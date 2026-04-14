강미애, 학생 안전·교권 보호 통합 안전망 제안... "감지-대응-회복-예방 전주기 관리체계 구축"

큰사진보기 ▲강미애 세종시교육감 예비후보가 14일 세종교육 5탄 정책을 발표했다. ⓒ 강미애 예비후보 캠프 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

강미애 세종시교육감 예비후보가 14일 선거사무실에서 제5탄 정책 발표를 통해 학생 안전과 교권 보호를 아우르는 통합형 교육 안전체계 구축 구상을 제시했다.이번 발표는 '학생 안전은 촘촘하게, 교권은 단단하게'를 핵심 기조로, 학교폭력과 교권 침해, 맞벌이 가정 확대로 인한 돌봄 공백 등 복합적 교육 현안에 대한 구조적 대응 필요성을 강조하는 데 초점이 맞춰졌다.강 예비후보는 기존의 사후 대응 중심 정책에서 벗어나, 위험 감지부터 대응·회복·예방까지 이어지는 전주기 관리 체계로의 전환을 제안했다. 특히 학교 내 안전 강화를 위해 비명이나 고성 등 이상 음성을 실시간으로 감지하는 '비명 인식 CCTV' 도입을 통해 학교폭력 대응의 골든타임을 확보하겠다는 구상이다.학교폭력 피해 학생에 대한 지원도 확대한다. 24시간 접근 가능한 상시 상담 시스템과 전문 인력 확충을 통해 심리 회복과 학습 복귀를 돕고, 사건 이후의 장기적 후유증까지 관리하는 체계를 마련하겠다는 계획이다. 강 예비후보는 "교육은 단순한 사건 처리에서 끝나는 것이 아니라, 아이의 회복까지 책임져야 한다"고 밝혔다.교권 보호를 위한 제도적 장치도 강화된다. 교사 100명당 1명 수준의 전담 변호사를 배치하는 법률 지원 시스템을 구축하고, 소송 비용까지 지원함으로써 교사가 교육에 전념할 수 있는 환경을 조성하겠다는 방침이다. 그는 "교사가 무너지면 교육도 무너진다"며 "교권 보호는 공교육 신뢰 회복의 출발점"이라고 강조했다.이와 함께 교육과 돌봄 기능의 분리와 학교 밖 돌봄 체계 확대도 추진한다. 특히 아파트 중심 생활권에 이미 조성된 다양한 돌봄 인프라를 활용해 학생들이 집 가까이에서 안전하게 돌봄을 받을 수 있도록 지원해야 한다는 입장이다. 강 예비후보는 "학교는 교육 본연의 역할에 집중하고, 돌봄은 생활 공간에서 이루어질 때 아이들의 이동 위험을 줄이고 학부모 부담도 완화할 수 있다"고 설명했다.그는 이번 제안에 대해 "단순히 시설이나 제도를 늘리는 것이 아니라, 감지–대응–회복–예방으로 이어지는 전 과정 안전 시스템을 구축하는 데 목적이 있다"며 "학교 안과 밖, 가정 인근까지 연결되는 촘촘한 안전망이야말로 우리 교육이 나아가야 할 방향"이라고 밝혔다.이어 "아이의 안전은 어떤 상황에서도 타협할 수 없는 가치"라며 "학생이 안심하고 배우고, 교사가 당당하게 가르칠 수 있는 환경을 만드는 것이 지금 우리가 반드시 완성해야 할 교육의 기본"이라고 거듭 강조했다. 그러면서 "이제는 말이 아니라 실천해야 하며, 학생 안전은 더욱 촘촘하게, 교권은 더욱 단단하게 세워야 할 때"라고 덧붙였다.한편 강미애 예비후보는 세종 종촌초 개교 교장과 세종도원초 교장을 역임하며 학교 문화 설계와 조직 운영 경험을 쌓은 교육 전문가다. 세종교총 회장과 한국교총 이사로 활동하며 제도 개선과 정책 논의에 참여했으며, 현재는 세종미래교육연구소 대표와 고려대 세종캠퍼스 객원연구원으로 활동하고 있다. 아울러 신채호장학회와 세종사랑시민연합 부회장을 맡아 지역사회와의 접점도 넓혀왔다.