동작구, 위기 소상공인·저소득층에 '희망자금' 지원

큰사진보기 ▲동작구청 ⓒ 박정길 관련사진보기

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서울시 동작구(구청장 박일하)가 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 위기 소상공인과 저소득 주민의 경영 안정과 자립 기반 마련을 위해 '위기 소상공인·저소득층 희망자금 지원사업'을 추진한다.이번 사업은 저금리 융자 지원과 생활안정 긴급자금 지원으로 구성되며, 중위소득 150% 미만 저소득 주민을 중심으로 지원한다. 구는 단순한 일회성 지원이 아니라 주민 생활안정기금을 활용해 실질적인 회복 기반을 마련하는 데 목적이 있다고 설명했다.동작구청 경제정책과 김시영 주무관은 14일 기자와의 통화에서 "고물가와 경기침체로 주민들의 어려움이 커진 상황에서 지원 필요성이 높아졌다"며 "위기 소상공인은 폐업이나 경영 악화로 업종 전환이나 재창업을 준비하는 주민 중 저소득층에 해당하는 경우를 중심으로 지원하는 것"이라고 밝혔다.김 주무관은 "단순히 소상공인을 지원하는 사업이라기보다 주민 생활 안정에 초점이 맞춰져 있다"며 "동작구 주민이면서 서울시 내에서 영업 중인 경우도 대상에 포함된다"고 설명했다.저금리 융자 지원은 주민소득지원과 생활안정기금으로 나뉘며 총 3억 원 규모로 예산 소진 시까지 운영된다. 중소기업 육성기금 지원 융자 이율보다 0.5% 낮은 연 1.0% 초저금리로 제공되는 것이 특징이다.주민소득지원은 영세 자영업자나 새로운 소득사업을 계획하는 주민을 대상으로 하며 최대 3천만 원까지 지원된다. 생활안정기금은 화재, 재난, 긴급 의료비 등 위기 상황에 놓인 주민에게 최대 2천만 원까지 지원된다. 상환 조건은 2년 거치 후 2년 원금균등 분할상환 방식이다.생활안정 긴급자금 지원은 소상공인 폐업·재창업 지원, 실업자 긴급지원, 재난·질병 긴급지원 등 3개 분야로 운영된다.소상공인 폐업·재창업 지원은 폐업 후 업종 전환이나 재창업을 준비하는 관내 10개 업체를 대상으로 점포 철거비와 기자재 구입비를 각각 최대 100만 원씩, 총 200만 원까지 지원한다. 실업자 긴급지원은 갑작스러운 실직으로 생계가 어려운 10가구에 50만 원씩 지급된다. 재난 극복 생계자금 및 긴급의료비 역시 화재나 질병 등 긴급 상황에 놓인 10가구에 50만 원씩 지원된다.해당 긴급자금은 세 가지 항목 중 하나만 선택해 신청할 수 있으며, 저금리 융자 지원과 중복 신청은 불가능하다.김 주무관은 "융자 사업의 경우 신용 심사를 통과해야 하기 때문에 실제 지원까지 이어지지 않는 경우도 있다"며 "국민은행 동작구청점을 통한 사전 상담이 필요하다"고 설명했다.신청 기간은 4월 13일부터 24일까지다. 신청자는 동작구청 누리집 공고문을 확인한 뒤 구비서류를 지참해 동작구청 7층 경제정책과로 방문 접수하면 된다.박일하 동작구청장은 "금융 접근성이 낮은 주민과 생계에 어려움을 겪는 소상공인의 부담을 덜고 실질적인 생활 안정에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 위기 상황에 놓인 주민을 세심하게 살피는 지원 정책을 이어가겠다"고 말했다.