울산 중구-공공기관 6곳, 기후위기 대응·탄소중립 실현에 '맞손'

▲울산 중구가 4월 14일 오후 3시 중구청 중회의실에서 우정혁신도시 내 공공기관 6곳과 ‘기후위기 대응 공동협력’ 업무협약을 체결했다. 이날 협약식에는 김영길 중구청장과 혁신도시 공공기관 관계자 등 20여 명이 참석했다. ⓒ 울산 중구 관련사진보기