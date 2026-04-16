세월호 참사 이후 12년, 유가족에게 국가는 무엇이었나

큰사진보기 ▲세월호참사 관련 시민사회 불법사찰 문건 내놔라! 2차 국정원 정보공개청구 기자회견을 2024년 4월 15일 (사)4.16세월호참사가족협의회와 4.16연대, 국정원에사찰당한단체들이 공동으로 진행한 모습. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲세월호참사 12주기 기억약속시민대회 국정원불법사찰 공론화 프로젝트4월 11일 세월호참사 12주기 기억약속시민대회에서 국정원의 불법사찰에 대한 공론화 프로젝트를 진행하였다. ⓒ 4.16연대 관련사진보기

세월호참사 12주기: 국정원 불법사찰 공론화 프로젝트 참여하기 4.16연대는 국정원의 세월호참사 피해자 및 시민사회를 대상으로 한 불법사찰 공론화를 위한 프로젝트를 진행중에 있다.

🔗 https://sites.google.com/416act.net/416truthnotfoundproject

나는 (사)4.16세월호참사가족협의회 총괄팀장을 맡고 있으며, 동시에 국가기관의 불법사찰 피해자다. 참사 이후 우리 (사)4.16세월호참사가족협의회는 사랑하는 가족을 잃은 슬픔 속에서 진상규명을 요구하며 너무나 힘든 지난 12년을 살아왔다. 그 과정에서 국가가 우리를 보호하기는커녕 감시의 대상으로 삼았다는 사실을 마주 했을 때 느낀 충격과 배신감은 이루 말할 수 없다.세월호참사 이후 피해자들은 왜 이런 비극이 발생했는지, 그리고 왜 구조가 제대로 이루어지지 않았는지에 대한 진실을 알고자 했다. 이는 피해자로서 너무나 당연한 요구였다. 그러나 국가정보기관은 이러한 목소리를 경청하기보다 관리와 통제의 대상으로 바라봤다.피해자 가족 모임의 활동, 기자회견, 집회 참여 여부 등 일상적인 시민 활동들이 기록되고 분석되었다는 사실은 우리에게 또 다른 상처였다. 참사로 인한 고통만으로도 버거웠던 가족들에게 국가가 우리를 의심하고 감시했다는 사실은 깊은 모욕감과 두려움을 남겼다. 우리는 피해자였지만, 동시에 감시받는 대상이 되었다.국가 기관의 사찰은 단순한 정보 수집의 문제가 아니었다. 그것은 피해자 가족들의 심리와 행동에 실제적인 많은 영향을 미쳤고, 피해자 가족들 사이에서는 "우리의 말과 행동이 또 기록되는 것은 아닐까"라는 불안이 퍼져 어떤 가족들은 공개적인 발언을 주저하게 되었다. 활동 참여 자체를 망설이는 가족들도 있었다. 이미 큰 상실을 겪은 가족들에게 국가의 감시는 또 다른 압박이었다.무엇보다 심각한 문제는 국가에 대한 신뢰의 붕괴였다. 진상규명을 위해서는 국가기관과의 협력과 신뢰가 필수적이다. 그러나 피해자를 감시 대상으로 삼은 국가를 어떻게 신뢰할 수 있겠는가. 세월호참사와 이후 국가의 태도는 가족들과 국가 사이의 신뢰 형성을 근본적으로 훼손했다.실제 정보공개청구 과정에서 확인된 사례들은 그 심각성을 보여준다. 세월호 피해자 가족들의 집회나 기자회견 일정이 세부적으로 정리된 문건이 존재했고, 피해자 단체의 활동 방향이나 내부 상황을 분석한 보고도 작성된 정황이 확인되었다. 일부 문건에서는 피해자 가족들의 활동을 '관리 대상'으로 분류하기도 했다. 이러한 기록은 단순한 상황 보고를 넘어, 시민 활동을 잠재적 위협으로 바라본 국가의 시각을 여실히 드러낸 증거다.지금이라도 국가정보원은 세월호참사와 관련해 작성된 모든 사찰 자료를 투명하게 공개해야 한다. 이에 우리는 국정원에 다음의 자료를 요구한다.첫째, 세월호 피해자 가족과 관련해 작성된 보고서, 분석 문건, 동향 파악 문서 일체다.둘째, 피해자 가족 및 시민단체 활동에 대한 정보 수집 과정과 지시 체계를 확인할 수 있는 내부 문건이다.셋째, 이러한 사찰이 어떤 정책적 목적 아래 이루어졌는지 보여주는 의사결정 자료다.부분적인 공개나 선별적인 공개로는 충분하지 않다. 피해자들이 국가에 의해 어떻게 기록되고 관리되었는지 전체를 확인할 수 있어야 한다. 그것이 최소한의 책임 있는 태도다.앞으로 국가정보원과 정부가 취해야 할 자세는 분명하다. 진실을 숨기지 말고 완전히 공개해야 하며, 불법사찰에 대해 명확한 책임을 인정하고 공식적인 사과를 해야 한다. 또한 피해자에 대한 실질적인 회복 조치를 마련해야 한다.무엇보다 중요한 것은 피해자를 국가의 관리 대상이 아니라 권리를 가진 시민으로 존중하는 태도다. 세월호참사 피해자 가족들은 국가의 적이 아니라, 진실을 요구하는 시민이다.현재 우리는 세월호참사 피해자에 대한 불법사찰 문제를 공론화하기 위해 정보공개청구 운동을 진행하고 있으며, 앞으로도 이를 계속 확대해 나갈 것이다. 이 운동의 목적은 단순히 과거의 잘못을 밝히거나 개인의 명예를 회복하는 데만 있지 않다. 국가기관이 피해자와 시민을 감시하는 관행이 다시는 반복되지 않도록 제도적 책임을 묻는 사회적 과정이다.사찰 기록은 단순한 행정 문서가 아니다. 그것은 국가가 피해자를 어떻게 인식했는지를 보여주는 기록이며, 동시에 민주주의의 기준을 묻는 문제다.세월호참사는 아직 끝나지 않았다. 진실이 온전히 밝혀지고 국가가 제 역할을 다할 때 비로소 매듭지어질 수 있다. 피해자를 감시하던 국가에서, 시민의 눈물을 닦아주는 국가로 거듭나길 간절히 바란다. 진실이 완전히 밝혀지고, 국가가 책임을 다할 때 비로소 우리는 그날을 기억하는 사회로 나아갈 수 있을 것이다.장동원 ((사)4.16세월호참사 진상규명 및 안전사회건설을 위한 피해자 가족협의회 총괄팀장 / 애진아빠)