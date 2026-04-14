울주군, 868억 원 식물원 추진에 시민단체 "사업 타당성 없어" 비판

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울산 울주군이 2030년 준공을 목표로 국비 지원 없이 전액 군 예산 868억 원으로 해맞이 명소 간절곶에 식물원 건립을 추진 중이다.최근 이순걸 울주군수는 기자회견을 통해 "우리나라에서 가장 먼저 해가 뜨는 간절곶에 사계절 내내 아름다운 꽃이 피는 '정원 랜드마크'가 더해진다면 울주 관광의 패러다임을 바꾸는 전환점이 될 것이다"라며 "간절곶 식물원이 우리 울주군을 넘어 대한민국을 대표하는 랜드마크로 조성될 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다"라고 말했다.하지만 지방선거를 앞두고 시민단체 와 정치권에서는 "원전 지원금으로 예산이 풍부한 울주군이 무리한 사업을 진행한다"라는 비판의 목소리가 나오고 있다.14일, 울산시민연대는 성명을 내고 "868억원 간절곶 식물원 사업은 타당성 조사에서 경제성(B/C)이 0.499에 불과한 것으로 확인됐다"라며 "이는 공공사업으로서의 기준인 1점의 절반에도 미치지 못하는 수준으로, 사업의 경제적 타당성은 사실상 없다는 것을 의미한다"고 지적했다.이어 "관련 용역보고서에서는 매년 23억원가량의 적자가 발생할 것으로 예상했다"라며 "이런 상황에서 300억 원을 더 투자해 국제공모 사업으로 변경해 도합 1200억 원 규모로 더 키울 예정인데, 핵발전소 피해보상으로 들어온 재원이 이런 식으로 낭비하는 것을 묵과할 수 없다"고 대응을 예고 했다.울산시민연대는 특히 "울주군보다 훨씬 열악한 재정을 가진 타 군 지자체에서는 고령인구 증가, 인구소멸 등을 타개하기 위해 버스 공영제를 도입해 열악한 농어촌 지역의 공공교통망을 보완, 확충하는 정책을 펼치고 있다"라고 대비했다.이어 "이와 대조해 보면 울주군은 핵발전소와 산업단지로 제법 재정적 여유가 있다는 이유로 번쩍거리는 대형적자 시설물 사업을 아무렇지도 않게 펼치는 정책적 나태함, 견제받지 않는 정치구조의 문제를 지적하지 않을 수 없다"라고 밝혔다.그러면서 "시민의 안전을 담보로 받은 재원을 보여주기식 시설물에 쏟아버리는 것이 아니라 시민의 삶을 지키는 데 사용되어야 한다"고 덧붙였다.김시욱 민주당 울주군수 예비후보도 14일 시의회에서 기자회견을 열고 "연말 보도블럭 교체, 산 깎아 공사 등에 막대한 예산이 사용되었으나 군민의 삶에 실질적인 도움이 되지 못했고, 특히 지난 10년간 울주군의 교육경비보조금이 20~30억 원대에 머물렀다"라며 "식물원 건립 대신 교육 분야 투자가 필요하다"고 밝혔다.그는 "868억 원짜리 식물원과 수시로 갈아엎는 보도블럭이 우리 아이들의 성적을 올려주었나, 청년 일자리를 만들어 주었나"라며 "식물원 하나 짓는데 868억 원을 쏟아부으면서 정작 아이들의 미래에는 지갑을 닫는 이 기막힌 현실을 이제는 끝내야 한다. 낡은 치적쌓기의 관성을 끊어야 한다"고 밝혔다.