일하다 다쳤다면, 국적도 고용형태도 묻지 않는다

아래 글은 <화성시민신문>에 기고한 노무법인약속 박정준 노무사의 칼럼입니다.

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다. 이 글을 쓴 박정준씨는 노무법인약속 노무사입니다.



4월 28일은 산재근로자의 날입니다. 이 날을 계기로 산업재해보상보험, 흔히 '산재보험'이라 불리는 제도의 작동 원리를 짚어보고자 합니다. 산재보험은 단순히 사고가 났을 때 돈을 받는 제도가 아닙니다. 그 이면에는 일하다 다친 노동자의 생존을 국가가 책임진다는 법적 선언이 담겨 있습니다. 특히 화성처럼 제조업 사업장이 밀집한 지역에서 일하는 노동자라면, 이 제도의 원리를 정확히 이해하는 것이 스스로를 지키는 첫걸음이 될것입니다.많은 이들이 모르는 사실이 있습니다. 산재보험이 생기기 전부터, 근로기준법에는 이미 사업주의 재해보상 의무가 규정되어 있었다는 사실입니다. 현행 근로기준법 제78조부터 제92조까지는 업무상 재해에 대하여 사용자의 재해보상의무를 정하고 있습니다.노동자가 업무상 부상을 입거나 질병에 걸리면 사업주가 요양비를 부담하고, 일하지 못하는 기간에는 평균임금의 60%를 휴업보상으로 지급해야 하며, 사망 시에는 유족보상과 장의비를 지급해야 한다고 명시되어 있는 것입니다. 사업주가 이를 이행하지 않으면 근로감독관에게 신고할 수 있고, 노동청이 시정을 명할 수 있습니다.그렇다면 왜 근로기준법상 재해보상만으로는 충분하지 않을까요?첫째, 사업주 개인의 자력에 전적으로 의존하는 구조입니다. 근로기준법상 재해보상은 사용자가 직접 노동자에게 지급하는 구조입니다. 사용자가 재산이 없거나, 폐업하거나, 지급을 거부하면 노동자는 사실상 보상을 받을 방법이 없습니다. 노동청이 시정명령을 내려도 사업주에게 돈이 없으면 그것으로 끝입니다. 법적 의무와 실제 이행 사이의 간극이 발생하는 것입니다.둘째, 노동청 신고만으로는 강제 집행이 어렵다는 점입니다. 근로감독관은 사업주에게 시정명령을 내릴 수 있지만, 보상금을 강제로 노동자에게 지급시키는 집행 권한은 없습니다. 결국 집행이 되지 않으면 검찰로 기소의견으로 송치하는 것으로 종결됩니다. 결국 사업주가 계속 버티면 노동자는 민사소송으로 가야 하는데, 소송은 비용과 시간이 듭니다. 그 사이 노동자의 치료와 생계는 보장되지 않습니다.그래서 우리는 일하다 다쳤을때 산재보험을 청구해야 하는 것입니다.산재보험의 핵심은 '무과실 책임주의'입니다. 노동자의 잘못 여부와 무관하게, 업무와 재해 사이의 관련성만 인정되면 보상이 이루어 집니다. 사용자는 보험료를 납부하고, 국가(근로복지공단)가 그 재원으로 재해 노동자에게 직접 보상합니다. 사용자가 파산하거나 보험료를 체납했더라도 노동자의 치료비, 휴업급여, 장해급여 등은 소멸하지 않습니다. 개별 사용자의 자력이 아닌 사회 전체의 위험 분담 구조로 설계되어 있기 때문입니다.적용 범위도 넓습니다. 노동자를 1인이라도 사용하는 모든 사업장에 자동으로 적용되며, 사용자가 산재보험 가입 신청을 하지 않았더라도 법적 요건을 갖춘 사업장이라면 당연히 적용 대상입니다. 사용자가 산재보험을 가입하지 않았다고 하더라도, 산재가 발생하면 신청할 수 있습니다.업무상 재해의 범위 역시 단순 사고에 그치지 않습니다. 업무상 질병, 출퇴근 중 사고, 과로나 스트레스로 인한 뇌·심혈관 질환, 직업성 암까지 업무 관련성이 인정되면 산재로 승인받을 수 있습니다.산재가 승인되면, 치료 기간 의료비를 지원하는 요양급여, 일하지 못하는 기간 평균임금의 약 70%를 지급하는 휴업급여, 장해가 남은 경우의 장해급여, 사망 시 유족에게 지급되는 유족급여 등을 받을 수 있습니다. 산재보험 보상을 받은 후에도 사용자의 귀책사유가 인정된다면 민사소송을 통해 추가 배상을 청구하는 것도 가능할 것입니다.산재보험은 국적을 묻지 않습니다. 고용허가제를 통한 이주 노동자는 물론, 체류 자격이 없는 미등록 이주노동자도 산재보험 적용 대상입니다. 대법원과 근로복지공단 모두, 미등록 이주 노동자라도 실질적인 근로관계가 있었다면 산재보험을 적용받는다는 입장을 일관되게 유지하고 있습니다. 핵심은 '실제로 근로관계가 존재했는가'입니다.근로계약서가 없어도, 4대 보험에 가입되어 있지 않아도, 고용 기록이 남아 있지 않더라도, 실제로 그 사업장에서 일했다는 사실을 입증할 수 있다면 신청이 가능합니다. 함께 일한 동료의 진술, 급여 이체 내역, 사업장 출입 기록, 문자메시지 등이 모두 입증 자료가 될수 있습니다.사용자가 산재신청을 거부하거나 신청을 방해해도 문제없습니다. 산재보험은 사용자의 동의 없이도 노동자 본인이 단독으로 근로복지공단에 직접 신청할 수 있습니다.산재보험은 '가입 여부'가 아니라 '일했는가'를 기준으로 작동합니다.화성시는 제조업 사업장이 밀집한 산업도시이자, 다양한 국적의 이주노동자들이 함께 일하는 도시입니다. 일하다 다쳤을 때 제도의 문이 닫혀 있어서는 안 됩니다. 일하다 다쳤다면, 반드시 산재보험을 청구하십시오. 국적도, 고용형태도, 사업주의 동의도 조건이 아닙니다.