화성이주노동자 에어건 사건 "명백한 고의" vs. "실수로 생긴 사고"

큰사진보기 ▲화성시 발안공단에 위치한 업체 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲외국인노동자가 사업장에서 에어건을 들고 작업하고 있는 모습. ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시 발안공단 도금업체에서 발생한 이주노동자 학대 사건을 둘러싸고 사업주와 피해 노동자 간의 주장이 정면으로 충돌했다. 사업주 A씨는 "작업 중 실수로 발생한 사고"라는 입장인 반면, 피해자 측은 "고의적인 가해 행위이자 상습적 괴롭힘의 결과"라고 맞서고 있다.14 사업주 A씨는 대리인인 김선용 변호사를 통해 '경위 설명자료'와 '입장문'을 내고 당시 상황을 해명했다. 설명자료에 따르면 사고는 2026년 2월 20일 오전 11시경 부품 물기 제거 작업 중 발생했다. A씨는 박스를 옮기는 과정에서 에어건 손잡이가 눌려 바람이 노동자 C씨의 하반신에 닿았을 뿐, 항문에 직접 삽입하거나 밀착 분사한 사실은 없다고 주장했다.특히 논란이 된 "장난치지 마라"는 발언에 대해 A씨는 "에어건으로 장난을 쳤다는 의미가 아니라, C씨의 통증 호소를 심각한 부상으로 인식하지 못한 채 장난으로 오해해 한 말"이라고 해명했다. 또한 사고 직후 화성중앙병원과 아주대학교병원을 거치며 가능한 범위 내에서 치료비 결제 등 필요한 조치를 취했다고 덧붙였다.하지만 피해자 C씨를 조력하고 있는 법무법인 덕수 조영관 변호사의 입장은 전혀 다르다. 조 변호사는 14일 화성시민신문과의 통화에서 "에어건을 항문에 직접 쏜 것이 맞다"고 재차 확인했다.피해자 측은 의료적 사실을 근거로 제시했다. 검사 결과 C씨의 대장에서는 10cm 크기의 천공(구멍)이 발견되었는데, 외상이 없는 상태에서 대장에 이 정도의 외력이 가해질 수 있는 원인은 에어건 분사밖에 없다는 설명이다. 또한 "사업장 내에서 일상적인 괴롭힘과 폭행이 있었다"는 다른 노동자들의 증언도 확보했다고 밝혔다.초기 대응에 대해서도 조 변호사는 "오전 11시에 사건이 발생했음에도 최초 병원 기록은 오후 4시에야 나타난다"며 사업주가 여러 차례의 병원 후송 요구를 즉각 수용하지 않았다고 반박했다.현재 이 사건은 단순한 안전사고를 넘어선 형사 사건으로 번지고 있다. 경찰은 피해자 조사를 두 차례 마친 상태이며, 법원으로부터 영장을 발부받아 해당 사업장에 대한 압수수색을 진행 중이다.고용노동부 역시 이번 사건을 엄중히 보고 기획 조사를 진행하고 있으며, 피해 노동자의 산재 신청은 이미 승인된 상태로 알려졌다. 조 변호사는 "피해자가 2차 수술을 받기 위해 돈을 빌려야 했던 처참한 상황에서 통역인을 통해 인권단체에 도움을 요청하게 된 것"이라며 사건이 공론화된 배경을 설명했다.사업주 A씨는 "수사에 성실히 협조하고 위법 사실이 확인되면 법적 책임을 지겠다"면서도 "왜곡된 사실은 바로잡겠다"는 의지를 굽히지 않고 있어, 향후 수사 결과가 이번 사건의 진실을 가릴 결정적인 분수령이 될 전망이다.