박관열 직격탄에 김석구 맞불… "밝혀라" vs. "검증하자"

큰사진보기 ▲경기 광주시 더불어민주당 시장 후보 경선이 막바지로 향하는 가운데, 박관열·김석구 예비후보 간 공방이 본격화되고 있다. 정책 경쟁을 넘어 ‘후보 검증’을 둘러싼 충돌이 전면으로 부상하는 양상이다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 광주시 더불어민주당 시장 후보 경선이 막바지로 향하는 가운데, 박관열·김석구 예비후보 간 공방이 본격화되고 있다. 정책 경쟁을 넘어 '후보 검증'을 둘러싼 충돌이 전면으로 부상하는 양상이다.박관열 예비후보는 14일 김석구 예비후보를 향해 공개 질의를 던지며 지난 행적에 대한 해명을 요구했다. 박 예비후보는 "당이 가장 어려웠던 시기, 당원과 시민들이 현장에서 싸우고 있을 때 후보가 어디에 있었는지 묻지 않을 수 없다"며 "민주당의 이름을 말하기 전에 그 시간에 대한 설명이 필요하다"고 밝혔다.특히 김 예비후보의 경기도 산하기관 재직 이력을 거론하며 "당의 정책과 가치가 흔들리던 시기에 어떤 역할을 했는지 분명히 해야 한다"고 지적했다. 이어 "선거가 임박해 특정 정치 인물을 전면에 내세우는 방식이 과연 책임 있는 정치인지도 시민들이 판단할 문제"라고 덧붙였다.박 예비후보는 "민주당은 자리가 아니라 책임으로 평가받는 정당"이라며 "힘든 시기를 어떻게 보냈는지가 후보 자격을 가르는 기준이 될 것"이라고 강조했다. 그러면서 "최근 수년간의 행적이 공적 헌신이었는지, 개인 경력 관리였는지 분명히 밝혀야 한다"고 요구했다.이에 대해 김석구 예비후보는 같은 날 입장문을 내고 공개토론을 제안하며 맞섰다. 김 예비후보는 "광주시민과 민주당원 앞에서 후보가 검증받는 것이 가장 바람직하다"며 "공개 질의가 아닌 공식적인 토론의 장에서 정책과 비전을 놓고 평가받자"고 밝혔다.김 예비후보는 이번 문제 제기를 두고 "경선을 앞둔 시점에서 네거티브 성격의 공세가 이어지는 점은 유감"이라며 "시민과 당원이 지켜보는 만큼 보다 책임 있는 방식의 경쟁이 필요하다"고 말했다. 이어 "과거 이력뿐 아니라 광주의 미래와 정책 방향을 놓고 논의가 이뤄져야 한다"고 강조했다.또한 김 예비후보는 "후보 간 의혹과 논쟁이 제기된 만큼, 공개된 자리에서 서로의 입장과 정책을 검증하는 것이 필요하다"며 "형식에 구애받지 않고 공개토론을 추진하자"고 역제안했다.지역 정치권에서는 "경선 후반으로 갈수록 후보 간 차별성이 좁혀지면서 결국 '행적'과 '정치적 정체성'이 주요 쟁점으로 떠오른 것"이라는 해석이 나온다. 또 다른 시각에서는 "공방이 격화될수록 지지층 결집에는 도움이 될 수 있지만, 과도한 네거티브는 본선 경쟁력에 부담으로 작용할 수 있다"는 우려도 제기된다.