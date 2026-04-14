20대 청년도 헉헉대는 곳... 한림대 '언덕 캠퍼스'의 맨얼굴

큰사진보기 ▲엘레베이터를 타려면 계단이 필수정문 앞 언덕을 피하려면 이용해야 하는 도서관 엘레베이터, 엘레베이터까지 가기도 쉽지 않다. ⓒ 정은민 관련사진보기

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"평소엔 10분이면 넉넉하게 올라가던 길인데, 목발을 짚으니 30분이 넘게 걸렸어요.가장 힘들었던 건 엘리베이터가 있는 건물을 찾아 빙빙 돌아가야 했다는 점입니다. 엘리베이터를 타기까지도 가파른 길들이 많았어요. 심지어 비라도 오는 날엔 등교하다 미끄러질까 봐 너무 무서워서 아예 자체 휴강을 한 적도 있습니다. 학교 바로 앞에 자취하는데도 어쩔 수 없이 택시를 타고 수업을 들으러 가야 했던 적도 많았어요."

"옆에서 부축하며 같이 올라가는데, 경사가 너무 심해서 뒤로 넘어갈 뻔한 아찔한 순간이 한두 번이 아니었어요. 잠깐 다친 친구를 돕는 저도 이렇게 힘든데, 매일 휠체어를 타야 하는 학우들은 도대체 학교를 어떻게 다니라는 건지 막막해 보였습니다. 엘리베이터를 수리라도 하는 날엔 아예 이동이 불가능한 구조잖아요. 전동 카트 같은 교내 이동 지원 서비스가 적극적으로 마련되어야 한다고 생각합니다."

덧붙이는 글 | 기자는 한림대학교에 재학 중인 학생입니다. 누구나 차별 없이 안전하게 다닐 수 있는 '배리어프리(무장애)' 캠퍼스가 되기를 바라는 마음으로 직접 걸으며 취재했습니다.

대학가에는 이른바 '언덕 부심'이라는 게 있다. 북한산 자락에 거대한 에스컬레이터까지 설치한 상명대학교나 스키장 슬로프를 뺨친다는 부산 동의대학교처럼, 저마다 "우리 학교 등굣길이 제일 험난하다"며 고충을 토로하는 것이다. 강원도 춘천에 위치한 한림대학교 학생들 역시 이 '등산 캠퍼스' 논쟁에서 절대 빠지지 않는다.정문을 통과해 캠퍼스 안으로 향하는 가파른 오르막길 앞에서는 건장한 20대 청년들도 헉헉대며 숨을 고르기 일쑤다. 만개한 벚꽃이 아름다운 봄날의 캠퍼스지만, 두 다리가 튼튼한 비장애인 학생들에게도 이토록 버거운 '헐떡고개'라면 만약 휠체어를 타야 하거나 다리를 다친 학생은 이 거대한 장벽을 어떻게 넘고 있을까?기자는 지난 13일, 캠퍼스 내 주요 동선인 '정문에서 공학관', 그리고 '기숙사에서 일송아트홀' 구간을 목적지로 설정하고 각각 두 가지 통학 루트를 직접 비교해 보았다.먼저 정문에서 교내 가장 높은 곳에 위치한 공학관으로 향하는 가장 빠른 가파른 직선 오르막길이다. 비장애인 학생의 평범한 걸음걸이로 측정해 본 결과, 공학관 입구까지 정확히 '13분 20초'가 소요됐다. 숨이 턱 끝까지 차오르고 종아리가 당겼지만, 시간 자체는 그리 오래 걸리지 않았다.반면, 휠체어나 목발 이용자를 가정한 '배리어프리(무장애) 우회 루트'는 상황이 달랐다. 가파른 언덕을 피해 타 건물의 엘리베이터를 갈아타고 구름다리 등을 이용해 우회하는 방식을 택했다. 그 결과, 소요 시간은 '이 더 걸렸다.특히 유동 인구가 많은 1교시 수업 전이나 점심시간에는 두 번의 엘리베이터에서 모두 대기해야 해 시간이 훨씬 지체됐다. 반면 사람이 적은 오후 시간에는 20분이 채 걸리지 않는 등 시간대별 편차도 컸다. 정문에서 공학관으로 가는 길뿐만 아니라, 학생들이 많이 이용하는 기숙사에서 일송아트홀로 향하는 경로 역시 사정은 비슷했다.문제는 시간만이 아니었다. 휠체어 이용자가 어느 건물 엘리베이터를 타야 언덕을 피할 수 있는지 안내하는 표지판은 턱없이 부족했고, 우회로 중간중간 바닥이 고르지 못한 구간도 있어 휠체어나 목발 이용 시 진동으로 인한 불편함과 안전사고의 위험성마저 엿보였다. 또한, 평평한 길로 가기 위해 엘리베이터를 타려고 해도, 그 앞까지 가기 위해 또다시 가파른 언덕이나 계단을 여러 칸 올라야 하는 상황도 많았다. 심지어 기숙사에서 강의동으로 이동하려면 계단이나 심한 오르막길을 지나지 않고서는 접근이 거의 불가능한 구간도 존재했다.실제로 캠퍼스 내 이동권 문제로 고충을 겪은 학생의 이야기를 들어보았다. 지난 학기 발목 부상으로 한 달 넘게 깁스를 한 채 통학했다는 한림대 재학생 A(24학번)씨는 당시의 경험을 지옥 같았다고 회상했다.옆에서 이를 지켜보는 학우들의 시선도 편치만은 않다. 그의 등하교를 도왔던 B(24학번)씨는 학교 측의 세심한 배려 부족을 꼬집었다.대학은 학문을 탐구하고자 하는 누구에게나 평등하게 열려 있어야 하는 공간이다. 한림대학교 특유의 가파른 지형 자체를 하루아침에 평지로 깎아낼 수는 없다. 하지만 물리적인 지형이 장애 학생의 '학습권'을 침해하는 보이지 않는 장벽으로 방치되어서는 안 된다.누군가에겐 튼튼한 두 다리로 오르는 낭만적인 언덕이지만, 다른 누군가에겐 배움의 길을 가로막는 거대한 장벽일 수 있다. 누구에게나 평등하게 열려 있는 안전한 캠퍼스를 위해, 이제는 학교와 학생 모두가 이 불편한 언덕을 되돌아보고 실질적인 '배리어프리' 인프라 확충에 목소리를 내야 할 때다.