여주고 있다"라며 "김 군수에 대한 공천을 즉각 배제해야 한다"라고 요구했다.이들은 우선 김 군수가 지난해 요양원 여직원에게 폭언을 하고 무마하기 위해 녹취록을 폭로한 요양원 원장 집에 무단으로 침입한 것과 관련 "단체장이 법의 심판대에 오른 것만으로도 청도의 수치"라며 "향후 군정 공백이 불 보듯 뻔한 상황에서 공천을 강행하는 것은 군민을 기만하는 행위"라고 비판했다.이어 "최근 언론을 통해 보도된 인사 대가 수수 의혹은 청도판 권력형 비리의 전형"이라며 "돈을 전달한 의혹을 받는 인물은 김 군수의 20년 지기이며 4번의 선거를 함께 치르며 자금을 담당해 온 최측근"이라고 주장했다.그러면서 "이토록 가까운 경제공동체가 수사 중 잠적했다는 사실은 그 자체로 죄를 자백하는 것이나 다름없다"라며 "꼬리 자르기로 덮을 수 있는 사안이 아니다"라고 강조했다.또 "입에 담지 못할 여성 비하 발언과 폭압적 언행은 비록 공소시효가 지났을지언정 공직자의 도덕적 파산을 의미한다"라면서 "법망은 피했을지 모르지만 군민의 마음에서는 이미 제명당했다"라고 주장했다.이들은 "범죄 혐의자, 부패 의혹자, 도덕적 파산자를 걸러내지 못한다면 청도 민심은 매서운 심판의 칼날을 들 것"이라며 "국민의힘 공관위의 현명하고 공정한 결단을 촉구한다"라고 요구했다.김 군수는 지난해 3월 청도읍의 한 요양원 원장에게 전화해 "전 뭐라 카는(하는) 가스나(여성) 있나"라며 "죽이뿐다(죽여 버린다). 다음에 군수가 누가 될지도 모르는데 '너무 설친다' 그따위 소리나 하고"라는 등의 폭언을 퍼부었다가 입건돼 조사를 받았다.또 당시 발언을 사과하겠다며 요양원장 집에 무단으로 들어갔다가 공동주거침입 혐의로 검찰에 송치됐다.최근에는 승진을 원하는 공무원으로부터 청탁 대가로 3000만 원을 수수했다는 의혹의 녹취록이 공개되면서 경북경찰이 수사를 하고 있다. 이에 대해 김 군수는 전혀 사실이 아니라고 부인했다국민의힘 소속으로 청도군수 재선에 나선 김 군수는 이번 주에 예비후보 등록을 할 예정이다.